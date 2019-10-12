Лоськов: 20 сезонов, золотой гол, культовая связка с Сычевым. Семин скидывал его в дубль за неумение отбирать

Помните эти великие штрафные?

«Локомотив» в порядке: бьется за чемпионство, играет в ЛЧ, в составе – классные игроки, на бровке – великий тренер. Наслаждаясь игрой «Локо-2019», не стоит забывать, что клуб был хорош и раньше.

В этом сезоне форму «Локомотива» делает Under Armour (вот тут на нее можно посмотреть внимательно): в ней сочетается инновационность материалов и тонкие отсылки к истории. Чтобы вы знали историю клуба еще лучше, мы запускаем серию больших текстов о прославленных игроках «Локо». Мы покажем, как формировался дух «Локомотива» — команды, которая, как и Under Armour, добивалась и добивается успеха благодаря силе воли и постоянному желанию становиться еще лучше.

В первом выпуске Александр Дорский рассказывает о Дмитрии Лоськове – пожалуй, самом уважаемом игроке команды в постсоветскую эпоху.

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Лоськов – легенда и капитан «Локомотива»: клал штрафные, приводил клуб к первому чемпионству, тащил в плей-офф ЛЧ. Он почти всегда играл десятку, но не только ассистировал, но и забивал: два титула лучшего бомбардира чемпионата России. Лось отыграл аж 20 сезонов – в постсоветской истории столько же только у Александра Анюкова.

Лоськов так прочно ассоциируется с «Локомотивом», что многие и не помнят: он не воспитанник москвичей. Дмитрий начинал в «Ростсельмаше», причем застал еще чемпионат СССР – две игры в сезоне-1991. Но закрепился в основе позже: 18 игр в сезоне-1993, 37 матчей и 11 голов в первой лиге-1994.

В «Ростсельмаше» Лоськов играл центрального полузащитника, ориентированного на атаку – сзади его страховал Сергей Лемешко. «Тогда Дима был простым парнем, злым на поле, мог сам вставить обидчику. Длинные передачи делал как рукой, мыслил нестандартно», – вспоминал Лемешко.

Возможно, карьера Лоськова сложилась бы по-другому, если бы не Сергей Андреев – сначала партнер Дмитрия по «Ростсельмашу», а потом – его тренер. На поле Андреев показывал полузащитнику, в какую зону и в какой момент лучше всего отдать передачу, а став тренером – прощал проблемы с дисциплиной.

Сначала Семина не устраивала работа Лоськова без мяча – полузащитника отправляли в дубль, а он хотел вернуться в Ростов

К этому моменту Лоськов отыграл за «Локо» уже полтора сезона – он переехал в Москву зимой 1997-го. Предложение Семина Дмитрий принял только со второго раза – зимой 1996-го он подписал предварительный контракт с «Локомотивом», но потом «побоялся переезжать в огромную Москву» и остался в Ростове еще на сезон.

Старт в Москве получился неудачным – уже в четвертом туре чемпионата-1997 Лоськов сломал ногу и пропустил два месяца (за которые «Локомотив» выиграл Кубок России).

Игрок восстановился к июню, но в старт «Локомотива» проходил далеко не всегда – Семина не устраивали действия Дмитрия без мяча. «У него все должны отбирать мячи. Я к нему подходил, спрашивал: «Может, я обратно в Ростов уеду?» Он говорил: «Нет, сиди здесь».

Полузащитник «Локомотива» 90-х Евгений Харлачев рассказывал, как Лоськов и Семин притирались друг к другу: «Требования ко всем были одинаковые, недостаток мастерства и опыта нужно было компенсировать желанием, самоотдачей на пределе возможного. И вот приходит в команду креативный Лоськов со своим встроенным компьютером, а Юрий Палыч к нему – с теми же мерками. Ты, говорит, отдавай и забивай, но еще и, будь любезен, отрабатывай на все сто как защитник.

Естественно, для Лоськова это очень тяжело было. Юрий Палыч мудрый, нашел к Лосю подход. До точки невозврата ситуацию не довел, хотя иногда казалось: еще шаг – и Дима действительно укатит. Они не раз и подолгу разговаривали один на один и нащупали компромисс».

Семин даже отправлял Лоськова в дубль, но довольно быстро вернул в старт – а в 1999-м Дмитрий превратился в лидера «Локомотива». «Дима относился к футболу как к игре, а не как к профессии. Мог отказаться от сна между двумя тренировками, сначала совершенно не признавал тренировок без мяча, считал, что он настолько великолепно играет в пас, что черновая работа убьет его божий дар. Уверен: если бы не было наших конфликтов, мы бы потеряли большого игрока», – считает Семин.

