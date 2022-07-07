Шесть новых правил тен Хага для игроков «Ман Юнайтед». Криштиану уже забил на одно из них

​С каждым днем появляется все больше деталей о нововведениях тен Хага в «МЮ». И каждый раз они показывают, насколько сильно клуб отстал от «Сити», «Ливерпуля» и «Челси» – Эрик натурально закладывает абсолютно базовые вещи, вроде «не переживать, когда мяч у тебя».

Теперь подъехала новая порция инсайдов:

• Тен Хаг сказал игрокам, что выгонит любого, кто сольет информацию из раздевалки.

• Игроков будут выводить из состава, если они будут опаздывать на тренировки и командные собрания. Репутация и статус не имеют для тен Хага никакого значения. Передаем привет Криштиану Роналду – он пропустил уже четыре тренировки подряд.

• Футболистам запрещено пить алкоголь перед матчами, чтобы убедиться, что игроки находятся в наилучшей физической форме.

• Эрик хочет оставить нынешних поваров на базе, чтобы игроки не нанимали себе личный обслуживающий персонал. Меню в Каррингтоне обновят – рыбы и овощей будет заметно больше.

• Для каждого игрока была составлена индивидуальная диета, и их индекс массы тела будет ежемесячно проверяться, чтобы убедиться, что они остаются в форме.

• А еще тен Хаг сказал игрокам приходить к нему, если у них есть какие-то проблемы, а не идти с ними к агентам. Больше классных сюжетов – в телеграм-канале автора. Подписывайтесь!