Владимир Маминов – теневая звезда «Локомотива» 2000-х. Пахал за пятерых и не любил внимание

Полузащитник, которого хвалили реже других.

«Локомотив» в порядке: бьется за чемпионство, играет в ЛЧ, в составе – классные игроки, на бровке – великий тренер. Наслаждаясь игрой «Локо-2019», не стоит забывать, что клуб был хорош и раньше.

В этом сезоне форму «Локомотива» делает Under Armour (вот тут на нее можно посмотреть внимательно): в ней сочетается инновационность материалов и тонкие отсылки к истории. Чтобы вы знали историю клуба еще лучше, мы запускаем серию больших текстов о прославленных игроках «Локо». Мы покажем, как формировался дух «Локомотива» — команды, которая, как и Under Armour, добивалась и добивается успеха благодаря силе воли и постоянному желанию становиться еще лучше.

Вадим Кораблев рассказывает о Владимире Маминове – игроке, ставшем символом верности «Локо».

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Владимир Маминов провел в «Локомотиве» 16 лет и сыграл 400 раз – больше матчей только у рекордсмена Лоськова, которым всегда восхищались чуть громче.

Здесь мало удивительного: Лоськов кроил защиту тонкими передачами, элегантно обыгрывал, лупил по девяткам со штрафных и забил почти 100 голов. Его портрет клуб до сих пор печатает на футболках, фанаты посвящают ему восторженные заряды, а журналисты дергают с интервью.

Маминов другой. Он, не уставая, носился по полю, поразительно чисто отбирал мячи и начинал атаки. И так – десятки раз за матч. Любил бить издали (получалось сильно и часто точно), тоже попадал со штрафных. Интервью почти не давал.

Да, Маминов не был Лоськовым, но тоже стал иконой «Локомотива». Его вспоминают намного реже, но это очень несправедливо.

Хотел стать инженером и чуть не бросил футбол. Думал, что закончит после разрыва крестов

Маминов никогда не думал только о футболе и несколько раз мог переключиться на что-то другое. В начале 90-х он здорово играл в дубле «Локомотива», при этом без троек окончил школу и подал документы сразу в три ВУЗа: инженерно-строительный (МИСИ), автомобильно-дорожный (МАДИ) и институт инженеров транспорта (МИИТ). Везде провалился, но на следующий год сосредоточился только на последнем и поступил.

«Нормально сдал первую сессию, но футбол из-за учебы забросил, – рассказывал Маминов в 2001-м. – Когда начались каникулы, снова приехал в «Локомотив»: помните меня? Можно еще потренироваться? И так втянулся, что вскоре ушел из МИИТа. Деньги здесь ни при чем: в 1992-м я играл за дубль и зарабатывал копейки... А на инженера я еще, может, выучусь, позднее».

Какое-то время он совмещал тренировки в дубле с работой монтажником, но на инженера все-таки не выучился: взлетела карьера.

Кстати, Маминов был в «Локомотиве» не всю жизнь: он пришел туда из ФШМ (Футбольная школа молодежи в «Лужниках»), где познакомился с мелкими Соломатиным, Бесчастных и Корнауховым. Там его долго оставляли в младшей группе из-за худобы и низкого роста. Тогда он впервые засомневался, что пролезет в футбол, но намного страшнее было в 1994-м.

За два года до этого 18-летний Маминов впервые потренировался с основой, через год дебютировал за «Локо» в чемпионате, а через два, когда Семин встроил его в состав, получил тяжелейшую травму – полный разрыв крестообразных связок коленного сустава. Маминов не верил, что вернется и очень радовался, когда вышел на поле уже через полгода. Вроде бы втянулся, но боли постоянно возвращались. Семин поддерживал, вот только перестал доверять и чаще оставлял в запасе.

«Особенно больно было читать, что я якобы довольствуюсь скамейкой запасных из-за прекрасных финансовых условий – поэтому и отклоняю предложения других клубов, – вспоминает Маминов. – Глупость!».

Пашинин и Сенников объясняют, почему Маминов был красавцем: умный, универсальный, подошел бы «Барселоне»

Маминов стал одним из лидеров «Локо» в 2001-м. Спустя три дня после безумной переигровки матча с «Тиролем», где Руслан Нигматуллин включил режим супергероя, Владимир забил «Андерлехту» в Лиге чемпионов: подобрал мяч на линии штрафной и зарядил в ближнюю девятку.

В той игре полузащитник настолько очаровал бельгийцев, что они захотели его купить, но до конкретики не дошло. В том же 2001-м Маминов стал лучшим полузащитником чемпионата. Семин говорил: «Он умеет почти все, готов сыграть на любой позиции – рады, что он у нас есть».

Маминов стал важнейшей деталью прекрасного «Локомотива» начала и середины нулевых: команда брала чемпионство в 2002-м и 2004-м, подрывала в Лиге чемпионов, а Владимир отбивал середину у соперников и помогал конструировать атаки.

Во второй раз Маминова хотели увезти за границу в 2003-м: La Gazzetta dello Sport писала, что итальянский «Кьево» засмотрелся на него и на Лоськова, но не договорился с «Локо» по сумме. Впрочем, Маминов никогда и не стремился уйти: «Во-первых, мне нравится «Локомотив». Во-вторых, если я поеду за границу, то не один, а с семьей. Младшей дочке Машеньке всего полгода и перевозить ее в таком юном возрасте за тридевять земель я опасаюсь. В любом случае, если поступит интересное предложение, сначала посоветуюсь с женой».

