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Вспомните составы Аргентины и Франции в финале ЧМ-2022? Тест Sports.ru

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Год назад сборные Аргентины и Франции сообща выдали лучший финал в истории чемпионатов мира по футболу. А вспомните составы команд на этот ставший уже легендарным матч?

Результаты теста пишите в комментарии. Поехали!

11 комментариев
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31 из 37. Не вспомнил Рабьо, Камавинга, Кунде, Варана, Тюрама и Монтиэля
+4
0
+4
Ответ Андрей Евтерёв
Если не секрет, кого писал вместо ?
Почему-то Кимпембе, Канте и Салиба. Забыл, что они не участвовали)) Еще и времени немножко не хватило
+3
0
+3
36/37, забыл, что Месси играл.
+3
-1
+2
Ответ Salman-Rai
31 из 37. Не вспомнил Рабьо, Камавинга, Кунде, Варана, Тюрама и Монтиэля
Если не секрет, кого писал вместо ?
+2
0
+2
я вводил вроде правильно фамилию Пессельи (честно, не помнил, что он точно играл в этом матче, но помню заявку Аргентины), перебирал из Фойта/Лисандро (Мартинеса) и его, но не засчитали почему-то.

36/37
+1
0
+1
Хулиан Альварес
+1
0
+1
33/37
Сложный тест, блин
Думал за минуту всех впишу, но выпали из памяти абсолютно несколько игроков
Причем как раз те, кто из памяти не должны были выпадать) Энцо, Кунде, Коман и Рабьо
А вот пецелью и дисаси вспомнил, парадокс)
+1
0
+1
Где Марчиняк (Аргентина)?
+1
0
+1
Колу Мани
0
0
0
Ответ Кирилл Голивец
я вводил вроде правильно фамилию Пессельи (честно, не помнил, что он точно играл в этом матче, но помню заявку Аргентины), перебирал из Фойта/Лисандро (Мартинеса) и его, но не засчитали почему-то. 36/37
Пеццелья
0
0
0
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