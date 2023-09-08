Погружаемся в эру гладиаторов.

Римский Колизей – главное свидетельство об индустрии соревнований в Античности и, пожалуй, первый в мире великий стадион. Ему уже почти две тысячи лет, и за это время вокруг Колизея накопилось много тайн, мифов и просто интересных вопросов. Отвечаем на основные.

А познакомиться с античностью можно еще через игры в спецпроекте «Быстрее, выше, вкуснее»: там вас ждет метание, рукопашный бой и стрельба из лука.

Откуда такое название?

Изначально Колизей назывался амфитеатром Флавиев – римской династии императоров, которые и построили самую большую арену на тот момент. В будущем прижилось другое название – с латинского «Исполинский» или «Гигантский». Колизей стал так называться благодаря статуе 30-метровой статуе Нерона, которая находилась неподалеку.

Колизей построили еврейские рабы за сто лет?

Точно известно, что Колизей построен на деньги с трофеев, которые римляне завоевали в Иерусалиме. Император Веспасиан особенно гордился этой победой, и провел по улицам Рима пленных евреев. Израильский историк Самуэль Рокко утверждает, что шесть тысяч пленных евреев строили Колизей, но большинство строителей – это местные безработные.

И да, возведение получилось относительно недолгим – всего восемь лет.

Почему Колизей полуразрушен?

Снаружи Колизей будто бы наполовину разобран, а внутри вообще напоминает груду руин. Со временем это стало его фишкой и узнаваемой особенностью, но когда-то Колизей был с целыми трибунами.

Проблемы начались в 217 году: после удара молнии случился пожар, который заставил строителей перестроить Колизей – и это нарушило устойчивость арены. Позже, уже в Средние века, гладиаторские бои совсем ушли в историю, и колизейский камень использовался для постройки других зданий в Риме. А землетрясение 1349 года окончательно разрушило южную часть.

С XVIII века фасад Колизея периодически укрепляется, в том числе и при власти Бенито Муссолини. А полномасштабная реконструкция проходит сейчас. Нет, в изначальном виде Колизей не восстановят, но туристы получат больше возможностей для изучения: появится доступ к центру арены, подземным ходам, лифтам и другим тайным механизмам. На реконструкцию (она завершится как раз в этом году) ушло 18,5 млн евро.

Планируется, что в Колизей снова вернутся зрелища – как минимум концерты и театральные постановки. Там мог пройти и бой Илона Маска, но Марк Цукерберг отказался драться в гладиаторской атмосфере.

Палец вверх или вниз от толпы решал судьбу гладиатора?

Картина художника Жана-Леона Жерома «Пальцы вниз» закрепила в массах главный миф о гладиаторах: если толпа показывала пальцы вверх – бойца спасали, если вниз – добивали. Окончательно это закрепилось после фильма «Гладиатор» Ридли Скотта, где император движением пальца дарил или лишал жизни.

Но в Колизее не было никаких лайков и дизлайков. Точнее, все было чуть сложнее. Профессор Энтони Корбейл говорит, что у римлян была запутанная система жестов, но большой палец вверх точно означал не одобрение, а оскорбление (как сейчас средний палец). А палец вниз наоборот – был призывом опустить оружие и пощадить гладиатора.

Судьбу бойцов решали арбитры. И они ориентировались на мнение толпы. Но судьи смотрели не на пальцы, а в целом на эмоциональную реакцию людей: гнев, свист или аплодисменты.

В Колизее погибли миллион человек?

Неизвестно. С учетом, что в Колизее проходили массовые казни, эта цифра вероятна. Но историки обычно сходятся на цифре в полмиллиона человек, подчеркивая, что среди них погибшие в боях гладиаторы – меньшая часть.

Скорее всего, в Колизее погиб как минимум миллион животных. Ведь гладиаторы бились не только друг с другом, но и с медведями, львами, большими собаками и даже страусами.

А в Колизее действительно проходили корабельные битвы?

Римские историки писали, что помимо гладиаторских боев и гонок на колесницах в Колизее еще проходила имитация корабельных сражений. Точных и подробных данных об этом нет, но кратких свидетельств хватает, чтобы современные историки подтвердили – ради масштабного зрелища в Риме серьезно заморачивались.

Как это было возможно? Колизей просто затапливали, а по речным каналам туда доставлялись боевые лодки (но лишь миниатюрного размера). Из-за сложности организации водные сражения проходили только по большим праздникам. И это были не настоящие битвы, а реконструкция известных сражений. Впрочем, большие жертвы случались и тут. Историк Дион Кассий описывает случай, когда сильный ливень погубил не только воинов, но и привел к смерти зрителей – система слива воды не справилась с напором.

Гладиаторы Колизея были миллионерами?

Нет. Хотя им платили средний гонорар (на уровне обычного легионера римской армии), но большинство гладиаторов – это рабы, преступники и военнопленные. У них был хозяин, который организовывал бойцам проживание и тренировки, а также получал основную прибыль с побед. Гладиаторские бои в Риме – большой бизнес, но к главным героям дела относятся как к расходному материалу.

Единственный шанс гладиатора серьезно заработать – стать свободным человеком и вернуться в бои. Но в истории таких бойцов единицы. Гладиаторские бои – жестокое и опасное занятие, поэтому по своей воле ими мало кто занимался.

Почувствуйте себя круче гладиатора и загляните в спецпроект «Быстрее, выше, вкуснее»: тут четыре античных вида спорта и промокод за победу

Фото: unsplash.com/David Libeert, tommao wang, Gabriella Clare Marino; wikipedia.org