Райан Гиггз: «Фанаты хотят видеть другой «Манчестер Юнайтед»

"В этом году "Манчестер Сити" показывает великолепный футбол. – сказал экс-капитан "МЮ". – На уровне лучших команд в истории АПЛ. Но чтоб встать в один ряд с "Арсеналом", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", им не хватает трофеев.

Провести один чудесный сезон недостаточно. Но при таком футболе "Сити" обязательно выиграет титулы. Я уверен. Интересно, как команда будет защищать чемпионство в следующем году. Особенно, если речь идет о таких соперниках, как "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттнехэм". Вот, например, чемпионат мира.

Очень много лет прошло с тех пор, как сборная Бразилии смогла защитить звание лучшей команды планеты. То же самое касается "Манчестер Сити". Могу привести в пример и "Манчестер Юнайтед". Я прекрасно помню, как было сложно. Любой матч превращался в каторгу, потому что абсолютно все хотели обыграть чемпиона.

К тому же, не всякий игрок способен найти мотивацию после победы в чемпионате. Что касается победы "МЮ", то, конечно, это отличный результат. После игры с "Челси" клуб гарантировал себе место в топ-4. Но впереди игра против "Ливерпуля" и другие важные матчи. На мой взгляд, команда выглядит хорошо.

Если "Юнайтед" сохранит прописку в топ-4, выиграет Кубок Англии и достойно выступит в Лиге чемпионов, то можно будет говорить о прогрессе. Наверное, не стоит напоминать, насколько важно это сделать в нынешнем сезоне. Фанаты хотят видеть другую команду – команду, которая будет претендовать на победу в премьер-лиге.

Санчес? Он лучший игрок "Юнайтед". Да, он пока забил только один мяч, но это не страшно. Он обязательно исправит ситуацию. Ему нужно дать время, он еще не адаптировался", – сказал валлиец, чьи слова приводит Sky Sports.