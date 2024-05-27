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Назовете всех, кто занимал последнее место в РПЛ? Ныряем на дно!

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26 клубов занимали итоговое последнее место в чемпионатах России. Назовете всех неудачников?

Результаты теста пишите в комментарии. 

Сборные сезона РПЛ: Тюкавин, Глушенков, Кассьерра, Карраскаль – в основе, Кордоба и Даку – во второй

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