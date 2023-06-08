18 комментариев

Too Old to Die Young
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Лига чемпионов через Серкана Болата и сериал «Постучись в мою дверь». Ну почему его так любят?

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Sports.ru любовно-многосерийный.

С 2020 года Стамбул у миллионов людей ассоциируется еще и с сериалом «Постучись в мою дверь». История на два сезона и 52 серии стала мировым хитом. Например, финал истории в твиттере обсуждали сильнее, чем главные эпизоды «Игры престолов» – рекордные 1,8 млн твитов к хэштегу с последней серии.

В 2022-м «Постучись в мою дверь» стал самым просматриваемым сериалом «Кинопоиска» (на втором месте, кстати, тоже турецкий «Великолепный век»), а в России скоро снимут и адаптацию.

В эпоху, когда стриминги захватили глубокие сериалы в духе «Эйфории» и «Наследников», всех победила турецкая мелодрама с наивным сюжетом. Как так получилось?

В чем феномен «Постучись в мою дверь»: легкость сценария, красивые актеры и яркий Стамбул

Сюжет сериала крутится вокруг комедийной завязки. Студентка Эда на последнем курсе лишается стипендии. Она уверена: финансирование сократил Серкан Болат – архитектор, директор фирмы и просто очень богатый человек с такой внешностью, что все женщины в округе только и шепчутся, какой же он красавчик.

Эда и Болат после конфликтов и абсурдных ситуаций в начале общения (например, Болат провел важные переговоры, пристегнутый к Эде наручниками с сердечками) находят компромисс: Эда получает деньги на университет, а Болат получает невесту – ему два месяца нужно притворяться, что у него серьезные отношения.  

Теперь Эда и Серкан Болат вынуждены изображать на публике любовь, но в личном общении они долго ненавидят друг друга. Все рядом замечают, что у пары появляется химия, но Эда и Болат упорно это игнорируют. И в этом первая и затянутая интрига сериала – когда же герои осознают, что любовь настоящая. Кстати, исполнители главных ролей встречались и в жизни, но отношения после завершения сериала долго не продлились.  

Сюжет не отходит от канонов драмы. А целомудренностью сериал вообще напоминает что-то давно забытое – когда на тв максимум через поцелуи выражали страсть. Это связано с особенностью турецкой цензуры, которая наказывает за излишнюю откровенность. Например, канал FOX за сцену, где Эда и Болат сидят в джакузи (их тела при этом спрятаны в пене), получил штраф.

Популярность «Постучись в мою дверь» еще объясняет и время выхода: лето-2020, люди дома на ковидном карантине – беззаботный Стамбул с симпатичными героями попал в настроение, когда путешествовать нельзя, а хочется солнечного приключения.  

Это ключевая особенность визуала сериала – здесь все красивое и сочное. Стамбул показан как светский европейский город с богатыми интерьерами и безупречными видами на Средиземное море. Нежно-теплая картинка и вечное лето делают сериал просто приятным на вид – не напрягающий сюжет только усиливает ощущение легкости.

Конечно, «Постучись в мою дверь» многих не восхищает и даже раздражает: сюжетом из прошлого века, инфантильностью персонажей (в сериалах HBO вы таких точно не встретите), не всегда убедительной игрой актеров и чрезмерной зацикленностью всех персонажей на жизни двух людей – Эды и Серкана Болата.

Но, видимо, современным подросткам тоже нужны истории, где глубина героев заменяется их идеальной внешностью и переменчивым поведением, характерным для целевой аудитории. А поколение постарше нашло в «Постучись в мою дверь» отголоски латиноамериканских мыльных драм, которые набивали эфир в 90-х – и дарили надежду на свет и счастье.  

Теперь самое интересное! Лига чемпионов этого сезона – на гифках с Серканом Болатом

Если вы не видели в этом году Лигу чемпионов, то вот вам короткий гайд основных событий плей-офф вместе с главным героем «Постучись в мою дверь».

«Реал» начинает плей-офф

Интригующая пара, ремейк финала-2022 – «Ливерпуль» против «Реала». Но как только «Реал» разогнался – стало понятно, за кем тут доминирование и стиль (5:2 в гостевом матче!).

С такой же уверенностью впервые появляется в сериале Серкан Болат, эффектно выходя из частного самолета.

Холанд забивает пять голов

Редкое событие – пента-трик в ЛЧ и победа «Сити» над «Лейпцигом» 7:0.