«Много было у нас противоречий, когда я был футболистом. Уже став тренером, я понимаю, что они хотели только направить меня в правильное русло. Сейчас, когда карьера завершена, я тоже стараюсь молодым подсказывать, чтобы они не повторяли наших ошибок и только прогрессировали, не уходило много времени на исправление ошибок», – говорит Дмитрий.

Лоськов идеально исполнял штрафные: с обеих ног на технику и на силу. Они пошли еще с «Ростсельмаша»

При Сергее Андрееве проявился талант Лоськова как исполнителя стандартов. В 1995-м «Ростсельмаш» уступал «Динамо» 0:1, а Дмитрий решил бить прямой штрафной метров с 35. «Я кричу ему: «Ты что собираешься делать?». «Бить, Василич». «С ума сошел? Ты посмотри на ситуацию!». Он разбегается и кричит: «Василич, ты смотри!» И так дал, что Андрей Сметанин на колени встал, ничего не смог сделать», – говорил Андреев.

Штрафные Лоськова абсолютно уникальны – он не просто мог бить на силу (чаще – в угол вратаря) и на точность (и в обвод стенки, и в угол вратаря), он бил с обеих ног. Правда, Юрий Семин не сразу оценил штрафные Дмитрия – до конца 1998-го их у «Локо» исполняли Алексей Косолапов и Александр Смирнов, а Лоськов только исполнял угловые.

Праймовый Лось: голевые передачи, много голов из-за расстановки Палыча, принятие решений до приема мяча

В сезоне-1999 игрок разделил четвертое место в гонке бомбардиров вместе с Олегом Терехиным – оба забили по 14 голов. Голов стало резко больше (в сезоне-1997 было 6, в 1998-м – 4), что Дмитрий объяснял отсутствием травм и тактической схемой – «Локо» играл с одним чистым нападающим (Дмитрием Булыкиным или Зазой Джанашией), и Лоськов получал гораздо больше свободы, чем раньше. И его страховал Алексей Смертин – в 1999-м опорник признали лучшим игроком России.

В 2000-м Лоськов забивал еще чаще – 15 голов и титул лучшего бомбардира лиги. Все голы Дмитрия можно разделить на три группы: 1) дальние удары с игры (конечно, с обеих ног), 2) голы со стандартов (прямые штрафные и пенальти), 3) грамотный выбор позиции в чужой штрафной и удар с отскока от партнера или соперника.

При этом и голевых Лось отдавал достаточно – например, во втором круге «Локо» обыграл «Спартак» (3:2), а Дмитрий реализовал пенальти и результативно навесил с левой со штрафного на Игоря Чугайнова. В 2000-м Лоськов впервые стал лучшим игроком чемпионата России по системе «гол+пас».

Одну из лучших характеристик ему дал Харлачев – Евгений охватил практически все: «Дима совмещал все качества классного полузащитника. Во-первых, нестандартно мыслил. Во-вторых, то, что замыслил, шикарно исполнял, с минимальным процентом брака. В-третьих, поле видел затылком и просчитывал варианты сразу на несколько ходов вперед. В-четвертых, обе ноги – рабочие. В-пятых, неограниченный технический арсенал. В-шестых, удар поставлен на десять баллов из десяти».

Лоськов оценивал себя скромнее: «Все просто: стараешься принять решение до получения мяча, а не во время владения им. Получаешь мяч – имей два предложения продолжить атаку. Знай возможности и особенности своих партнеров: ударная нога, рывок». Любимым партнером по «Локомотиву» полузащитник называл Дмитрия Сычева – нападающий знал, в какую зону Лоськов отдаст передачу и за счет скорости легко отрывался от защитников.

В первый чемпионский сезон «Локо» Лоськов мало забивал. Но сделал это в самый нужный момент – в золотом матче

Сычев оказался в «Локо» только зимой 2004-го, а до этого Лоськов успел привести клуб к первому чемпионству в истории и еще раз стать лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом лиги (причем в один сезон-2003).

В чемпионате-2002 Лось стал капитаном «Локомотива» (после ухода Чугайнова в «Уралан») и забил всего 6 голов, но тот год запомнился не этим. После 30 туров «Локомотив» и ЦСКА набрали по 66 очков (причем команда Семина уступала и по количеству побед, и по разнице мячей, имея преимущество только по личным встречам) . В такой ситуации по регламенту был предусмотрен золотой матч.

