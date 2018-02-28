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    Руководство «МЮ» сожалеет о трансфере Алексиса Санчеса

    Теги Манчестер Юнайтед Алексис Санчес

    Как известно, в зимнее трансферное окно Алексис Санчес покинул «Арсенал» и перебрался в «Манчестер Юнайтед». Согласно информации издания Mirror, руководство «красных дьяволов» уже сожалеет о переходе чилийского нападающего.

    Отмечается, что в «МЮ» якобы недовольны высокой зарплатой Санчеса. Руководители «Юнайтед» считают, что летом трансфер Алексиса обошелся бы намного дешевле.

    Санчес

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