А на гифке Гвардиола показывает фанатке, как же прекрасен Эрлинг Холанд – машина по забиванию голов. Кстати, в сериале Серкана Болата тоже сначала называют роботом – он хоть и эффективный, но бесчувственный мачо.

 «Бенфика» в конце матча делает счет 3:3

В Милане «Бенфика» отыгралась с «Интером», забив ничейный гол на пятой добавленной минуте…Но это вызовет разве что натянутую радость – потому что в первом матче «Бенфика» проиграла 0:2.

«Наполи» покидает плей-офф

Самая романтичная команда сезона неожиданно вылетела еще в четвертьфинале, проиграв более прагматичному «Милану». 

По ходу сериала все тоже ждут, когда Серхан Болат и Эда окажутся вместе, но все не так просто… «Постучись в мою дверь» учит, что нужно ждать счастья.  

Сане и Мане подрались после поражения от «Сити»

К счастью, Серхан Болат и Эда не причиняли друг другу физическую боль, но вот токсичное поведение, особенно на первых этапах отношений, было для них нормой.  

В раздевалке «Баварии» напряжение после 0:3 в Манчестере достигло разбитой губы у Сане. Они с Мане ругались еще на поле.

 

Миланское дерби в полуфинале

Матчи получились не такими яркими, как ожидалось, но у Серкана Болата и Эды сложилась настолько длинная и захватывающая сага, что ее можно сравнить с историей миланского дерби. 

Безупречный «Ман Сити» против «Реала»

«Сити» в ответном полуфинале показал идеальный футбол – даже действующий чемпион ЛЧ был сражен. 

Гениальный архитектор Серхан Болат + гениальный архитектор футбола Пеп Гвардиола = 🤝

Финал!

Афиша «Манчестер Сити» vs «Интер» похожа на пару сериала типажами: могущественный архитектор и талантливая флористка из другого, менее роскошного мира. 

Если в «Постучись в мою дверь» сразу понятно, что Серкан Болат и Эда в итоге будут вместе, то…в финале Лиги чемпионов результат тоже угадывается – уверенная победа «Сити». Но здесь, в отличие от работы турецких сценаристов, есть лазейка для по-настоящему шокирующего сюжетного поворота.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

18 комментариев

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sdds sdsd
Наконец-то нормальная аналитика, а не всякая чушь с разбором тактики.
+21
0
+21
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ZA.RMA
Вот что-то, а этот сериал на спортс увидеть я никак не ожидала))

Но если мы судим по сериалу..Эда и Серкан 5 лет были в разлуке и только потом воссоединились - поэтому если смотреть в таком раскладе, то будто бы Интер тоже давненько ждет возвращения кубка домой😂

А в ситуации и в истории Сити - Серкан и Эда будто так и не перешли на новый этап отношений)

Но хорошо, что футбол непредсказуем и его пишут не сценаристы))
+7
-1
+6
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blaugrano
Лукомский, учись! А то всё тактика да аналитика.
+3
0
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k_terekhov
152 серии, Вы ошиблись))
+3
-1
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Mypta3uh23
сериал задолбал за 2 дня шортсов на ютюбе
+2
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Дмитрий Кожевин
Господи , хорошо моей жены нет на спортсе
+1
0
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ZA.RMA
Ответ k_terekhov
152 серии, Вы ошиблись))
В оригинале 52 серии, это в России серии укорачивают)
+2
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Максим Черкашин
Ответ sdds sdsd
Наконец-то нормальная аналитика, а не всякая чушь с разбором тактики.
Ждём разбор финального матча. Гифками из сериала "Доярка из Хацапетовки".😁
+1
0
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Alexander Nevsky
Сериал, кстати реально клевый, с удовольствием посмотрел за месяц где-то
+4
-4
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Донован хозяин НБА
Дима, тезка, ну зачем. Зачем ты сюда этот сериал притащил((
Он и так был в нашей с женой жизни несколько недель. Из за него пришлось лететь смотреть Стамбул, так как жена влюбилась в этот город по видам а сериале
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Бола Батыров
Мои пошли)))
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Алексей Дольский
Что за...)))
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k_terekhov
Ответ ZA.RMA
В оригинале 52 серии, это в России серии укорачивают)
Ааа, не знал, сорри
0
0
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Mak Mak
Ответ k_terekhov
152 серии, Вы ошиблись))
52 серии по 2 часа в Турции
161 серия по 40 минут в РФ
0
0
0
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