Маминова ждали в Европе и после выступления в ЛЧ-2003/04, когда парни Семина опрокинули 3:0 «Интер» в группе и вылетели от «Монако» в плей-офф из-за кошмарного судейства португальца Батишты. Писали, что к «Локомотиву» снова обратились из Италии, но Маминов уже совсем не хотел что-то менять.

Мы попросили объяснить, чем так цеплял Маминов, его бывших партнеров: Дмитрия Сенникова и Олега Пашинина, который сейчас помогает в «Локомотиве» Юрию Семину.

«Когда он травмировал колено, было очень тяжелое время, но он вытерпел и за счет характера прорвался в основу, хотя в «Локомотиве» была большая конкуренция в середине, – объясняет Сенников. – Но он доказал, что сильнее.

Маминов универсальный: прекрасный удар, отличное видение поле и способность создать момент. Плюс он очень хорошо отбирал мячи, когда спускался в опорную зону. Возможно, я бы с ним сравнил Крыховяка.

Классно работал в тройке с Лоськовым и Хохловым. Нас очень боялись, когда у них шла игра».

«Прежде всего, он был очень умным игроком – и это, наверное, самое важное, чем должен обладать футболист, – говорит Пашинин. – Помимо технической оснащенности и понимания футбола в целом, он принимал решения, которые не согласовывались на установках, был очень неординарным, его действия вводили соперника в ступор.

Мне кажется, он ближе к пониманию футбола «Барселоны»: мог правильно искать пространство, правильно им распоряжаться, освобождать пространство для партнеров».

Играл за сборную Узбекистана, потому что сомневался, что вызовут в Россию. Предельно скромный и простой

Маминов умел терпеть и ждать шанса, но не выдержал в случае со сборной. В 2001-м Владимира вместе с Олегом Пашининым и вратарем Алексеем Поляковым пригласили играть за Узбекистан, пообещав быстро оформить гражданство и, по слухам, новые «Дэу Нексия».

Россию тогда возглавлял Романцев, в центре было тесно: Смертин, Мостовой, Титов, Аленичев, Хохлов, Семак.

«Я знал, на что шел, – уверял Маминов. – В начале года у меня не было шанса не то что попасть в сборную России – даже за основной состав «Локо» не всегда выступал. Поэтому реально оценивал возможности. Когда в январе главный тренер Узбекистана Владимир Сальков пригласил в команду, я раздумывал целый месяц. Потом решил: буду играть. В начале весны получил узбекский паспорт, а вскоре сыграл в первом отборочном матче с Тайванем. На стадион в Ташкенте пришли 50 тысяч зрителей, так много людей за меня еще не болело».

Тот матч Узбекистан выиграл 7:0, а Маминов забил четвертый мяч – в падении через себя.

Учитывая, как Владимир разошелся дальше, он бы наверняка попал в сборную России, но после официальных матчей за Узбекистан это уже было нереально. Здесь снова вопрос характера Маминова: его скромность и застенчивость переносились на оценку навыков, он просто не верил, что может потеснить других звезд.

«Он действительно скромный, не любит публичности, – говорит Сенников. – Любил уходить в тень, провести время с семьей. Не скажу, что он закрытый для друзей, но точно закрытый для прессы и людей, которые не входят в его близкое окружение».

После 2005-го Маминов уже нечасто выходил на поле, но когда появлялся, был неудержим: пробегал по 15 км за игру – больше, чем Гаттузо в ЛЧ-2007 – и приближал красивое событие. В ноябре 2008-го Маминов провел 400-й матч за «Локо», и это было трогательно: круг почета, фанаты вывесили баннеры с портретом и текстами «16 сезонов вместе. Нам есть, чем гордиться» и «Владимир верный».

После игры Маминов искренне удивлялся, что это все ему, и, оказалось, даже не знал про юбилей: в последний момент напомнили друзья.

В том же 2008-м фанатские организации «Локомотива» впервые вручили приз «Стальной рельс» – теперь эта ежегодная награда, которая достается игрокам не только за хорошую игру, но и за бережное отношение к традициям клуба и его истории. Впервые приз из чистого серебра (делают сами болельщики) передали Олегу Пашинину, Сергею Гуренко и Владимиру Маминову. Фанаты говорят, что все, кто прикасается к «Стальному рельсу», становятся настоящими паровозами.

Завершив карьеру в 34 года, Маминов почти сразу попал в штаб «Локомотива», работал помощником Семина и Красножана. Летом 2011-го исполнял обязанности главного до прихода Жозе Коусейру, а потом возглавил молодежку, но проработал там всего два года – болельщики считают, что выгнала Смородская. Вне «Локомотива» у Маминова не получилось: он тренировал «Рубин», «Химки», «Солярис» и «Тюмень», но нигде не задержался дольше, чем на полтора года.

«Локомотив» без Маминова уже 6 лет и, кажется, так быть не должно. Ведь даже играя за Узбекистан, он переживал:

«Первые три-четыре матча пытался понять, что же на мне надето? Где буква «Л» на груди?».

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Фото: REUTERS/Spare Spare, Grigory Dukor, Bernhard Grossruck; Gettyimages.ru/Ian Walton; РИА Новости/Михаил Фомичев, Виталий Белоусов