Падение «Мадрида» продолжается

В этом сезоне в рамках Примеры "Реал" проиграл матчи всем трем каталонским командам - "Жироне", "Барселоне" и вот теперь "Эспаньолу".

Естественно, борьба за чемпионство закончилась на "Сантьягу Бернабеу", когда "сливочные" получили разгром от принципиального соперника - "Барселоны".

В Мадриде была надежда на естественный спад "Барселоны", но он не оправдался - каталонцы продолжают свою беспроигрышную серию в чемпионате. Действительно, их главный тренер Вальверде, смог балансировать имеющимся составом и избежать поражений.

Дополнительно, "заклятый враг" мадридцев усилился в зимнее трансферное окно, приобретя топ-игрока - Филлипе Коутиньо, который стартанул с места в карьер и подтверждает свой высокий класс в проведенных за "Барсу" играх.

Мадридский "Реал" проиграл уже 5 матчей - "Бетису", "Жироне", "Барселоне", "Вильярреалу" и "Эспаньолу". А с пятью поражениями чемпионами в топ-5 европейских лиг не становятся. Да и в топ-100 лиг, наверное, тоже не становятся. При этом у клуба 6 ничейных результатов. Мало того, "Реал" не досчитался 4 очков в двух встречах с "Леванте", который находится в шаге от вылета из Примеры занимая 17-е место.

Основные проблемы ясны: нежелание Зидана усиливаться топ-игроками, вера в текущих игроков и потеря мотивации.

Вместо усиления состава реальными супер-звездами, были приобретены молодые игроки, которым, по понятным причинам, нужно минимум 2 года, чтобы стать основными игроками такого клуба, как "Реал Мадрид". В результате - болельщики "сливочных" не удосужились почтить их вниманием на презентации.

Вторая причина, вытекает из первой. У Зидана нет игроков сильнее текущих. Их просто не приобрели. Как, до этого, были выиграны 2 кубка Лиги Чемпионов подряд, вытекает из третьей причины.

Мотивация. Точнее - потеря мотивации. Хотя для профессионалов это звучит дико, но это именно так. Представьте, что Иско, Бэйл и Модрич являются трехкратными победителями Лиги Чемпионов УЕФА, а Роналдо, Ибрагимович и Буффон ни разу не выигрывали данный трофей. О чем мечтать Модричу? Например, у него дома есть "Комната Ч-е-е-е-е-е-е-е-емпиона".

В своих интервью они говорят ровно наоборот, мол, трофеи никогда не могут надоесть. Но текущий чемпионат показывает, что игроки "Мадрида" все-таки лукавят - потерянные очки, по моему глубокому убеждению, были потеряны из-за потери мотивации - где-то недобежали, где-то не стали дорабатывать, стали убирать ноги, то есть надеяться на свой класс без приложения усилий и физических нагрузок. Не может команда за лето взять и разучиться играть в футбол - игроки те же, тренер тот же.

А вот мотивация от головокружительных успехов, потеряться может. Сытый голодному не товарищ.

Посмотрим, как "Реал" выступит в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Но мне кажется, что этот сезон будет без трофеев. Если это произойдет, то это будет положительным эффектом - "Реал" как топ-клуб будет перестраиваться и улучшаться.

Нам же болельщикам, остается надеется только на лучшее.