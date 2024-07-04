Показать все результаты поиска
  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Спецпроект
1 мин.

100 вопросов о географии Европы. Мегатест нашей мечты

10

Готовы к тесту-марафону?

Большой турнир – это праздник. Не только игры, но и географии. Чтобы ухватить это чувство и получше им насладиться, мы собрали гигантский тест. Просто огроменный. Он про города, флаги, территории, границы, историю, особенности разных стран Европы – устраивайтесь поудобнее и ныряйте в супервикторину о географии. Лучший способ настроиться на волну чемпионата Европы.

А смотреть Евро-2024 можно на «Кинопоиске» – все главные трансляции лета там в удобном интерфейсе.

logoЕвро-2024
logoСборная Германии по футболу
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Швейцарии по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
logoСборная Сербии по футболу
Too Old to Die Young
Too Old to Die Young
Блог
Культура, география, спорт и еще что-то
121 комментарий
Реклама 18+
То есть в вопросы про часовые пояса у Франции заморские территории считаются, а в вопросе про экватор - он "далековато от Европы". Несправедливо.
+33
-2
+31
Вопрос про столицы Европы на буквы (о, н, з) некорректен. Осло, Никосия, Загреб все столицы стран Европы
+18
0
+18
В вопросе про страну с наибольшим количеством англоговорящих надо уточнить, что речь не об абсолютном числе, а о проценте от населения.
+13
0
+13
Ответ Амбарцум Амбарцумян
а в каком месте Хорватия омывается средиземным морем? и не сказать, что авторы не знают про существование Адриатического море, ведь в вопросе про Словению про него написано
В Истрии например. Технически, Адриатика часть Средиземного. Также как Тирренское, Ионическое, Эгейское и другие
+12
0
+12
Вопрос по ВВП некорректный, в вопросе спрашивают, у кого выше ВВП, а в ответе - ВВП на душу населения. Про Грузию в Европе тоже спорно, если границу по Кумы-Манычской впадине проводить, то нет никакой территории Грузии в Европе
+12
0
+12
Прекрасный познавательный тест, спасибо!
64/100. Вроде тупил немного, но результатом не оч доволен.
+8
0
+8
Ответ sbvinn
То есть в вопросы про часовые пояса у Франции заморские территории считаются, а в вопросе про экватор - он "далековато от Европы". Несправедливо.
Франция - государство, у которой территории могут быть где угодно. Европа же - географическая сущность, у которой территория четко определена.
+8
0
+8
Я из Перми. Набрал 59. Прям, под код региона. Ювелирно. )
+7
0
+7
62 из 100. Тот случай, когда радует не результат, а факт преодоления всех вопросов.
+7
0
+7
Ответ sbvinn
То есть в вопросы про часовые пояса у Франции заморские территории считаются, а в вопросе про экватор - он "далековато от Европы". Несправедливо.
В вопросе про экватор речь именно о Европе, а не владениях стран за ее пределами. Но спасибо, что подсветили спорный момент - поправили.
+6
0
+6
Не угадал Дублин по средней температуре, хотя прожил там 7 лет )))
+6
0
+6
50/100. Тот случай, когда очень любил в школе географию, знал месторасположение всех стран и их столицы, но стал юристом и все это заменилось кодексами.
+5
0
+5
Ответ Амбарцум Амбарцумян
а в каком месте Хорватия омывается средиземным морем? и не сказать, что авторы не знают про существование Адриатического море, ведь в вопросе про Словению про него написано
Адриатическое все же часть Средиземного моря, поэтому формально все страны группы В объединены этим признаком
+4
0
+4
50/100, но радует, что хотя бы прошёл этот тест за какие-то неправильные ответы стыдно, ну а что-то вообще не знал
+4
0
+4
некоторые вопросы сформулированы не корректно. например, про крупнейшее озеро Западной Европы. Швеция и Дания - это не Западная Европа, а Северная Европа.

т.е. "правильный" ответ на этот вопрос - является не правильным по сути.
+4
0
+4
Сложно, интересно. Спасибо
+4
0
+4
71/100. Климат Исландии напротив весьма стабильный. В Рейкьявике менее 11 градусов разницы между средней температурой января и июля. Для сравнения в Москве около 26 эта разница и комарам это не мешает.
+4
0
+4
45/100, больше не буду себя почитать великом географом
+3
0
+3
Ответ ille_brus
В вопросе про страну с наибольшим количеством англоговорящих надо уточнить, что речь не об абсолютном числе, а о проценте от населения.
Вот точно. Тоже прокололся
+4
-1
+3
76 из 100. Некоторые вопросы, угадайки, конечно...
+3
0
+3
Ответ Сергей Доплер
Я из Перми. Набрал 59. Прям, под код региона. Ювелирно. )
Такая же штука, 52 верных, я с НН)
+3
0
+3
Отличный тест, интересные вопросы. Спасибо. Но только 52/100.
+3
0
+3
Я люблю географию, но на 45 вопросе я устал гадать и сдался 🫠
+2
0
+2
Ответ Anonim 008
Вопрос про столицы Европы на буквы (о, н, з) некорректен. Осло, Никосия, Загреб все столицы стран Европы
Спасибо, сейчас исправим!
+2
0
+2
❤️
+2
0
+2
Среди континентов Европа какая по размеру? - я один не согласен, что шестая?
+3
-1
+2
Ответ Василий Нестеров
52/100, но, если правильно запомнил: 3 - правильный ответ на вопрос о зелёную полосе на флаге. Но Португалия, Ирландия, Италия, Болгария, Литва - кто из них не в Европе?
У Португалии половина, а не полоса.
+1
0
+1
65 из 100. На вопросе про экватор тоже прокололся: думал, заморские территории тут тоже считаются...
+1
0
+1
А когда Европа стала именно континентом? Именно как часть света ещё может быть, но континентом...
+2
-1
+1
Ответ Log in
Материк Евразия, а континенты соответственно Азия и Европа
Европа и Азия это части света. Континентами они считаются в европейской системе образования.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий