Вспомните составы Аргентины и Франции в финале ЧМ-2022? Тест Sports.ru
Год назад сборные Аргентины и Франции сообща выдали лучший финал в истории чемпионатов мира по футболу. А вспомните составы команд на этот ставший уже легендарным матч?
Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!
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Сложный тест, блин
Думал за минуту всех впишу, но выпали из памяти абсолютно несколько игроков
Причем как раз те, кто из памяти не должны были выпадать) Энцо, Кунде, Коман и Рабьо
А вот пецелью и дисаси вспомнил, парадокс)