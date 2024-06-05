Кто такой святой Жермен, в честь которого назван «ПСЖ»

И почему клуб все меньше подчеркивает связь с городом Сен-Жермен-Ан-Ле.

Из-за ожидаемого трансфера Матвея Сафонова мы каждый день говорим про «ПСЖ». Все знают, как расшифровать аббревиатуру «ПСЖ» – Пари Сен-Жермен. Помимо города в названии еще и «Сен-Жермен». Буквальный перевод говорит, что это некий святой Жермен. Почему он оказался в названии футбольного клуба?

Во-первых, вторая часть названия клуба отражает название города Сен-Жермен-Ан-Ле – парижский пригород с четырьмя кварталами и двумя улицами. Во-вторых, город назван в честь святого Германа Парижского. Звучит скучно? Сейчас углубим историю.

«ПСЖ» – это два клуба в одном, который красиво прославлял Париж через айдентику (но сейчас ради популярности все упрощает)

К началу 1970-х в Париже не было значимого футбольного клуба. Проблему решили инвесторы, объединив две команды: одну виртуальную («Париж» существовал только юридически) и реальную («Стад Сен-Жермен» вышел в Лигу 2). С подачи президента «Реала» Сантьяго Бернабеу объединенный клуб «Пари Сен-Жермен» организовал краудфандинг и получил поддержку 20 тысяч фанатов.

Вскоре «ПСЖ» попадает в Лигу 1, но вязнет в долгах. Городское правительство предлагает сделку: выплатить долги и сменить название на просто «Париж». Это приводит к расколу в руководстве клуба и новому делению на две команды. «ПСЖ» отправляется в низшие лиги, а «Париж» играет в Лиге 1 три года – по совпадению до того момента, как «ПСЖ» окреп и снова поднялся в высший дивизион, откуда до сих пор не вылетал (если что, сейчас «Париж» – середняк Лиги 2).

«ПСЖ» долго сохранял связь с городом Сен-Жермен-Ан-Ле и показывал, что клуб – не только про Париж, но и про его 40-тысячный пригород. Главная отсылка – в старом логотипе, который вы помните: под Эйфелевой башней изображена геральдическая лилия (часто встречается на гербах Франции) и детская люлька. Они как раз есть на гербе Сен-Жермен-Ан-Ле. Люлька там появилась, потому что в этом городе родился король Людовик XIV.

Но с приходом катарских владельцев «ПСЖ» отказался от люльки, а название «Сен-Жермен» на логотипе менее заметно, чем «Париж». За это клуб критикуют фанаты и журналисты, обвиняя в отказе от традиций в пользу коммерчески успешного глобального проекта (ведь весь мир знает о Париже, но мало кто о городе Сен-Жермен). У «ПСЖ» осталась в логотипе лилия (она стала даже больше и позолоченной), но даже тут у фанатов есть ощущения, что так клуб скорее продвигает восточную эстетику владельцев из Катара.

Гендиректор клуба Жан-Клод Блан отрицает , что «ПСЖ» отказывается от связи с Сен-Жермен-Ан-Ле. Как все-таки это можно сделать, если там, например, расположен тренировочный лагерь команды? А логотип был изменен для понятности: «Мы убрали люльку, потому что сейчас трудно объяснить, зачем она нужна на логотипе». Также из логотипа клуб стер год основания: посчитали, что 1970-й выглядит несолидно на фоне топ-клубов с вековой историей.

Во Франции легко запутаться в Сен-Жерменах (десяток деятелей церкви, в честь которых сотни названий). «ПСЖ» связан со святым, который улучшал нравы знати

Во Франции 126 топонимов с приставкой «Сен-Жермен». Но тут легко запутаться, в честь какого конкретно святого происходит название. Главный и наиболее почитаемый святой Франции с этим именем – Жермен Осерский – в данном случае отношения не имеет. Также можно по ошибке приплести сюда графа Сен-Жермена – дипломата, алхимика и просто загадочную личность, которая с «ПСЖ» не связана.

Даже историки не уверены, в честь какого святого точно назван Сен-Жермен-Ан-Ле. Но, скорее всего, город получил название от святого католиков Германа Парижского, который жил в 500-х годах. Исторические тексты говорят, что в детстве его чуть не отравили из-за передела наследства (служанка перепутала, кому дать яд). Дальше биография стала обыденнее до поворотного момента в жизни: Герман отучился на церковнослужителя и однажды после случайной встречи с королем Хильдебертом I оказался в королевском дворе в статусе епископа.

Как раз благодаря работе среди людей короля епископ Герман и получил статус святого. Он постоянно мирил вечно враждующие кланы знати династии Меровингов, учил их добрым нравам и отучал от язычества. По свидетельствам современников, Герман Парижский всю жизнь соблюдал пост и жил преимущественно в монастыре. Еще с 2017 года Герман Парижский почитается в православии – он в официальном каноне признан РПЦ как «святитель Герман, епископ Парижский».

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos; fr.wikipedia.org/wiki/Germain_de_Paris ; East News /Revierfoto via www.imago-images.de; https://1000logos.net/psg-logo