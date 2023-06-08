18 комментариев

Sports.ru любовно-многосерийный.

С 2020 года Стамбул у миллионов людей ассоциируется еще и с сериалом «Постучись в мою дверь». История на два сезона и 52 серии стала мировым хитом. Например, финал истории в твиттере обсуждали сильнее, чем главные эпизоды «Игры престолов» – рекордные 1,8 млн твитов к хэштегу с последней серии.

В 2022-м «Постучись в мою дверь» стал самым просматриваемым сериалом «Кинопоиска» (на втором месте, кстати, тоже турецкий «Великолепный век»), а в России скоро снимут и адаптацию.

В эпоху, когда стриминги захватили глубокие сериалы в духе «Эйфории» и «Наследников», всех победила турецкая мелодрама с наивным сюжетом. Как так получилось?

В чем феномен «Постучись в мою дверь»: легкость сценария, красивые актеры и яркий Стамбул

Сюжет сериала крутится вокруг комедийной завязки. Студентка Эда на последнем курсе лишается стипендии. Она уверена: финансирование сократил Серкан Болат – архитектор, директор фирмы и просто очень богатый человек с такой внешностью, что все женщины в округе только и шепчутся, какой же он красавчик.

Эда и Болат после конфликтов и абсурдных ситуаций в начале общения (например, Болат провел важные переговоры, пристегнутый к Эде наручниками с сердечками) находят компромисс: Эда получает деньги на университет, а Болат получает невесту – ему два месяца нужно притворяться, что у него серьезные отношения.

Теперь Эда и Серкан Болат вынуждены изображать на публике любовь, но в личном общении они долго ненавидят друг друга. Все рядом замечают, что у пары появляется химия, но Эда и Болат упорно это игнорируют. И в этом первая и затянутая интрига сериала – когда же герои осознают, что любовь настоящая. Кстати, исполнители главных ролей встречались и в жизни, но отношения после завершения сериала долго не продлились.

Сюжет не отходит от канонов драмы. А целомудренностью сериал вообще напоминает что-то давно забытое – когда на тв максимум через поцелуи выражали страсть. Это связано с особенностью турецкой цензуры, которая наказывает за излишнюю откровенность. Например, канал FOX за сцену, где Эда и Болат сидят в джакузи (их тела при этом спрятаны в пене), получил штраф.

Популярность «Постучись в мою дверь» еще объясняет и время выхода: лето-2020, люди дома на ковидном карантине – беззаботный Стамбул с симпатичными героями попал в настроение, когда путешествовать нельзя, а хочется солнечного приключения.

Это ключевая особенность визуала сериала – здесь все красивое и сочное. Стамбул показан как светский европейский город с богатыми интерьерами и безупречными видами на Средиземное море. Нежно-теплая картинка и вечное лето делают сериал просто приятным на вид – не напрягающий сюжет только усиливает ощущение легкости.

Конечно, «Постучись в мою дверь» многих не восхищает и даже раздражает: сюжетом из прошлого века, инфантильностью персонажей (в сериалах HBO вы таких точно не встретите), не всегда убедительной игрой актеров и чрезмерной зацикленностью всех персонажей на жизни двух людей – Эды и Серкана Болата.

Но, видимо, современным подросткам тоже нужны истории, где глубина героев заменяется их идеальной внешностью и переменчивым поведением, характерным для целевой аудитории. А поколение постарше нашло в «Постучись в мою дверь» отголоски латиноамериканских мыльных драм, которые набивали эфир в 90-х – и дарили надежду на свет и счастье.

Теперь самое интересное! Лига чемпионов этого сезона – на гифках с Серканом Болатом

Если вы не видели в этом году Лигу чемпионов, то вот вам короткий гайд основных событий плей-офф вместе с главным героем «Постучись в мою дверь».

«Реал» начинает плей-офф

Интригующая пара, ремейк финала-2022 – «Ливерпуль» против «Реала». Но как только «Реал» разогнался – стало понятно, за кем тут доминирование и стиль (5:2 в гостевом матче!).

С такой же уверенностью впервые появляется в сериале Серкан Болат, эффектно выходя из частного самолета.

Холанд забивает пять голов

Редкое событие – пента-трик в ЛЧ и победа «Сити» над «Лейпцигом» 7:0.

А на гифке Гвардиола показывает фанатке, как же прекрасен Эрлинг Холанд – машина по забиванию голов. Кстати, в сериале Серкана Болата тоже сначала называют роботом – он хоть и эффективный, но бесчувственный мачо.

«Бенфика» в конце матча делает счет 3:3

В Милане «Бенфика» отыгралась с «Интером», забив ничейный гол на пятой добавленной минуте…Но это вызовет разве что натянутую радость – потому что в первом матче «Бенфика» проиграла 0:2.

«Наполи» покидает плей-офф

Самая романтичная команда сезона неожиданно вылетела еще в четвертьфинале, проиграв более прагматичному «Милану».

По ходу сериала все тоже ждут, когда Серхан Болат и Эда окажутся вместе, но все не так просто… «Постучись в мою дверь» учит, что нужно ждать счастья.

Сане и Мане подрались после поражения от «Сити»

К счастью, Серхан Болат и Эда не причиняли друг другу физическую боль, но вот токсичное поведение, особенно на первых этапах отношений, было для них нормой.

В раздевалке «Баварии» напряжение после 0:3 в Манчестере достигло разбитой губы у Сане. Они с Мане ругались еще на поле.

Миланское дерби в полуфинале

Матчи получились не такими яркими, как ожидалось, но у Серкана Болата и Эды сложилась настолько длинная и захватывающая сага, что ее можно сравнить с историей миланского дерби.

Безупречный «Ман Сити» против «Реала»

«Сити» в ответном полуфинале показал идеальный футбол – даже действующий чемпион ЛЧ был сражен.

Гениальный архитектор Серхан Болат + гениальный архитектор футбола Пеп Гвардиола = 🤝

Финал!

Афиша «Манчестер Сити» vs «Интер» похожа на пару сериала типажами: могущественный архитектор и талантливая флористка из другого, менее роскошного мира.

Если в «Постучись в мою дверь» сразу понятно, что Серкан Болат и Эда в итоге будут вместе, то…в финале Лиги чемпионов результат тоже угадывается – уверенная победа «Сити». Но здесь, в отличие от работы турецких сценаристов, есть лазейка для по-настоящему шокирующего сюжетного поворота.