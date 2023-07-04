21 комментарий

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Удобная графика.

Старт национальных чемпионатов уже совсем скоро, поэтому пора посмотреть на всех специалистов. Кто остался в клубе, а кто нашел для себя новое место работы? За кем будет интересно смотреть, и кому первому могут указать на дверь?

Здесь все: и старые знакомые, и новые имена. Я всех собрал в один пост с красивой графикой и полезной аналитикой. По клику все картинки откроются в полный размер.

Приятного изучения.

А теперь подробнее по каждой лиге.

АПЛ

Как там со звездами? АПЛ – традиционно сильнейшая лига с лучшими представителями тренерского цеха. Гвардиола, Клопп, Артета, Тен Хаг, Эмери, Лопетеги – все звездные менеджеры на месте и готовы вступить в бой.

Новые контракты. Из новых имен у нас Почеттино в «Челси», Постекоглу в «Тоттенхэме» и Ираола в «Борнмуте». Ходжсон пока остается в «Кристал Пэлас» – продлили контракт уже после выхода нашего поста.

За кем следить? Безусловно, интерес приковывает к себе Почеттино. Как менеджер справится с командой и сколько руководство «синих» будет терпеть в случае неудач на старте сезона? Это главные вопросы. У Почеттино крайне много работы: «Челси» сейчас больше напоминает разобранный паззл, чем футбольный клуб. Кроме этого, интересно будет понаблюдать за Артетой и его бандой. Сможет ли ученик навязать бой в этом году своему учителю? Также «Арсенал» возвращается в Лигу чемпионов, а это всегда интригует. Кроме этого, смотрим за Де Дзебри в «Брайтоне» и Эдди Хау в «Ньюкасле». Оба клуба попали в еврокубки: «Ньюкасл» в Лигу чемпионов, а «Брайтон» впервые сыграет в Лиге Европы! Чем не повод для пристального внимания. Также отмечу Винсента Компани с его «Бернли». Тренеру всего 37 лет, а он уже вывел скромный клуб в Премьер-Лигу. Сможет ли зацепиться в этом сезоне в АПЛ? И да, еще на одного ученика Гвардиолы в АПЛ стало больше, и да, он тоже лысый.

Кто может уйти в отставку первым? Дайч и «Эвертон» выглядели очень неубедительно в прошлом сезоне – вероятно, англичанин и станет первым претендентом на увольнение в АПЛ. Также за свое место может не удержаться и Роб Эдвардс («Лутон»). Слишком уж трудным будет путь для валлийского специалиста. Постекоглу может и неплохой тренер, но в «Тоттенхэме» слишком жесткий отбор, поэтому австралиец тоже может не задержаться надолго в Лондоне.

Что еще? Отметим низкий процент английских тренеров в АПЛ. Всего четверо специалистов представляют Англию. Да, с натяжкой можно добавить валлийских тренеров и шотландских, но самих англичан очень мало. И при этом в лиге невероятная концентрация звездных тренеров, а значит нас ждут и сильнейшие тактические поединки почти в каждом матче. Ждем с нетерпением.

Ла Лига

Как там со звездами? Хави, Анчелотти, Пеллегрини, Вальверде на месте. Все остались на своих постах. Среди них Симеоне – настоящий долгожитель, тренируя «Атлетико» с 2011 года. Хави предстоит защищать титул, а Анчелотти запустить мягкую перезагрузку в Мадриде.

Новые контракты. Рафаель Бенитес наконец-то вернулся в Испанию, добавив престижа турниру своим присутствием. Новым местом работы стала «Сельта». Что ж, весьма авантюрно для испанского специалиста, оттого и любопытно будет наблюдать. «Райо Вальекано» и «Альмерия» тоже взяли новых менеджеров – Франсиско Родригеса и Висенте Морено соответственно.

За кем следить? Ну здесь традиционно следим за «Реалом» и «Барселоной», а значит за Анчелотти и его, вероятно, последним сезоном в Испании, и за Хави и игрой «Барселоны» в Лиге чемпионов. Кроме этого, очень интересно будет посмотреть за Мендилибаром в «Севилье» и его полноценным сезоном в Ла Лиге. «Севилья» может сильно удивить всех фанатов Ла Лиги. Бенитес также заберет на себя внимание и это очевидно. Аррасате с «Осасуной» добрался до еврокубков, что также привлечет внимание футбольных фанатов.

Кто может уйти в отставку первым? Рубен Бараха в «Валенсии» проработал еще совсем мало, но клуб в последние годы так трясет, что позиции специалиста очень шаткие. Пепе Бордалас в «Хетафе» в прошлом сезоне также был неубедителен и может быть отправлен в отставку уже осенью. Также первыми в списке на выход могут оказаться новички лиги – Луис Гарсия с «Алавесом» и Гарсия Пимьента с «Лас Пальмасом».

Что еще? В Ла Лиге 16 испанских специалистов, отчего жарко будет не только на поле, но и на бровке. Средний возраст всех тренеров примерно одинаковый, самый молодой – 43-летний Хави.

Серия А

Как там со звездами? У итальянцев все стабильно. Традиционно сильная тренерская школа собрала множество звездных тренеров в родном чемпионате. Сарри, Индзаги, Пиоли, Гасперини, Аллегри – все на месте. Добавим сюда суперзвездного Моуринью и старого доброго Раньери, который поднялся с «Кальяри» в Серию А. Итальянская лига в этом сезоне выглядит очень вкусно!

Новые контракты. Четверо новичков уже изучают клубы и готовы к сезону. Руди Гарсия постарается не сломать тонкие настройки в «Наполи», а «Лечче», «Верона» и «Фрозиноне» будут решать совсем другие задачи с новыми менеджерами. Их задача не вылететь из Серии А, а добиваться этого будут пока что малоизвестные Роберто Д′Аверса, Марко Барони и Эузебио Ди Франческо.

За кем следить? Под этим пунктом можно составить большой список, потому что Серия А становится второй по интересу после АПЛ, во многом за счет тренеров в чемпионате. Моуринью и его «Рома» снова попытаются навязать бой в верхней части таблицы, у Аллегри в «Ювентусе» стоит задача вернуть «старую сеньору» на Олимп. Тут же амбициозные «Милан» и «Интер», переживающие бурный рост в последние годы. А кроме этого есть Сарри и его крайне любопытный «Лацио». «Наполи» с новым тренером Руди Гарсией попытается отстоять титул. Ну и, конечно же, Раньери вернулся, чтобы снова нас удивлять. Сможет ли Клаудио провернуть с «Кальяри» такую же сказочную историю, как в АПЛ с «Лестером»? Кроме этого есть молодые тренеры – Тьяго Мотта в «Болонье» и Альберто Джилардино в «Дженоа». Серия А в этом сезоне будет невероятно интересна не только для фанатов чемпионата Италии, но и для нейтральных любителей футбола. Советую не пропускать этот «сериал».

Кто может уйти в отставку первым? Как бы это ни звучало странным, но первым кандидатом на вылет может стать Руди Гарсия. Перед ним стоит сложнейшая задача, а гонка за титулом начнется с первого же тура: если забуксовать на старте, то осенью можно уже остаться без работы. Пожелаем успеха, в любом случае. Также крайне неустойчивые позиции у Аллегри. Поразительно, как вообще итальянец сумел сохранить за собой пост главного в прошлом сезоне. От успехов «Ювентуса» в первые месяцы будет зависеть судьба тренера, это очевидно.

Что еще? Кто станет чемпионом Италии в этом сезоне, определить крайне сложно. Невероятная плотность сильных команд в сочетании с обилием отличных менеджеров. В Италии также много своих – целых 80%.

Бундеслига

Как там со звездами? Томас Тухель – главная рок-звезда чемпионата Германии. Чуть ниже Нико Ковач и Марко Розе. Здесь же и местная звезда – Кристиан Штрайх со своим «Фрайбургом». Он в клубе с 2012 года, долгое время был долгожителем в Бундеслиге. Но всегда найдется рыба покрупнее. В этом сезоне новичок Бундеслиги «Хайденхайм» может похвастаться своим тренером Фрэнком Шмидтом, который находится у руля клуба с далекого 2007 года. Хоть кто-то остался в 2007-м.

Новые контракты. В Германии новых тренеров совсем немного, а точнее всего двое – Дино Топпмеллер в «Айнтрахте» и Херардо Сеоане в «Боруссии» из Менхенгладбаха. У Сеоане не получилось в «Байере», может, получится здесь. Топпмеллер же был помощником тренера в «Баварии» в прошлом, и теперь готов к самостоятельному проекту. Пожелаем удачи и Дино, и Херардо.

