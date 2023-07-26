Too Old to Die Young
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На что Мбаппе может потратить 700 млн евро: 20 тонн золота, 14 полетов в космос, 46 Роналду и другие способы

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Тратим деньги!

Цифра, от которой у мира челюсть висит в космосе – 700 млн евро за один сезон. Столько, если инсайдеры точны, «Аль-Хилаль» предлагает Мбаппе.

А что можно купить или сделать за такие деньги и в каких количествах? Давайте прикинем на доступных аналогиях и предложим Мбаппе варианты. 

👕 4 166 666 футболок «ПСЖ»

26 552 биткоина

🔲 930708 видеопоздравлений от блогера Влад Бумага

🚀 14 полетов в космос на корабле SpaceX

🔥 75 составов «Факела»

😱 Шесть картин «Крик» Эдварда Мунка

🛩 Семь самолетов Airbus A321

🍜 1,4 миллиарда пачек «Доширака»

🍓 46 Криштиану Роналду

🎮 700 аккаунтов Steam, где в каждом будут куплены все игры    

✍️ 738 396 консультаций у психолога Михаила Лабковского

📺 3 240 740 лет преимум-подписки Netflix

🐦 Весь состав «Ньюкасла»

📱 696 517 айфонов 14 Plus

🥇 20 985 кг золота

🚗 9090 автомобилей Tesla Model S

⚽️ 5 000 000 мячей Rihla  

📡 9 лет телеправ на чемпионат Саудовской Аравии 

💥 Четыре раза снять фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер»

🧸 14 тысяч выступлений Егора Крида на корпоративе

🇸🇦 Все игроки чемпионата Саудовской Аравии (без Мбаппе)

🐢 200 миллионов черепах.

🤑 3,8 Килиана Мбаппе (если брать курс не Саудовской Аравии, а Transfermarkt).

За какое время Мбаппе заработает вашу зарплату. Калькулятор в секундах, минутах и днях

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose, Mark Runnacles, Aurelien Meunier

14 комментариев

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Плотников Семен
Или 1386000 Суторминых. Извините за банальность, но не мог не написать.
+42
-2
+40
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Bunyod Turgunov
Ответ Плотников Семен
Или 1386000 Суторминых. Извините за банальность, но не мог не написать.
И у Мбаппе будет королевства Суторминых
+12
0
+12
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Mbest77
Ответ Плотников Семен
Или 1386000 Суторминых. Извините за банальность, но не мог не написать.
Это примерно население Краснодара.
У него будет целый Краснодар Суторминых!
+8
0
+8
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mark r
Трудовые деньги век кормят.
Деньги счет любят.
Без счета и денег нет.
Береженая копейка рубль бережет.
Деньги дело наживное.
Рубль цел копейкой.
Денежка любит счет, а хлеб — меру.
Дружба — дружбой, а денежкам — счет.
Деньги-то с крылышками — летают.
Деньги не щепки — на полу не подымешь.
Без денег человек худенек.
Не в деньгах счастье.
Много звезд на свете, да высоко, много золота в земле, да глубоко, а за пазухой грош на всякое время хорош.
Чаще счет, дольше дружба.
Счет дружбы не портит.
Брат — брат, сват — сват, а денежки не родня.
Денежки, что голуби: где обживутся, там и поведутся.
Бедней всех бед, когда денег нет.
Дорог хлеб, коли денег нет.
Денег нету — и дела нету.
Последняя копейка ребром скачет.
И наша денежка не щербата.
Думай — не думай, а сто рублей — денежки.
Не было ни гроша, да вдруг алтын.
Деньги при бедре помогают при беде.
Денежка дорожку прокладывает.
Больше денег — больше хлопот.
Грехов много, где денег вволю.
Горе деньги нажить, а с деньгами и дураку можно жить.
Как у Сенюшки в кармане две денежки: Семен, да Семен! А у Сенюшки ни денежки, так и Сенькой не зовут.
Деньги, что каменья: тяжело на душу ложатся.
Добр Мартын, коли есть алтын; худ Роман, коли пуст карман.
Без денег везде худенек.
Велика злодейка-копейка.
Деньгами не укупишься.
Всех денег не загребешь.
Незаработанных денег много.
У денег глаз нет.
Деньги не пахнут.
Денег куры не клюют.
Деньгой кого хочешь перешибешь.
Деньги как навоз: сегодня нет, а завтра воз.
Денег как грязи.
Безденежная яма самая глубокая.
+7
-2
+5
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k0rvin
Пара дней войны…
+2
0
+2
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JuVero
бюджет "Оппенгеймера" 100 миллионов.
+1
0
+1
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Mbest77
Ответ Плотников Семен
Или 1386000 Суторминых. Извините за банальность, но не мог не написать.
Так то сам Сутормин теперь стоит 8700 Суторминых 🙈
+1
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vladimir.kostrichko
Очень полезная статья о футболе)))Надо перечитивать изредка)))
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RealFlector
полез в калькулятор - 700 на 46 это 15 миллионов с мелочью. это роналду нынче столько стоит что ли? а чего тогда он до сих пор не в зените?
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Ophiomorph
Так, я не понял. Это типа спортс признал, что от таких денег не отказываются и что Мбаппе всё сделал правильно в прошлом году?
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Геннадий Тимченко
на самом же спортсе писали, что клуб готов платить только 200, а остальное Мбаппе типа может заработать на спонсорских контрактах🤣
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SerVer
Ответ Bunyod Turgunov
И у Мбаппе будет королевства Суторминых
Город-миллионник Суторминск.
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