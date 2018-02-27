Андер Эррера может получить четыре года тюремного заключения

Хавбека «Манчестер Юнайтед» Андера Эрреру снова подозревают в участии в договорном поединке между «Сарагосой» и «Леванте». Этот матч состоялся в 2011 году. Согласно информации издания Daily Mail, прокуроры требуют 4-летнего тюремного заключения для Эрреры. Кроме того, Андер может получить запрет на игру в футбол на 6 лет.

Согласно испанскому законодательству, сроки до 2 лет считаются условными. Судебный процесс должен состояться в конце 2018 года или начале следующего.