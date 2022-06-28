Помните великий гол Иньесты «Челси»? Перед игрой Андрес спросил Пепа, как забивать чаще. Ответ Гвардиолы – 😂😂😂

После великого гола в ворота «Челси» Гвардиола очень долго обнимал Иньесту. Тогда Пеп сказал Андресу: «Черт возьми, забил тот, кто никогда не забивает».

За несколько дней до этого, Иньеста во время тренировки задал Гвардиоле предельно простой вопрос, на который Гвардиола не дал ответ:

- Скажите свое мнение, босс. Я недостаточно много забиваю, что мне делать?

Отвечая на вопрос Пеп рассмеялся и сказал:

- Ты спрашиваешь у меня? У меня? Я забил не больше четырех голов за карьеру! Откуда мне знать, что нужно делать!

Кстати, гол Иньесты заметно помог демографии Каталонии.

«Сегодня вечером будет много любви», – радостно заявил Жерар Пике после победы в Англии. И был прав.

В декабре 2013 года авторитетное медицинское медиа British Medical Journal изучило отчеты о рождаемости в Сольсонесе и Бажесе (родине Пепа) – округах в центральной части Каталонии.

Исследователи собрали данные по рождениям с 1 января 2007 года по 31 декабря 2011 года. В феврале 2010-го – примерно через 9 месяцев после гола Иньесты – рождаемость выросла на 16,1% в сравнении со средним числом.