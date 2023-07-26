14 комментариев

На что Мбаппе может потратить 700 млн евро: 20 тонн золота, 14 полетов в космос, 46 Роналду и другие способы
Тратим деньги!
Цифра, от которой у мира челюсть висит в космосе – 700 млн евро за один сезон. Столько, если инсайдеры точны, «Аль-Хилаль» предлагает Мбаппе.
А что можно купить или сделать за такие деньги и в каких количествах? Давайте прикинем на доступных аналогиях и предложим Мбаппе варианты.
👕 4 166 666 футболок «ПСЖ»
⛓ 26 552 биткоина
🔲 930708 видеопоздравлений от блогера Влад Бумага
🚀 14 полетов в космос на корабле SpaceX
🔥 75 составов «Факела»
😱 Шесть картин «Крик» Эдварда Мунка
🛩 Семь самолетов Airbus A321
🍜 1,4 миллиарда пачек «Доширака»
🍓 46 Криштиану Роналду
🎮 700 аккаунтов Steam, где в каждом будут куплены все игры
✍️ 738 396 консультаций у психолога Михаила Лабковского
📺 3 240 740 лет преимум-подписки Netflix
🐦 Весь состав «Ньюкасла»
📱 696 517 айфонов 14 Plus
🥇 20 985 кг золота
🚗 9090 автомобилей Tesla Model S
⚽️ 5 000 000 мячей Rihla
📡 9 лет телеправ на чемпионат Саудовской Аравии
💥 Четыре раза снять фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
🧸 14 тысяч выступлений Егора Крида на корпоративе
🇸🇦 Все игроки чемпионата Саудовской Аравии (без Мбаппе)
🐢 200 миллионов черепах.
🤑 3,8 Килиана Мбаппе (если брать курс не Саудовской Аравии, а Transfermarkt).
За какое время Мбаппе заработает вашу зарплату. Калькулятор в секундах, минутах и днях
Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Mark Runnacles, Aurelien Meunier
У него будет целый Краснодар Суторминых!
Деньги счет любят.
Без счета и денег нет.
Береженая копейка рубль бережет.
Деньги дело наживное.
Рубль цел копейкой.
Денежка любит счет, а хлеб — меру.
Дружба — дружбой, а денежкам — счет.
Деньги-то с крылышками — летают.
Деньги не щепки — на полу не подымешь.
Без денег человек худенек.
Не в деньгах счастье.
Много звезд на свете, да высоко, много золота в земле, да глубоко, а за пазухой грош на всякое время хорош.
Чаще счет, дольше дружба.
Счет дружбы не портит.
Брат — брат, сват — сват, а денежки не родня.
Денежки, что голуби: где обживутся, там и поведутся.
Бедней всех бед, когда денег нет.
Дорог хлеб, коли денег нет.
Денег нету — и дела нету.
Последняя копейка ребром скачет.
И наша денежка не щербата.
Думай — не думай, а сто рублей — денежки.
Не было ни гроша, да вдруг алтын.
Деньги при бедре помогают при беде.
Денежка дорожку прокладывает.
Больше денег — больше хлопот.
Грехов много, где денег вволю.
Горе деньги нажить, а с деньгами и дураку можно жить.
Как у Сенюшки в кармане две денежки: Семен, да Семен! А у Сенюшки ни денежки, так и Сенькой не зовут.
Деньги, что каменья: тяжело на душу ложатся.
Добр Мартын, коли есть алтын; худ Роман, коли пуст карман.
Без денег везде худенек.
Велика злодейка-копейка.
Деньгами не укупишься.
Всех денег не загребешь.
Незаработанных денег много.
У денег глаз нет.
Деньги не пахнут.
Денег куры не клюют.
Деньгой кого хочешь перешибешь.
Деньги как навоз: сегодня нет, а завтра воз.
Денег как грязи.
Безденежная яма самая глубокая.