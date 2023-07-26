14 комментариев

Тратим деньги!

Цифра, от которой у мира челюсть висит в космосе – 700 млн евро за один сезон. Столько, если инсайдеры точны, «Аль-Хилаль» предлагает Мбаппе.

А что можно купить или сделать за такие деньги и в каких количествах? Давайте прикинем на доступных аналогиях и предложим Мбаппе варианты.

👕 4 166 666 футболок «ПСЖ»

⛓ 26 552 биткоина

🔲 930708 видеопоздравлений от блогера Влад Бумага

🚀 14 полетов в космос на корабле SpaceX

🔥 75 составов «Факела»

😱 Шесть картин «Крик» Эдварда Мунка

🛩 Семь самолетов Airbus A321

🍜 1,4 миллиарда пачек «Доширака»

🍓 46 Криштиану Роналду

🎮 700 аккаунтов Steam, где в каждом будут куплены все игры

✍️ 738 396 консультаций у психолога Михаила Лабковского

📺 3 240 740 лет преимум-подписки Netflix

🐦 Весь состав «Ньюкасла»

📱 696 517 айфонов 14 Plus

🥇 20 985 кг золота

🚗 9090 автомобилей Tesla Model S

⚽️ 5 000 000 мячей Rihla

📡 9 лет телеправ на чемпионат Саудовской Аравии

💥 Четыре раза снять фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер»

🧸 14 тысяч выступлений Егора Крида на корпоративе

🇸🇦 Все игроки чемпионата Саудовской Аравии (без Мбаппе)

🐢 200 миллионов черепах.

🤑 3,8 Килиана Мбаппе (если брать курс не Саудовской Аравии, а Transfermarkt).

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Mark Runnacles, Aurelien Meunier