Философия Раста Коула
Блог

Шесть новых правил тен Хага для игроков «Ман Юнайтед». Криштиану уже забил на одно из них

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

С каждым днем появляется все больше деталей о нововведениях тен Хага в «МЮ». И каждый раз они показывают, насколько сильно клуб отстал от «Сити», «Ливерпуля» и «Челси» – Эрик натурально закладывает абсолютно базовые вещи, вроде «не переживать, когда мяч у тебя». 

Теперь подъехала новая порция инсайдов:  

• Тен Хаг сказал игрокам, что выгонит любого, кто сольет информацию из раздевалки.

• Игроков будут выводить из состава, если они будут опаздывать на тренировки и командные собрания. Репутация и статус не имеют для тен Хага никакого значения. Передаем привет Криштиану Роналду – он пропустил уже четыре тренировки подряд.

• Футболистам запрещено пить алкоголь перед матчами, чтобы убедиться, что игроки находятся в наилучшей физической форме.

• Эрик хочет оставить нынешних поваров на базе, чтобы игроки не нанимали себе личный обслуживающий персонал. Меню в Каррингтоне обновят – рыбы и овощей будет заметно больше.

• Для каждого игрока была составлена индивидуальная диета, и их индекс массы тела будет ежемесячно проверяться, чтобы убедиться, что они остаются в форме.

• А еще тен Хаг сказал игрокам приходить к нему, если у них есть какие-то проблемы, а не идти с ними к агентам. Больше классных сюжетов – в телеграм-канале автора. Подписывайтесь!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные