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    Андер Эррера может получить четыре года тюремного заключения

    Теги Манчестер Юнайтед

    Хавбека «Манчестер Юнайтед» Андера Эрреру снова подозревают в участии в договорном поединке между «Сарагосой» и «Леванте». Этот матч состоялся в 2011 году. Согласно информации издания Daily Mail, прокуроры требуют 4-летнего тюремного заключения для Эрреры. Кроме того, Андер может получить запрет на игру в футбол на 6 лет.

    Согласно испанскому законодательству, сроки до 2 лет считаются условными. Судебный процесс должен состояться в конце 2018 года или начале следующего.

    Эррера

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