За кем следить? Конечно же, за Томасом Тухелем. «Бавария» полностью обнулилась летом, избавилась от токсичности и готова идти в бой. Тухель вполне может взять Лигу чемпионов, если ему не будут мешать. Интерес приковывает к себе и Хаби Алонсо. Его «Байер» был прекрасным открытием в конце прошлого сезона. Очень хотелось бы, чтобы и в этом сезоне Алонсо не сбавлял ход со своей командой. Ну и еще можно обратить внимание на Урса Фишера и его «Унион Берлин». Его команда впервые выступит в Лиге чемпионов. Хватит ли сил на два фронта? Скоро все узнаем.

Кто может уйти в отставку первым? Здесь очень сложно определить, кого первого отправят в отпуск. Но выделю двоих – Терзич и Сеоане. Терзич может «поплыть» после очередной распродажи в «Боруссии», да и боль от упущенного чемпионства может дать о себе знать. Сеоане шестой тренер с 2015 года в Менхенгладбахе. Здесь сильно не держатся за специалистов, поэтому швейцарцу нужно дать результат как можно скорее. Конечно же, здесь могут быть и Матараццо, и Вернер, и Леч, и Маассен. Любой из них может уйти в отставку первым.

Что еще? В Бундеслиге собрались самые молодые представители тренерского цеха. Средний показатель по лиге всего 46 лет. Оле Вернеру всего 35 лет, а самому зрелому тренеру – Штрайху 58, смешной возраст для тренера. Бундеслига – лига новаторов и революций в тактических схемах, построениях и мыслях. Поэтому будем с интересом наблюдать за сезоном-23/24.

Лига 1

Как там со звездами? Пока в «ПСЖ», извините, полный бардак. Месси с Рамосом ушли, Неймар тоже может уйти, Мбаппе считает деньги и торгуется с Пересом, а Гальтье угодил за решетку за расизм. Добавим сюда беспорядки в столице и смело можно предположить, что «ПСЖ» не готов к старту сезона-23/24 совсем. Главной позитивной новостью можно считать вероятное появление Луиса Энрике на посту главного тренера в ближайшее время. Это придаст чемпионату Франции узнаваемости и интереса. Кроме того, здесь Лоран Блан и Фонсека. А буквально вчера подъехал и Патрик Виейра.

Новые контракты. Шесть новых специалистов будет в следующем сезоне в Лиге 1. Это очень много, безусловно. Энрике в «ПСЖ», Виейра в «Страсбуре», в «Марсель» приехал Марселино. Теперь у нас есть «Марсель» Марселино. Как же это красиво. Вопрос только один – надолго ли? Руководство «Ниццы» назначило молодого 34-летнего Франческо Фариоли, прибывшего с берегов Турции. «Тулуза», вроде как, поставила на пост главного тренера бывшего помощника Монтанье Карлеза Мартинеза, но официальных заявлений не было. В «Монако» с подписанием тоже пока тишина, но имя будущего тренера уже известно. Им станет Ади Хюттер, тренировавший в прошлом сезоне «Боруссию» из Менхенгладбаха.

За кем следить? Я бы обратил внимание на Фонсеку с «Лиллем» и на «Блана» в Лионе. Они могут воспользоваться ослаблением «ПСЖ» и стать главными претендентами на титул в этом сезоне. Также будет любопытно понаблюдать за «Ниццей». Очень интересный проект может получиться. Ну и куда без Энрике. Сколько же работы ему предстоит сделать, чтобы найти баланс в «обновленном» «ПСЖ». В целом, во Франции есть на что посмотреть в этом сезоне.

Кто может уйти в отставку первым? Патрик Виейра снова выбрал для себя, мягко говоря, не самый лучший вариант для продолжения тренерской карьеры. «Страсбур» может окончательно «похоронить» тренерскую карьеру Патрика, да простят меня болельщики клуба. Карлес Матринез может не справиться с ответственностью. К тому же, «Тулузе» предстоит играть в еврокубках. Это может оказаться слишком сложным, как для молодого тренера, так и для клуба в целом.

Что еще? Тренеру «Реймса» всего 30 лет, а Болони из «Метца» 70 – разница между ними целых 40 лет. Это очень много, будет интересно посмотреть за противостоянием «Реймса» и «Метца». А вообще, во Франции нестабильно не только на улицах, но и на тренерских креслах. Средний показатель по лиге менее года. Это очень плохо для лиги, ведь такая текучка сильно влияет на интерес нейтральных зрителей.

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Ставьте плюсы, пишите комментарии, можете угадать, кто будет в следующей части нашего цикла. Не забывайте о донатах, ведь автор любит есть печеньки.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein