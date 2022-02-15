Харри Кейн хотел бы работать с Почеттино в «МЮ»

Ожидается, что Маурисио Почеттино подпишет контракт с Харри Кейном, если возглавит «Манчестер Юнайтед» летом, сообщает The Telegraph.

Также сообщается, что источники, близкие к игроку, в прошлом указывали, что он хотел бы снова поработать с аргентинским специалистом.

Кейн был связан с переходом на «Олд Траффорд» в последние годы, но «Юнайтед» воздерживался от сделки из-за непомерных требований «Тоттенхэма».

Но учитывая, что англичанин все больше разочаровывается в «Шпорах» и готов уйти, Почеттино может настаивать на заключении сделки, если возглавит «Юнайтед».

«Красные дьяволы», скорее всего, летом подпишут нового нападающего, поскольку Эдинсон Кавани собирается уйти в конце сезона, а будущее Криштиану Роналду также находится под вопросом.