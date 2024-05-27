Назовете всех, кто занимал последнее место в РПЛ? Ныряем на дно!
26 клубов занимали итоговое последнее место в чемпионатах России. Назовете всех неудачников?
Результаты теста пишите в комментарии.
Сборные сезона РПЛ: Тюкавин, Глушенков, Кассьерра, Карраскаль – в основе, Кордоба и Даку – во второй
Напомнил прикол из инстаграм « Я как Арсенал - начинаю сверху, а заканчиваю вторым.»
Про Попова не знал, теперь хоть знаю ответ на вопрос «Почему у Тюмени нет Хоккейной или Футбольной команды в высшей лиге», а по сути один из богатых регионов России.
И если у вас, в Челябе, хотя-бы хоккей на приличном уровне, то в Тюмени абсолютно весь проф.спорт в глубочайшей ср@ке. Даже минька уже не та, что раньше, да и кому вообще этот вид спорта интересен? А беда ещё в том, что у нас в принципе весь командный проф.спорт под Поповым, а он самодур тот ещё. Так что не видать нам РПЛ, пока Попов рулит футболом.
Если про Черноморец мог бы еще вспомнить, то ФК Тамбов совсем из памяти стёрся . хотя, вот сейчас, вспомнил их эмблему из Миннесоты )
ФК Челябинск постоянно так, последние матчи сливает и не выходит даже в ФНЛ. Который год уже так. Столько заводов, но пока их хватает только содержать Трактор. Было бы интересно если выступали в ФНЛ, хоть сильные команды приезжали бы играть, а так на вторую лигу без слез иногда глянешь. Сейчас Пилипчук тренирует (Бывший ассистент Карреры), может хоть в при должном спонсировании затащит в лучшую лигу мира😏
Про Мордовию стыдно т.к. это было в один сезон с понижением Кубани, и тот сезон запомнился, а про Ладу тупо не знал