Кучеров – лучший бомбардир регулярки-2023/24! А вспомните всех таких в XXI веке?
В списке три российских хоккеиста!
Лучшим бомбардиром этого чемпионата НХЛ стал Никита Кучеров – выбил сумасшедшие 144 (44+100) очка – и теперь летом получит «Арт Росс Трофи» как самый результативный игрок. А вспомните всех обладателей этого трофея в XXI веке?
Сейчас проверим. В качестве подсказок: количество очков и команда бомбардира.
Результаты теста пишите в комментарии. Летс гоу!
Бенн просто хороший игрок, как и Джонатан Чичу например, с Морис Ришаром 05/06.