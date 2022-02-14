Athletic: У Мёрто появится заместитель

The Athletic пишет, что “Манчестер Юнайтед” решил назначить заместителя футбольного директора, который будет работать под руководством Джона Мёрто. Процесс найма уже находится на стадии собеседования, в данный момент есть несколько кандидатов.

Джон Мерто берет на себя всё более широкий круг обязанностей - в его подчинении много людей, включая Даррена Флетчера, и целые отделы. Для руководства клуба стало очевидно, что такой объем работы велик для одного человека и ему необходима поддержка.

Издание также сообщает, что во время летнего трансферного окна приоритетом “Юнайтед” будут позиции центрального полузащитника и центрального нападающего.

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