Философия Раста Коула
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Однажды Моуринью назвал Модрича «пятидесятилетним Зиданом». Что Лука сделал не так?

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Моуринью проработал с Модричем всего один сезон (2012/13), но этого было достаточно, чтобы хорват стал одним из любимых игроков Жозе.

В одном из матчей (по воспоминаниям Модрича, это была игра с «Депортиво») заметно раздраженный Моуринью в перерыве раскритиковал игру Модрича:

«Лука, что это такое? Ты играешь как пятидесятилетний Зидан!»

Хорват замечание Моура оценил:

«Я понял, чего он хотел. Технически я играл хорошо, но не было нужного ритма, ускорения. Моуринью настаивал на агрессивной, очень интенсивной игре, постоянном беге с мячом и без него. Для меня это сравнение с Зиданом было даже приятно. И эффективно, потому что это задело».

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