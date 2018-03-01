Победа над «Челси»: реакция игроков и соперника

Игроки «Манчестер Юнайтед» и главный тренер «Челси» Антонио Конте поделились впечатлениями от игры 28 тура Премьер-лиги.

«Красные дьяволы» одержали волевую победу над «Челси» со счетом 2-1 благодаря голам Ромелу Лукаку и Джесси Лингарда.

После матча Лукаку, Скотт Мактоминей и Крис Смоллинг прокомментировали свое выступление.

Ромелу Лукаку: «Мы понимали, что, если мы будем играть чуть быстрее между линиями, мы сможем создавать свободные пространства для своих атак, так мы и делали. Я рад, что забил гол. (Относительно победного гола) перед матчем я сказал ему (Джесси Лингарду), что каждый раз, когда я буду смещаться на фланг, ему нужно идти в штрафную, чтобы я мог найти его там. Он сделал все правильно и забил отличный гол. Они («Челси») в хорошей форме, и выиграть было непросто, но мы показали свой характер и во втором тайме доминировали на поле. Шаг за шагом мы должны продолжать выигрывать, потому что впереди много сложных матчей, мы должны быть к ним готовы».

Скотт Мактоминей: «Для меня эта игра была третьей за неделю. Думаю, каждый из нас внес важный вклад в игру команды, и очень здорово, что в итоге победа досталась нам. Мы были сильнее во втором тайме, мне кажется, мы полностью контролировали игру. Если по ходу матча ты уступаешь в счете, отыграться непросто, для этого нужно приложить максимум усилий, не забывая при этом о плане на игру. Хорошо, что мы смогли быстро ответить на пропущенный мяч, и во втором тайме, на мой взгляд, мы сыграли лучше».

Крис Смоллинг: «Думаю, этот результат очень важен. После финального свистка вы могли заметить, насколько мы были рады этой победе, и как мы праздновали ее с нашими болельщиками. Во втором тайме мы стали играть интенсивнее, с большей агрессией, и болельщики поддерживали нас еще активнее. Я думаю, мы показали сильный характер, мы можем честно признаться, что в первом тайме играли недостаточно хорошо. Возможно, нам повезло, что мы ушли на перерыв при счете 1-1, но во второй половине матча с первых минут мы начали показывать эту агрессию, мы доминировали».

Главный тренер «Челси» Антоние Конте: «Мы разочарованы итоговым результатом. У нас был отличный шанс взять три очка в матче против команды, с которой мы конкурируем за место в первой четверке, но в итоге мы вынуждены говорить об очередном поражении. В подобных ситуациях нужно лучше управлять игрой, нужно быть способным за счет своего опыта и зрелости удержать победу».

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