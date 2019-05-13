Сможешь пробежать марафон? Проверь свои силы

Это совместная игра Sports.ru и Under Armour Russia. Вы – на старте марафона, а на ногах – кроссовки UA HOVR Infinite, предназначенные как раз для длинных дистанций. Они оборудованы сенсором, который синхронизируется с приложением бренда MapMyRun (доступно на iOS и на Android). Сенсор отслеживает данные о вашей пробежке (скорость, дистанция, каденс и длина шага), а приложение дает персонализованные рекомендации и предлагает план тренировок. Поэтому в пути к финишу вам помогут подсказки: когда нужна прибавка, а когда лучше сбросить темп.

Жмите «пробел» (в приложении – кнопку «бежать быстрее»), чтобы скорость росла. После нескольких секунд без нажатий вы замедлитесь. Главное – следите за уровнем выносливости, она не восстанавливается! Цель – финишировать в марафоне, по возможности удержав приличную скорость.

Среди финишировавших мы разыграем три пары UA HOVR Infinite. Чтобы претендовать на кроссовки:

поделитесь результатом в соцсетях с хэштегом #UnderArmourRussia до 7 июня 2019 года;

держите страницу соцсети открытой для просмотра, а шер на ней сохраняйте до конца конкурса.

Подведение итогов – 10 июня 2019 года. Имена победителей мы опубликуем на этой странице.

А если не хочется ждать, то кроссовки UA HOVR Infinite доступны в магазинах Under Armour в Москве, Питере и Екатеринбурге. Полный список магазинов с адресами – здесь.

Если у вас что-то работает некорректно или игра не показывается в приложениях, перейдите и играйте по этой ссылке.