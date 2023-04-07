Философия Раста Коула
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Бензема – самый результативный игрок 2023-го. За 4 дня обогнал Холанда, Рэшфорда и Осимхена

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Анчелотти верит в еще один «Золотой мяч».

Карим Бензема провел, возможно, лучший матч сезона – в кубковом класико Карим сделал хет-трик на «Камп Ноу». До этого, 2 апреля, Бензема разнес хет-триком «Вальядолид». Шесть голов за четыре дня мгновенно подбросили Карима на вершину списка самых результативных футболистов Европы в 2023-м.

• После дубля на «Энфилде» в Лиге чемпионов 21 февраля Бензема сник на месяц – в пяти матчах забил всего раз (опять «Ливерпулю»). Только один гол за 442 минуты. • Бензема едва ли был бы настолько результативен без помощи Винисиуса. В 2023-м Вини сделал 7 ассистов на француза. Из 6 голов Карима на этой неделе 3 забиты с передач Винисиуса. • Мощно связка работает и в обратную сторону. Из 5 ассистов Бензема в этом году 4 достались Винисиусу. Безумная форма Бензема впечатляет еще сильнее на фоне Рамадана – Карим строго соблюдает пост (не ест и не пьет до захода солнца). В прошлом году Бензема сыграл в Рамадан 8 матчей, забил 10 голов и оформил хет-трик в ворота «Челси» в ЛЧ. Сейчас уже есть 6 голов за 2 игры, а впереди еще 5 матчей (Рамадан в 2023-м заканчивается 22 апреля). Секрет успеха коротко сформулировал Карло Анчелотти: «Он нажал на переключатель. Ему очень помогла его работа, проделанная в перерыве на матчи сборных.

Он может выиграть еще один «Золотой мяч», потому что он один из лучших нападающих в мире». Смелое заявление. Но для Бензема в такой форме нет ничего невозможного.

Фото: globallookpress.com

32 комментария

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Aleksey Sandakov
Ответ Will Turner
а что тогда скажут, если юнайтед выиграет ЛЕ и Кубок Англии, а Рэшфорд ещё назабивает и наотдаёт передач? сомневаюсь, что его в топ 3 даже поставят его
Потому что это ЛЕ
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Vlad
Ответ Старый Негр
Ой, какой-то Барселоне три забил. Вот хет-трик Месси волшебен. Ну и что, что Кюрасао - это было гениально-сразу в историю! А тут какая-то Барселона, которой кто хочет, тот и забивает.
Барсе всего было забито 9 мячей. В то время как Реалу почти в 2.5 раза больше "кто хотел, тот и забил". Разница между забитыми и пропущенными у Барсы и Реала 71 : 59. Так что прежде чем писать, матчасть учить надо.
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Василий Леонов
Ответ Кентуки
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В Саудовской Аравии
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ML26
Ответ Greatest Of All Time
Нет ты ответь на свой 1 вопрос. ЗМ это индивидуальная награда и была им до этого сезона. Где 9 ЗМ Месси??? он лучший по гол+пас 9 раз.
Г+П необязательный критерий. Спроси у Модрича и Каннаваро
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Will Turner
а что тогда скажут, если юнайтед выиграет ЛЕ и Кубок Англии, а Рэшфорд ещё назабивает и наотдаёт передач? сомневаюсь, что его в топ 3 даже поставят его
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No Fear
Ответ Azamat Taalaibekuluu
Зм дают за индивидуальную игру за сезон.Командные достижения второ степенные.
Вот име нно что ЗМ да ют за индиви дуальную игру, в чем Бен зема преу спевает больше всех.
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No Fear
Ответ Yavich
Да там рейтинг какой-то неадекватный, как можно не учитывать предголевые и предпредголевые???
Уже не говоря про предпредпредголевые
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Павел Ершов
Цыплят по осени считают…
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Denis242424
А еще тут вопрошали (конечно, в статьях по Месси) про ЗМ. Бензема вполне заслуживает след. ЗМ.
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Kanonir152
А что, год уже закончился?
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Greatest Of All Time
Будет позор если рюналду будет в топ 30 на ЗМ.
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Greatest Of All Time
Ответ Azamat Taalaibekuluu
Так решили с этого сезона новый формат
Нет ты ответь на свой 1 вопрос. ЗМ это индивидуальная награда и была им до этого сезона. Где 9 ЗМ Месси??? он лучший по гол+пас 9 раз.
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Azamat Taalaibekuluu
Ответ Greatest Of All Time
Где 9 ЗМ Месси??? Он 9 раз лучший по гол+пас. Рюналду, Левандовски, Суарес, Кавани, Кейн вместе взято не стали 9 раз лучшим по гол+пас в 21 веке.
Так решили с этого сезона новый формат
+1
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Greatest Of All Time
Ответ Azamat Taalaibekuluu
Зм дают за индивидуальную игру за сезон.Командные достижения второ степенные.
Где 9 ЗМ Месси???
Он 9 раз лучший по гол+пас.
Рюналду, Левандовски, Суарес, Кавани, Кейн вместе взято не стали 9 раз лучшим по гол+пас в 21 веке.
+1
-3
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Кентуки
Ответ Кентуки
Комментарий удален модератором
меси
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Кентуки
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Azamat Taalaibekuluu
Ответ Greatest Of All Time
Будет позорно если его не дадут Месси. Бензема даже в топ 3 пока не должно. Он ещё ничего не выиграл что бы ему дать ЗМ. 1. Месси. 2. Мбапе. 3. Холанд. 4. Бензема, Кварасхела, Осимен. И то что Бензема лучший по гол+пас это не значит что ему надо ЗМ отдать. По такой логике где 9 ЗМ Месси??? Ведь он 9 раз становился лучшим по гол+пас.
Зм дают за индивидуальную игру за сезон.Командные достижения второ степенные.
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Старый Негр
Ой, какой-то Барселоне три забил. Вот хет-трик Месси волшебен. Ну и что, что Кюрасао - это было гениально-сразу в историю! А тут какая-то Барселона, которой кто хочет, тот и забивает.
+8
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Greatest Of All Time
Ответ norm777
Если Месси дадут следующий ЗМ, это будет даже более позорно, чем в 2021.
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Yubaba
Ответ Greatest Of All Time
Рюналду играет в СА как он может быть в топе???
Ещё один)
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Greatest Of All Time
Ответ Yubaba
Что-то пешехода не видать. Вроде писали, что он в топе должен быть
Рюналду играет в СА как он может быть в топе???
0
-6
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mallowan
Ответ Куруш
Зачем же так неуважительно? Все таки он один из лучших футболистов. А в этом списке его в принципе быть не может - Саудовская Аравия не входит в топ-5 лиг Европы.
Какая жалкая попытка
+4
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Yavich
Ответ Yubaba
Что-то пешехода не видать. Вроде писали, что он в топе должен быть
Да там рейтинг какой-то неадекватный, как можно не учитывать предголевые и предпредголевые???
+6
-1
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Rudenzik
Просто стату набил на слабых командах Вальядолиде и Барселоне
+15
-2
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Yubaba
Ответ Куруш
Зачем же так неуважительно? Все таки он один из лучших футболистов. А в этом списке его в принципе быть не может - Саудовская Аравия не входит в топ-5 лиг Европы.
Самому хоть не стыдно так банально и неумело стрелки переводить?
+19
-1
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