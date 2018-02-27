Усэйн Болт примет участие в благотворительном матче на «Олд Траффорд»

Ямайский легкоатлет Усэйн Болт в своём «твиттере» анонсировал участие в благотворительном матче, который пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере 10 июня.

В этом матче примут участие команды знаменитостей и бывших профессиональных футболистов. Матч организован для сбора средств для ЮНИСЕФ – Детского фонда ООН. Организаторами мероприятия являются певец Робби Уильямс и телеведущий Джонатан Уилкс.