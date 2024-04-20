Кучеров – лучший бомбардир регулярки-2023/24! А вспомните всех таких в XXI веке?

В списке три российских хоккеиста!

Лучшим бомбардиром этого чемпионата НХЛ стал Никита Кучеров – выбил сумасшедшие 144 (44+100) очка – и теперь летом получит «Арт Росс Трофи» как самый результативный игрок. А вспомните всех обладателей этого трофея в XXI веке?

Сейчас проверим. В качестве подсказок: количество очков и команда бомбардира.

Результаты теста пишите в комментарии. Летс гоу!