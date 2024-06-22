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3 мин.

Почему Турция сменила официальное название страны

9

История про одну букву и одну птицу.

На Евро-2020 Турция писалась в официальных документах на английском как Republic of Turkey (или сокращенно – Turkey).

На Евро-2024 прибыла немного другая страна. Теперь ее правильное название – Republic of Türkiye (или просто Türkiye, читается как «Тюрке»).

Реформу турки провели еще в 2022 году. Рассказываем, для чего они это сделали.

Смена названия продвигалась Эрдоганом как прорыв экономики и культуры, но не всем нравится буква

Привычное название Turkey закрепилось за Турцией после обретения независимости в 1923-м. Спустя почти век президент Реджеп Эрдоган издал циркуляр: по нему продукция на экспорт помечается теперь как Made in Türkiye. Помимо Turkey больше не официальны варианты Turkei и Turquie (привычные названия сохранились только в русском, китайском и арабском). Нейминг объясняется желанием поднять экономику и усилить узнаваемость турецких традиций в мире.

«Мы хотим продвинуть культуру. Наше рвение к национальной идентичности изменит отношение к Турции со стороны других стран», – одна из цитат Эрдогана, который в конце 2021-го много говорил о продвижении турецких ценностей и национального бренда. Для оппозиции это стало причиной критики – по ее мнению, косметическими изменениями власть отвлекает страну от экономических проблем.

Впрочем, Турция подчеркивает – старое название также допустимо в случаях,  «если оно способствует более широкому пониманию общественностью». Türkiye обязателен лишь на официальном уровне. Хотя, например, американцы и в дипломатии используют сразу два названия. Почему так, если Турция просит писать по-новому? В интервью The Wall Street Journal американские чиновники объясняют по-разному.

Дипломатично: «Важно не то, как США называют турецких союзников, а то, как мы говорим о них и какую важную работу мы делаем вместе».

И не очень: «Буква «ü» будет занозой в заднице, если ее добавить на англоязычной клавиатуре».

Лингвисты как раз объясняют, что название Turkey – это не какое-то неуважение к стране, а особенности адаптации языков – буквы «ü» в английском и многих языках просто нет.

Но давайте серьезно: это ведь все из-за индейки?

Эрдоган или другой крупный чиновник из его команды никогда не утверждали, что их смущает факт: turkey – это «индейка» по-английски. Корни слова восходят к Средневековью, когда через Османскую империю в Британию поставляли птиц-цесарок. Но в будущем за одним словом укрепились две устойчивые ассоциации, что отражено в куче каламбуров и шуток.

В интервью многие турецкие политики подтверждают догадку: сравнения с птицей всех утомили и вообще выставляют страну в неуважительном свете. «Ассоциация с птицами действительно раздражает Эрдогана и его окружение. Это неудивительно, учитывая чувствительность правительства к тому, как воспринимается страна в мире», – объяснял сотрудник Института исследований внешней политики в Стамбуле Селим Кору.

Также турецкие медиа писали, что в стране многим не нравилось, когда пишешь в гугле Turkey, а в поисковом результате – хаос: фотографии флага Турции и ее видов перемешивались с индейкой. По запросу Türkiye уже такой проблемы нет. «Полистайте Кембриджский словарь, и Turkey определяется как «кто-то, кто терпит неудачу» или «глупый человек», – добавляет TRT World.

Фото: Gettyimages.ru/Burak Kara; Florian HiltmairGlobal Look Press; AP Photo/Roberto Pfeil; unsplash.com/Suzy Brooks

logoЕвро-2024
logoСборная Турции по футболу
Too Old to Die Young
Too Old to Die Young
Блог
Культура, география, спорт и еще что-то
89 комментариев
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Какой важный птица этот Эрдоган
+102
0
+102
"По запросу Türkiye уже такой проблемы нет"
Конечно нет. Ведь такой буквы нет на клавиатуре у большинства пользователей поисковиков. Нет запросов = нет проблем.
+58
0
+58
Эрдоган анонсировал прорыв экономики и культуры, но пока прорвалась только инфляция
+51
0
+51
Когда страну начинает заботить, как она называется на других языках - это значит, что у страны большиииииииииииииииииииие проблемы.

С самоуважением в первую очередь.
+24
-2
+22
Почему венгров не смущает типа что весь англоязычный мир думает, что они голодные?
+20
0
+20
2024-й год. Я узнаю, что страна из индейки стала чем-то-иным в 22-ом году. Повысили узнаваемость,, точно.
+20
-1
+19
Ответ Victor B Oyko
Почему венгров не смущает типа что весь англоязычный мир думает, что они голодные?
вообще-то весь мир считает, что они Гунны.
+18
0
+18
Ответ Вадим Сидоров
Китай не собирается сменить название, а то china это ещё и фарфор)
Именно китайский фарфор, вероятно)
А так обычно porcelain
+16
0
+16
"после обретения независимости" - от кого, интересно, получила независимость Османская Империя?
+12
0
+12
А какие проблемы? У них в стране до реформ кемализма алфавитов современных языков было полно. Кто-то использовал греческий, кто-то армянский, кто-то персидский, кто-то арабский, основной язык - составной османский. Естественно при кемале все нацменьшинства вырезали по типу греков и армян с курдами, что делать? Правильно - унифицировали язык. Стали индейками, латинская u тут не виновата. Че не так? Нормальная птица, диетическая.
+11
-1
+10
Китай не собирается сменить название, а то china это ещё и фарфор)
+10
-1
+9
Ответ Полуэктов Пётр
"По запросу Türkiye уже такой проблемы нет" Конечно нет. Ведь такой буквы нет на клавиатуре у большинства пользователей поисковиков. Нет запросов = нет проблем.
В яндексе при запросе turkey выдаёт только Турцию
А в гугле да в перемешку с индейками, причём их больше)
+10
-1
+9
Какой важный turkey
+9
0
+9
Ответ VinniHok
Эрдоган анонсировал прорыв экономики и культуры, но пока прорвалась только инфляция
Один известный гениальный геостратег тоже прорывы сплошные анонсирует, но чёт как-то не очень.
+20
-12
+8
Интересно, а это первый случай, когда международное название страны де-факто изменили из-за поисковой выдачи? Невероятное переплетение технологий, конечно!
+9
-1
+8
а почему обязательно Türkiye, а не просто Turkiye? Диакритика принципиально важна?
+7
0
+7
Ответ Salt_017
А ещё в Турции есть город Batman (Батман), тоже любим американскими туристами. Тоже переименуют такими темпами
если название привлекает туристов, тем более из богатой страны, то не переименуют
+6
0
+6
А ещё в Турции есть город Batman (Батман), тоже любим американскими туристами. Тоже переименуют такими темпами
+6
0
+6
от кого получила Турция независимость? а как изменение название страны поднимет экономику? это как в Казахстане, смена алфавита поможет быстро выучить английский, и можно путешествовать в Лондоне.
+9
-3
+6
Ответ Полуэктов Пётр
"По запросу Türkiye уже такой проблемы нет" Конечно нет. Ведь такой буквы нет на клавиатуре у большинства пользователей поисковиков. Нет запросов = нет проблем.
Пишите тогда Tuerkiye, буква Ü уже давно заменяется в инете на UE. У нас в немецком целых три буквы с точками, никаких проблем нет)
+6
0
+6
Ответ noodles74
Какой важный птица этот Эрдоган
вы имели ввиду "царь во дворца! царь во дворца!" ?..
+6
-1
+5
одну букву, которой нет в большинстве раскладок клавиатуры
+7
-2
+5
"Смена названия продвигалась Эрдоганом как прорыв в экономике и культуре..."
Прям как у нас в Казахстане. Депутаты всех рангов, от районных до республиканских, только и делают, что занимаются переименованием.
С начала независимости: Целиноград-Акмола-Астана-Нурсултан-Астана....
+5
0
+5
И кто же вам, интересно, сказал, что Türkiye читается как «Тюрке»? Вы хоть проверяйте информацию. Читается это слово точно так же, как и пишется - "Тюр-ки-е" (если что, я жил полтора года в Турции, и несколько месяцев изучал там на курсах язык, с хорошим преподавателем - носителем языка)
+4
0
+4
Пора и нам возвращать Ѣ - для большей узнаваемости
+4
0
+4
Ответ melnik24
Ждем когда Грузия поменяет название, ага - чтобы американцы со своим татом не путали) А "made in Republic of Turkey" Эрдогана "для продвижения экономики" не устраивали, ну В итоге хотели уйти от провинциальности и шуток, а поступили еще более "провинциально и самоуничижительно" (по-моему)
Разные политические режимы в Грузии предпринимали достаточно много усилий, чтобы в международных документах использовался термин Сакартвело. Есть страны Европы, которые постановили называть так страну в своих документах. Например, Украина или Литва. Вообще же, это популярный постколониальный тренд в государствах, которые считают себя пострадавшими нациями. Такое наблюдается в Африке, и даже среди ведущих держав. Скажем, не так давно партия Нарендры Моди предлагала официально переименовать Индию в Бхарат в международных институтах и договорах.
+4
-1
+3
Ответ Петр Оскерко
Добавить себе на клаву ещё и турецкий язык будет проблематично. Я уже добавил себе белорусский и от этого страдаю.Переключение между языками - это особая боль.
напишЫ Штонибудь на беларуском
+3
0
+3
Ответ Гаврила Ардалионович
"после обретения независимости" - от кого, интересно, получила независимость Османская Империя?
Независимость получила Турция. А османская империя кончилась.
+3
0
+3
Ответ Bubnoff_my_Hero
Пора и нам возвращать Ѣ - для большей узнаваемости
А вот хрѢн Вам
+3
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+3
Ответ Фан Рубина
Индейка - не птица, Тюркие - не заграница. )
Слышал (в шутку) от многих турок , что Анталья - это не Турция, там русские на каждом шагу.
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