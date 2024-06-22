Почему Турция сменила официальное название страны

История про одну букву и одну птицу.

На Евро-2020 Турция писалась в официальных документах на английском как Republic of Turkey (или сокращенно – Turkey).

На Евро-2024 прибыла немного другая страна. Теперь ее правильное название – Republic of Türkiye (или просто Türkiye, читается как «Тюрке»).

Реформу турки провели еще в 2022 году. Рассказываем, для чего они это сделали.

Смена названия продвигалась Эрдоганом как прорыв экономики и культуры, но не всем нравится буква

Привычное название Turkey закрепилось за Турцией после обретения независимости в 1923-м. Спустя почти век президент Реджеп Эрдоган издал циркуляр: по нему продукция на экспорт помечается теперь как Made in Türkiye. Помимо Turkey больше не официальны варианты Turkei и Turquie (привычные названия сохранились только в русском, китайском и арабском). Нейминг объясняется желанием поднять экономику и усилить узнаваемость турецких традиций в мире.

«Мы хотим продвинуть культуру. Наше рвение к национальной идентичности изменит отношение к Турции со стороны других стран», – одна из цитат Эрдогана, который в конце 2021-го много говорил о продвижении турецких ценностей и национального бренда. Для оппозиции это стало причиной критики – по ее мнению, косметическими изменениями власть отвлекает страну от экономических проблем.

Впрочем, Турция подчеркивает – старое название также допустимо в случаях, «если оно способствует более широкому пониманию общественностью». Türkiye обязателен лишь на официальном уровне. Хотя, например, американцы и в дипломатии используют сразу два названия. Почему так, если Турция просит писать по-новому? В интервью The Wall Street Journal американские чиновники объясняют по-разному.

Дипломатично: «Важно не то, как США называют турецких союзников, а то, как мы говорим о них и какую важную работу мы делаем вместе».

И не очень: «Буква «ü» будет занозой в заднице, если ее добавить на англоязычной клавиатуре».

Лингвисты как раз объясняют , что название Turkey – это не какое-то неуважение к стране, а особенности адаптации языков – буквы «ü» в английском и многих языках просто нет.

Но давайте серьезно: это ведь все из-за индейки?

Эрдоган или другой крупный чиновник из его команды никогда не утверждали, что их смущает факт: turkey – это «индейка» по-английски. Корни слова восходят к Средневековью, когда через Османскую империю в Британию поставляли птиц-цесарок. Но в будущем за одним словом укрепились две устойчивые ассоциации, что отражено в куче каламбуров и шуток.

В интервью многие турецкие политики подтверждают догадку: сравнения с птицей всех утомили и вообще выставляют страну в неуважительном свете. «Ассоциация с птицами действительно раздражает Эрдогана и его окружение. Это неудивительно, учитывая чувствительность правительства к тому, как воспринимается страна в мире», – объяснял сотрудник Института исследований внешней политики в Стамбуле Селим Кору.

Также турецкие медиа писали, что в стране многим не нравилось , когда пишешь в гугле Turkey, а в поисковом результате – хаос: фотографии флага Турции и ее видов перемешивались с индейкой. По запросу Türkiye уже такой проблемы нет. «Полистайте Кембриджский словарь, и Turkey определяется как «кто-то, кто терпит неудачу» или «глупый человек», – добавляет TRT World.

Фото: Gettyimages.ru /Burak Kara; Florian HiltmairGlobal Look Press ; AP Photo /Roberto Pfeil; unsplash.com /Suzy Brooks