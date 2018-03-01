Гари Невилл: «Погба, Лукаку и Санчес не играют как команда»

В составе «Манчестер Юнайтед» есть много талантливых футболистов, но у них пока не получается действовать как команда, считает Гари Невилл.

С тех пор, как Жозе Моуринью пришел на «Олд Траффорд» в 2016 году он потратил достаточно большую сумму на трансферном рынке, однако в этом сезоне его команда вновь не участвует в борьбе за чемпионский титул.

«Легко сказать «купите новых игроков». Думаю, линия защиты, действительно, нуждается в усилении, но «Юнайтед» нужно, чтобы те игроки, которые уже есть в команде, заиграли в полную силу», - сказал Невилл в интервью Manchester Evening News.

«С таким составом они должны претендовать на победу в Премьер-лиге, но нужно сделать так, чтобы эта группа очень талантливых игроков превратилась в команду, и это работа Жозе Моуринью».

«Я хочу увидеть, какая комбинация игроков может играть в тройке нападения, хочу посмотреть на разные связки десятого номера с нападающим».

«У них есть (Поль) Погба, (Ромелу) Лукаку, (Антони) Марсьяль, (Маркус) Рашфорд, (Алексис) Санчес и (Хуан) Мата – выбор большой».

«Вопрос в том, как эти игроки взаимодействуют друг с другом, и что нужно сделать, чтобы они начали играть как единое целое. Сейчас складывается ощущение, что все они действуют на поле сами по себе, а не как команда футболистов, играющих в гармонии друг с другом».

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