Его сыграли 21 ноября 2002-го – пока что последний золотой матч в истории чемпионата России. На стадионе «Динамо» «Локомотив» обыграл ЦСКА – единственный гол уже на 6-й минуте забил Лоськов. Конечно, ударом из-за штрафной – забрал отскок, проткнул мяч мимо Богдана Шершуна и пробил в левый нижний угол от Руслана Нигматуллина.

«Это мой самый памятный гол. Первое чемпионство – и для «Локомотива», и для меня. Но тот матч боюсь пересматривать – мне кажется, не очень здорово играли. Такое ощущение, что только оборонялись: после гола встали сзади», – признавался Лоськов.

С приходом Сычева он утратил статус самого яркого игрока «Локомотива», но все равно оставался ключевым футболистом, кидая забивному нападающему передачи за спины соперникам. После травмы крестов у Сычева полузащитник снова стал главным бомбардиром «Локо» – в сезоне-2006 (форвард уже восстановился, но был далек от лучшей формы) он забил 13 голов (6 – с пенальти). Самый запоминающийся матч того времени – 4:4 с «Рубином», когда Лоськов и Домингес оформили по хет-трику.

После ухода Семина «Локомотив» изменился – Бышовец отказался от Лоськова из-за недовольства игрока тактической схемой

Но это был уже другой «Локомотив» – Семин ушел в сборную, после него поработали Владимир Эштреков, Славолюб Муслин и Олег Долматов. В 2007-м Семин вернулся в клуб, но в качестве президента – главным тренером стал Анатолий Бышовец. При нем летом 2007-го Лоськов расстался с «Локо» – хотя еще за полгода до этого это казалось нереальным.

Во времена Семина-тренера и президента Валерия Филатова полузащитник часто заключал контракт всего на сезон – совсем нетипичная история даже для 90-х. «Ни разу не сомневался, что договор будет продлен. С Филатовым все решалось быстро и четко. Он называл свои условия – меня они устраивали. Мне и в голову не приходило с ним торговаться», – говорил Лоськов.

Перед сезоном-2007 Дмитрий обсуждал с руководством новый контракт – подписать его договорились летом. Этого не случилось из-за Бышовца. В апреле Лоськов поругался с тренером в перерыве матча с «Москвой» – Дмитрий был не согласен со схемой «Локомотива». «Случись эта ситуация еще раз, я, может быть, сделал по-другому. Но в тот момент я был на эмоциях, потому что не хотел, чтобы мы проиграли. После того матча все покатилось по нисходящей. Пошли мелкие недовольства, разговоры о том, что я плохо тренируюсь, постоянно на них опаздываю, хотя это было всего раз из-за жуткой пробки. Тогда я начал понимать, что мое время в «Локо» подходит к концу», – объяснял Лоськов.

Игрок ушел в «Сатурн», но в 2010-м вернулся в «Локомотив», который снова тренировал Семин. Палыч отмечал, что с возвращением Дмитрия на поле стало больше подсказа, это добавило уверенности молодым игрокам. «Зачастую, когда что-то не ладится, не хватает одного кирпичика. Лоськов привел все к общему знаменателю: когда надо отдавал передачи в одно касание, когда надо – придерживал мяч, когда надо – оборонялся», – подчеркивал Семин.

После возвращения в «Локо» Лоськов провел 51 матч, в которых забил 4 гола – естественно, дальними ударами (2 со штрафных, 2 – с игры, обязательно посмотрите гол «Динамо»). «Если не бить по воротам, мяч в них не влетит. Бывает, что в таких случаях вратарь ошибается или выбирает неправильную позицию – а удар получается. Главное – попасть в створ ворот», – философски говорил Дмитрий.

Летом 2013-го Лоськов завершил игровую карьеру, отыграв 19 сезонов. В августе 2016-го Дмитрий вернулся в клуб в качестве тренера (вместе с Семиным), а в мае 2017-го провел прощальный матч – против «Оренбурга» (4:0) в рамках РПЛ. «Думаю, Семак, тоже отыгравший 19 сезонов, не гнался за рекордами, как и я. Для меня на первом месте было провести прощальный матч и сыграть его на своем стадионе при своих болельщиках. Все прошло как нельзя лучше».

Этим летом рекорд Лоськова повторил Александр Анюков – теперь у них по 20 сезонов в чемпионатах России.

Но Лоськов – еще и рекордсмен по количеству голевых передач (147, здесь и далее – статистика «СЭ») и очков по системе «гол+пас» (120+147).

Эти достижения еще нескоро перекроют.

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Фото: РИА Новости/Александр Поляков, Алексей Филиппов, Владимир Федоренко; Gettyimages.ru/Ian Walton