Каррагер назвал ключевое преимущество «Арсенала» над «Юнайтед» в гонке за место в топ-4 в АПЛ

«Я думаю, что «Вест Хэму» будет сложно попасть в первую четверку», — цитирует Джейми Каррагера Daily Mail.

«Арсенал», какая победа у них была на выезде с «Вулверхэмптоном». Игры в запасе, никакого европейского футбола. Как долго «Манчестер Юнайтед» протянет в Лиге чемпионов? Это может сыграть свою роль в борьбе за 4ое место в АПЛ».

Несмотря на ужасное начало 2022 года (всего две победы в шести матчах чемпионата), «Манчестер Юнайтед» остается в гонке в лиге.

В настоящее время они на одно очко отстают от «Вест Хэма», занявшего четвертое место. У команды Рангника игра в запасе.

Однако «Арсенал» может обогнать «Юнайтед». У них 39 очков, на одно меньше, чем у «Юнайтед», и две игры в запасе.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «красные дьяволы» сыграют с мадридским «Атлетико».