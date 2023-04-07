32 комментария

Анчелотти верит в еще один «Золотой мяч».

Карим Бензема провел, возможно, лучший матч сезона – в кубковом класико Карим сделал хет-трик на «Камп Ноу». До этого, 2 апреля, Бензема разнес хет-триком «Вальядолид». Шесть голов за четыре дня мгновенно подбросили Карима на вершину списка самых результативных футболистов Европы в 2023-м.

• После дубля на «Энфилде» в Лиге чемпионов 21 февраля Бензема сник на месяц – в пяти матчах забил всего раз (опять «Ливерпулю»). Только один гол за 442 минуты. • Бензема едва ли был бы настолько результативен без помощи Винисиуса. В 2023-м Вини сделал 7 ассистов на француза. Из 6 голов Карима на этой неделе 3 забиты с передач Винисиуса. • Мощно связка работает и в обратную сторону. Из 5 ассистов Бензема в этом году 4 достались Винисиусу. Безумная форма Бензема впечатляет еще сильнее на фоне Рамадана – Карим строго соблюдает пост (не ест и не пьет до захода солнца). В прошлом году Бензема сыграл в Рамадан 8 матчей, забил 10 голов и оформил хет-трик в ворота «Челси» в ЛЧ. Сейчас уже есть 6 голов за 2 игры, а впереди еще 5 матчей (Рамадан в 2023-м заканчивается 22 апреля). Секрет успеха коротко сформулировал Карло Анчелотти: « Он нажал на переключатель. Ему очень помогла его работа, проделанная в перерыве на матчи сборных .

Он может выиграть еще один «Золотой мяч», потому что он один из лучших нападающих в мире». Смелое заявление. Но для Бензема в такой форме нет ничего невозможного.

Фото: globallookpress.com