Как стать адептом моуриньюнизма. Пошаговый план

20 шагов на пути к абсолютной особенности.

Жозе Моуринью порассуждал о собственном влиянии и вдруг заявил, что у него есть адепты и идейные противники: «Существует антимоуриньюнизм. Особенно в Риме, где есть два клуба. Моуриньюнизма придерживаются люди, которые знают, чего я добился. Антимоуриньюнизм продается, моуриньюнизм – это стиль жизни. Я говорю это потому, что вижу людей на улицах, во всех точках мира, которые идентифицируют себя со мной и с моим образом жизни».

Жаль, что Моуринью не раскрыл подробнее, в чем его стиль и идеи. Тогда мы сами составим каноны моуриньюнизма.

1. Начнем со стиля. Прическа не должна скрывать внутреннюю гениальность – сделайте коротенько, чтобы не возиться долго с мытьем и укладками. Моуринью говорил: «Посмотрите на мою стрижку – я всегда готов к бою. Кроме того, так лучше видны идеи, которые у человека в голове». Если настигнет седина – не стесняйтесь и не закрашивайте. Белый цвет благороден и напоминает о вашем опыте (в случае Жозе – о связи с «Реалом»).

2. Для пафосного вида нужно утеплиться. Люди даже гуглят «пальто как у Моуринью» – самый запоминающийся образ в карьере. К нему он пришел к 2012-му, когда черное двубортное пальто сделало из Моуринью темного мага или Нео из «Матрицы».

Останавливает пули и Гвардиолу. Но не стесняйтесь спортивного костюма или жилетки. В Риме Моуринью оценил простоту и удобство.

3. Хотите славы – побудьте для начала в тени, погрузитесь в контекст дела и затем уже выстреливайте. «Переводчик Бобби Робсона в «Барселоне» звучит как теплая вершина профессии, но для Моуринью это лишь первая ступенька к революции в тренерстве. В общем, сначала разносите кофе в офисе, а потом перейдите к конкурентам и разнесите бывших на посту генменеджера.

4. Если вы совершили чудо (ну, например, изобрели лекарство от рака), то не сидите на месте в лучах Нобелевской премии: постройте город на Луне или переименуйте обратно Х в твиттер. Возможно, ничего в жизни удивительнее не случится, но застой – смерть: «Ради простой жизни я мог остаться в «Порту»: красивое голубое кресло, постоянное участие в ЛЧ, бог и сразу после него – я». С «Интером» правило тоже сработало – Моуринью оставил команду после требла ради клуба, где уже зажигала еще одна высокомерная звезда.

5. И все же нужно место стабильности и постоянства. Моуриньюнизм рекомендует эту часть отдать семье. Жозе женился в 26 лет и в личной жизни с тех пор без перемен и публичных скандалов.

6. Запомните: я – не последняя, а первая буква алфавита.

7. И при этом не забывайте про бога. Может показаться, что в моуриньюнизме очевидно, кто здесь высшая сила, но погодите совершать паломничество в Сетубал. Моуринью – не циничный атеист, как многие считают, а исправный христианин: «Люди думают, что футбол – это моя жизнь, но нет. Есть более важные вещи. Например, отношения с богом. Для меня бог – это любовь».

8. Быт у гениев только отнимает время: не утруждайтесь готовкой, стиркой и уборкой. Моуринью как-то признавался, почему отель любит больше, чем снимать дом: «Мне пришлось бы убираться, но я не хочу. Мне пришлось бы гладить, но я не знаю, как это делается. А яичница с сосисками – это единственное, что умею готовить».

9. Заведите собаку! Из-за нее Моуринью даже ненадолго задержали в 2007 году – тогда йоркширский терьер Лея нарушала карантинные правила Англии, а Жозе при встрече с полицией чересчур махал руками, узнав, что опять лететь в Португалию на прививки. Через 12 лет на пресс-конференции Моуринью чуть не заплакал, когда рассказал о смерти Леи на Рождество.

10. Выводите из себя всех просто своим существованием. Так вы соберете коллекцию оскорблений, которую приятно перечитывать осенним вечером с бокальчиком. Плакса, необразованный, враг футбола, трепло… На Моуринью все время нападают большие люди (Фергюсон) и чуть поменьше (Бенитес, Эмери). Но у него щит от словесного буллинга. Найдите такой же.

11. И не забывайте атаковать. Называйте конкурентов неудачниками, специалистами по провалам и, если совсем вынесут мозг, ткните врага в глаз. Хейтеров добавится, но в ответ…

12. …Просто напоминайте, что вы великий. Себе и другим. Почаще, настойчиво, красочно. В эпоху тиктока и дешевого дофамина о вас забудут быстрее, чем о Еве Карнейро. Так что после очередного вопроса «Что сегодня не получилось?» не стесняйтесь заскрипеть шарманкой «А я вот однажды…».

Только за последние пару месяцев Жозе хвалил и оправдывал себя по разным поводам один, два, три, четыре, пять, шесть раз.

13. Фильм-база моуриньюнизма – «Крестный отец», а сериал – «Острые козырьки» (да, Жозе назвал их любимыми). Сегодня же смотрим и впитываем стиль пафосного и благородного криминала прошлых эпох. На правом плече у вас Вито Корлеоне, на левом – Томас Шелби.

14. Не бойтесь прокрастинировать и тратить время на ерунду. Моуринью признавался, что перед матчами АПЛ смотрел в кабинете ТВ, хотя мог еще бухтеть о тактике в раздевалке. Но предпочитал немного полениться.

15. Учите языки. Хотя бы четыре освойте, потому что наш учитель знает пять иностранных и для Сона даже немного изучал корейский. Что советует Моуринью? Просто учите. Например, ради «Интера» он полгода занимался итальянским по пять часов в день.

16. Нарушайте правила. Помните ту историю, когда Моуринью пропускал матч, но попал в раздевалку в корзине для белья? Ему она не нравится, но все же классно, как все получилось: «Я не горжусь тем, что я сделал в той игре в раздевалке, потому что я пошел против правил, но я горжусь этим как лидер и как друг игроков».

17. Регулярно плавайте – вода успокаивает. Но может наскучить, и тогда… Нет, мы все-таки не порекомендуем совет Моуринью. Он любит плавать в клетке с акулами, хотя его отговаривает семья. Это отличная метафора всей карьеры и причина, почему Жозе еще не в Саудовской Аравии.

18. Сторонитесь политики, занимайтесь благотворительностью. На вопрос о политических предпочтениях Моуринью отвечает «4-3-3», зато публично много помогает – например, в «МЮ» отдавал на благотворительность 1% зарплаты.

19. Когда все деньги заработаны, просто наслаждайтесь делом. Сейчас в Риме Моуринью успокоился и осознал, что помимо опустошающей гонки за трофеями есть кое-что еще: «Теперь я думаю не о том, что могу выиграть, а только о том счастье, которое получат болельщики. «Рома» – это состояние души, психическое состояние».

20. Когда нужно выйти из игры? Моуриньюнизм пока не дает ответа на такой сложный вопрос. Всем адептам успокоиться – наш лидер в деле еще долго: «Я не считаю себя достаточно старым, чтобы уйти из футбола. Отдыхайте, вы будете видеть меня еще много лет».

Фото: Gettyimages.ru/Jasper Juinen / Staff; IMAGO/www.imagephotoagency.it/Global Look Press; East News/AP Photo/Jon Super, Odd ANDERSEN / AFP; instagram.com/josemourinho