Too Old to Die Young
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Как понять Берлускони – об этом спорный и мегаэротичный фильм Соррентино «Лоро»

Милан Милан
Сильвио Берлускони Сильвио Берлускони
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Футбол там, конечно, тоже есть.

Умер Сильвио Берлускони. А кто такой Сильвио Берлускони? Вокруг него кружится понятное и давно сформированное облако тегов. Политик старой школы, «Милан», друг Путина, зализанные волосы, улыбка, мутный делец, шутник, любовник многих-многих женщин. И задача-соблазн автора байопика о Берлускони – уйти от избитых клише, показав глубину личности.

Паоло Соррентино отказывается и говорит нам: ну да, Берлускони именно такой, каким вы его представляете. Щурится солнцу на яхте в белой рубашке, подкупает политиков и раздает указания тренеру «Милана».

В 2018 году Соррентино собрал все стереотипы о Берлускони в фильме «Лоро» (игра из двух итальянских слов – «золото»/«они», намекающая на богатую элиту) – и подпортил карьеру безупречного классика итальянского кино.

«Лоро» – неудачный фильм Паоло Соррентино: провалился в прокате, но, видимо, понравился самому Берлускони

Почти три часа обнаженно-женских красот маринуются в одной тарелке с вялыми сюжетными линиями, которые лениво сойдутся к финалу. Линия первая – о короле эскорт-агентства, мечтающего о внимании Его – главного героя второй линии – Сильвио Берлускони.  Сутенер закатывает вечеринку с десятками девушек прямо напротив виллы Берлускони. Который тут же хватает бинокль, когда вдали, помимо водных бликов, сверкают раздетые тела.  

Как сюжетное кино «Лоро» – совсем не увлекательное и даже утомительное. Подчеркнуто важные персонажи из первой трети ближе к концу фильма уже никто. А эстетизация богемной жизни улетает в нирвану – Соррентино по привычке увлекся красотой женщин и роскоши, но забыл подмигнуть, что это стеб и сатира.

В Италии «Лоро» кассово провалился (там фильм вообще выходил в двух частях и длился четыре часа). В мировом прокате была уже новая версия чуть покороче, но ее тоже не приняли. Критики ругали сценарный сумбур и поднадоевший вайб Соррентино: богатый старик на шумной вечеринке рефлексирует прошлое – ну сколько можно?

Зато Берлускони пять лет назад радовался: «Фильм поднимает мою популярность!» Кстати, это был первый проект Соррентино, который не финансировался компанией Берлускони. Колкости (и крайне острые) в его сторону тут есть, но они не помешали сложиться портрету скорее положительного героя. Сам Соррентино говорит о противоречивости эпохи Берлускони – она разделила страну: «Это худшее время, но было возможно все».

Каким получился Берлускони в «Лоро»: обаятельный и увядающий гений      

Соррентино нашел Берлускони в музее восковых фигур. Тони Сервилло загримирован убедительно, но будто для пародийного шоу. Так и надо: как только Берлускони говорит первую реплику, все понятно – здесь не про реализм, а про большой миф.

Берлускони показан 70-летним («Я молодой!»), еще хватким политиком. Он уже не при власти, но надеется на возвращение поста премьера. Для этого, по совету друга, надо уговорить шестерых сенаторов. Миссия выполнена – Берлускони снова при власти. Но с остальным не ладится.

Жена уходит, девушке не нравится его запах изо рта, соратники разбегаются, а все медиа пишут о развратных вечеринках. И это на фоне землетрясения в Л’Аквиле, где Берлускони как кризисный менеджер выглядит неуместно. Даже коллеги просят его относиться к работе серьезнее.

А он что? Берлускони душевно поет, постоянно шутит и побеждает в неожиданных ситуациях. Например, представившись по телефону риелтором, уговаривает незнакомую женщину купить дорогой и еще только спроектированный дом.

Но обаяния Берлускони на все сферы не хватает («Почему я не могу управлять страной так же, как и вести бизнес?!»). Он говорит, что ему нужные новые проекты – масштабные и сложные – но получается разве что закатить вечеринку с теми девушками из бинокля.

И потом, в одиночестве, включить игрушечный вулкан – аттракцион для гостей, который Берлускони оставил для себя. Но радоваться как-то уже не получается – время ушло, огонь сияет искусственный.

Футбол (как и везде у Соррентино) тут тоже затронут – Берлускони упускает нового Марадону

Огромный зал на вилле, вокруг сплошные кубки. Берлускони грустит. Незадолго до ему отказал какой-то очень талантливый футболист.

«Перейдешь в «Милан» – устроим праздник с извержением вулкана. В «Ювентусе» ты будешь просто нападающим, а здесь десятым номером. Ты лучше Марадоны, потому что я в футболе смыслю. Сколько раз я менял решения тренеров и всегда был прав», – Берлускони на максимум подрубил харизму, но встретил стену прагматичности из нового века.

Оказалось, что парню нет дела до всех девушек мира и безумного праздника во славу гедонизма.

– «Милан» может дать тебе все!

– Мне нужно больше.

Футболист ошарашил Берлускони мыслью в его же стиле. И выбрал «Ювентус» – клуб, где ему дадут больше, чем просто деньги и почет. Ведь и сам игрок непростой: называет кумиром Гуллита, а не Роналдо или Зидана.

Берлускони кривится, когда слышит, что его кумир – это Аньелли: «Ему все досталось по наследству, а я все это сделал сам!»

30 лет Берлускони в футболе: спасал жизнь отцу Шевченко, просил игроков о месяце без секса и сравнивал Ван Бастена с Нуреевым

Фото: imdb.com

6 комментариев

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Нурлан Агзамов
Жил как хотел, делал всё что хотел, спал с самыми красивыми девушками, мне кажется ему не о чем сожалеть,вкусил все прелести жизни.
+9
-2
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igls54
Ответ Ivan Belokrinitsky
Никогда не нравился (и не понимаю причину восхищения) Соррентино со своим творчеством. А этот фильм вышел скучным и затянутым. Не думаю, что у Берлускони была такая жизнь, а скорее наоборот)
"Лоро"- да! Неудача. А чем "Молодость" и "Великая красота" провинились?
+3
0
+3
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lenson
Научил Путина ботокс колоть
0
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Поцелуй Оздоева
Например, представившись по телефону риелтором, уговаривает незнакомую женщину купить дорогой и еще только спроектированный дом.
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Так это было до того, как он вернул власть)
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