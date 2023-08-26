15 комментариев

«Манчестер Юнайтед» в прошлом туре отыгрался с 0:2 у «Ноттингем Форест», устроил уже 13-й такой камбэк в АПЛ и улучших свой же рекорд. Любопытно, что на третьем месте в этом рейтинге «Арсенал» (семь спасений), с которым как раз играть перед первой паузой на сборные.

Матч с «Форест» начинался как катастрофа с двумя пропущенными за четыре первых минуты, а превратился в демонстрацию силы – 4:2.

А вот 12 других матчей «МЮ», благодаря которым команда – лучшая по камбэкам.

«Манчестер Сити»vs «Манчестер Юнайтед» – 2:3. 7 ноября 1993-го

«Юнайтед» приехал на «Мейн Роуд» как чемпионы Премьер-лиги-1992/93, но уже через 32 минуты горели 0:2. После перерыва Эрик Кантона ответил дублем (на 52-й и 78-й), а новичок Рой Кин на 87-й замкнул подачу Марка Хьюза с фланга.

«Сити» еще не был грозной силой и закончил тот сезон 16-м из 22 команд. А «Юнайтед» снова взял титул – два из двух.

3️⃣ «Тоттенхэм» vs «Манчестер Юнайтед» – 3:5. 29 сентября 2001-го

Один из самых драматичных камбэков в истории Премьер-лиги. Начало сезона, чемпион на «Уайт Харт Лейн» и полностью провальный первый тайм – 0:3.

Энди Коул позже расскажет: «Я помню, что мы зашли в раздевалку и тренер молчал все 15 минут. Когда прозвучал сигнал об окончании перерыва, он произнес: «Так, лучше бы вам сейчас выйти на поле и победить». И мы справились. Это один из моих любимых матчей».

Второй тайм начался с гола Коула (46’), а затем три подряд забили новички клуба: Лоран Блан (58’), Руд ван Нистелрой (72’) и Хуан Себастьян Верон (76’). Дэвид Бекхэм добил «Тоттенхэм» красивым ударом с границы штрафной.

Именно к этому матчу привязался миф про слова сэра Алекса Фергюсона «Парни, это «Тоттенхэм».

«Эвертон» vs «Манчестер Юнайтед» – 2:4. 28 апреля 2007-го

До конца сезона оставалось четыре тура. «Юнайтед» был на первом месте и перед выездом на «Гудисон Парк» опережал «Челси» всего на два очка.

Начало матча подарило «пенсионерам» надежду – «Эвертон» вышел вперед на 12-й минуте. К перерыву «Юнайтед» так и не удалось сравнять, а в начале второго тайма хозяева забили еще.

Вернуться у «МЮ» получилось только на 61-й минуте. После подачи Райана Гиггза вратарь «Эвертона» Иэн Тернер пытался забрать мяч в руки, но выронил прямо на ногу Джону О’Ши. Сравнял Фил Невилл – он уже играл за «Эвертон», забил в свои (68’). Победу принесли Уэйн Руни (79’) и Крис Иглз (90’). Это был первый и последний гол Иглза за клуб.

«МЮ» на пять очков оторвался от «Челси» за три тура до конца – и взял золото.

«Манчестер Юнайтед» vs «Тоттенхэм» – 5:2. 25 апреля 2009-го

Любая ошибка «Юнайтед» могла стать критической в борьбе за чемпионство – близко шел «Ливерпуль».

«МЮ» в первом тайме больше владел мячом, но «Тоттенхэм» воспользовался моментами и к перерыву вел 2:0. Камбэк «Юнайтед» начался на 57-й минуте со спорного пенальти после падения Майкла Кэррика – Криштиану Роналду реализовал. В итоге пять мячей за 24 минуты: дубли Роналду и Уэйна Руни плюс гол Димитара Бербатова бывшей команде.

Через месяц «МЮ» третий раз подряд стал чемпионом.

«Блэкпул» vs «Манчестер Юнайтед» – 2:3. 25 января 2011-го

«Блэкпул» вылетел по итогам сезона-2010/11, но запомнился сенсационными матчами: два раза победил «Ливерпуль» и выиграл у «Тоттенхэма».

«МЮ» мог бы быть в этом списке, аутсайдер у перерыву вел 2:0.

У Уэйна Руни не пошло, на 66-й минуте сэр Алекс заменил его на Хавьера Эрнандеса, и Чичарито придал красок. Началось спасение с гола Димитара Бербатова, Эрнандес сравнял, а на 88-й Бербатов дублем принес «Юнайтед» победу.

«Вест Хэм» vs «Манчестер Юнайтед» – 2:4. 2 апреля 2011-го

Тот же сезон, та же белая форма, похожий сценарий.

