100 вопросов о географии Европы. Мегатест нашей мечты

Готовы к тесту-марафону?

Большой турнир – это праздник. Не только игры, но и географии. Чтобы ухватить это чувство и получше им насладиться, мы собрали гигантский тест. Просто огроменный. Он про города, флаги, территории, границы, историю, особенности разных стран Европы – устраивайтесь поудобнее и ныряйте в супервикторину о географии. Лучший способ настроиться на волну чемпионата Европы.

А смотреть Евро-2024 можно на «Кинопоиске» – все главные трансляции лета там в удобном интерфейсе.