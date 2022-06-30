В честь Анчелотти в Неаполе названа пицца. У нее уникальный рецепт

Анчелотти назначили главным тренером «Наполи» в мае 2018-го, а уже в июле (Карло еще не провел ни одного матча), тренер получил пиццу, названную в его честь. Автор идеи – неаполитанский кулинар Сальваторе Урцителли.

У пиццы была прямоугольная форма (как у футбольного поля) и четыре сегмента с разными начинками.

Первый – четыре сыра с помидорами, сыр проволоне, рукколой и панчеттой, потом – сегмент с тыквой, проволоне и баклажаном, следующий с проволоне, желтыми и красными томатами корбарини, и последний – с фисташками, мортаделлой и проволоне.

Cам Карло тоже любитель пиццы – в Неаполе он гонял с семьей в самую обычную пиццерию, где ел ее, запивая пивком.

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