Защитники «Юнайтед» привезли два пенальти на первых минутах: рука Патриса Эвра (11’) и фол Немани Видича (25’). Марк Нобл уверенно их реализовал.

«МЮ» пошел отыгрываться только на 65-й минуте: Уэйн Руни забил со штрафного и добавил два с игры (73’ и 79’), сделал хет-трик. Чичарито потом еще и добил. «Юнайтед» в том сезоне взял рекордное 19-е чемпионство.

«Астон Вилла» vs «Манчестер Юнайтед» – 2:3. 10 ноября 2012-го

Лидер чемпионата на «Вилла Парк» горел 0:2 к началу второго тайма: получил два от Андреаса Вайманна.

У сэра Алекса была отработанная схема: в перерыве он выпустил Чичарито. Мексиканец освежил игру «Юнайтед» и забил уже на 58-й, а через пять минут спровоцировал автогол Рона Влара. На 87-й он же забил головой после подачи Робина ван Перси и забрал мяч себе домой – психологически это хет-трик.

В сезоне-2012/13 «Манчестер Юнайтед» взял свой пока последний чемпионский титул.

«Халл Сити» vs «Манчестер Юнайтед» – 2:3. 26 декабря 2013-го

Дэвид Мойес воспринял кричалку Play like Fergie’s boys («Играйте как при Ферги») буквально – «Юнайтед» оформил камбэк в типичном стиле сэра Алекса.

Проигрывали 0:2 уже к 13-й минуте, но быстро сравняли: забили Крис Смоллинг (19’) и Уэйн Руни (26’).

Победу «Юнайтед» принес автогол их бывшего игрока, Джеймса Честера – он же, кстати, забил и первый гол «Халла». Закольцевал сюжет.

«Кристал Пэлас» vs «Манчестер Юнайтед» – 2:3. 5 марта 2018-го

Боролись за второе место в АПЛ, стремили набрать наибольшее количество очков с ухода сэра Алекса.

К 48-й минуте «МЮ» проигрывал 0:2, но Смоллинг (55’) и Ромелу Лукаку (76’) сравняли.

А на 91-й Неманя Матич вколотил с 22 метров. Это был дебютный гол серба.

«Манчестер Сити» vs «Манчестер Юнайтед» – 2:3. 7 апреля 2018-го

За месяц с лишним до конца сезона «Сити» уже воспринимали как чемпиона – отпраздновать золото явно очень хотели сразу после матча с «МЮ».

Перед игрой вспыхнул скандал: Пеп Гвардиола заявил, что Мино Райола предлагал ему услуги Поля Погба, это вызвало много шума вокруг самого француза, но все же он вышел в старте. И именно Погба отсрочил чемпионство «Сити» своим дублем (53’ и 55’). А три очка «Юнайтед» принес гол Смоллинга на 69-й минуте.

«МЮ» Жозе Моуринью занял второе место – от остал от «Сити» на 19 очков.

«Манчестер Юнайтед» vs «Ньюкасл» – 3:2. 6 октября 2018-го

Жозе Моуринью был под угрозой увольнения: были инсайды, что его отправят в отставку сразу после матча с «Ньюкаслом», вне зависимости от результа.

Гости повели 2:0 уже на 10-й минуте. У «Юнайтед» ничего не получалось, пока Антони Марсьяль не заработал штрафной на 70-й. Хуан Мата точно пробил в ближний угол. Через шесть минут сравнял сам Марсьяль. Напряжение висело до конца основного времени, а там неожиданно героем матча стал Алексис Санчес – он замкнул головой подачу Эшли Янга. Это был его первый и последний гол в АПЛ-2018/19.

Моуринью в итоге не уволили после матча с «Ньюкаслом», он проработал еще два с половиной месяца. «Юнайтед» закончил сезон на шестом месте.

«Саутгемптон» vs «Манчестер Юнайтед» – 2:3. 29 ноября 2020-го

«Юнайтед» в тот день стал первой командой в истории Премьер-лиги, которая выиграла четыре выездных матча подряд, уступая в счете.

К перерыву «МЮ» летел 0:2. Картину игры поменял выход Эдинсона Кавани: yругваец ассистировал на Бруну Фернандеша (60’), а затем принес победу своим дублем – на 74-й и 92-й.

Тогда команда Оле-Гуннара Сульшера поднялась на седьмое место с 16 очками и прервала семиматчевую беспроигрышную серию «Саутгемптона» в чемпионате. Сезон закончили вторыми.

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Чаще всех «Юнайтед» в таких матчах выручал Уэйн Руни, Чичарито в этом рейтинге тоже на месте – всегда был козырем, а вот три гола Криса Смоллинга в сложные моменты скорее удивляют.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Cole/ALLSPORT, Alex Livesey, Michael Regan, Catherine Ivill, Clive Brunskill