Руководство «МЮ» сожалеет о трансфере Алексиса Санчеса

Как известно, в зимнее трансферное окно Алексис Санчес покинул «Арсенал» и перебрался в «Манчестер Юнайтед». Согласно информации издания Mirror, руководство «красных дьяволов» уже сожалеет о переходе чилийского нападающего.

Отмечается, что в «МЮ» якобы недовольны высокой зарплатой Санчеса. Руководители «Юнайтед» считают, что летом трансфер Алексиса обошелся бы намного дешевле.