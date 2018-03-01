Ромелу Лукаку: «Я заслуживаю большего уважения»

Ромелу Лукаку считает, что он достойно выступает в этом сезоне, и ждет, что к нему будут относиться с чуть большим уважением.

С тех пор, как Лукаку перешел на «Олд Траффорд» из «Эвертона» за 75 миллионов фунтов, он регулярно подвергается критике со стороны ведущих экспертов, включая бывшего защитника «Юнайтед» Гари Невилла, из-за того, что недостаточно ярко выступает в матчах с сильнейшими командами.

Однако в воскресенье в домашней игре с «Челси» бельгийский нападающий отметился забитым голом и заслужил звание лучшего игрока матча.

«Мне просто нужно продолжать упорно работать, - сказал 24-летний футболист. – Мне кажется, у меня хорошая статистика. Я забил много голов в этом сезоне и намерен продолжать в том же духе».

«Я знаю, что могу играть лучше, и я стремлюсь к этому. Я хочу выигрывать трофеи. Мы боремся за награды в двух соревнованиях. Победить будет непросто, но это хорошее испытание для нас».

На вопрос, не кажется ли ему, что люди часто забывают, насколько он молод, Лукаку ответил: «Да, это потому, что я играю уже очень долго».

«Я начал играть, когда мне было 16. Каждый год от меня ждут, что я буду забивать как минимум 20 мячей за сезон. И я делаю это на протяжении 10 лет, поэтому, мне кажется, я уже доказал, на что способен».

«Можно было бы ожидать чуть больше уважения, но ситуация такая, какая есть. Я не слушаю критику. Я просто хочу развиваться и на поле показывать людям все, что умею».

Лукаку настаивает на том, что успехи команды для него важнее личных достижений.

«Когда я выиграю и приведу свою команду к победе, тогда я буду доволен», - сказал он. – Путь к успеху долгий, но я амбициозен, и каждый день упорно тружусь для команды, я не думаю о себе».

Источник