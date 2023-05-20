Сезон «Манчестер Сити» – в 8 песнях Oasis
Без Wonderwall.
«Манчестер Сити» взял третье чемпионство подряд. У лидеров Oasis братьев Галлахеров, несмотря на давние ссоры, сегодня общий праздник. Ноэль и Лиам с детства за «Сити», они самые известные фанаты в мире. Ноэль вообще дружит с Пепом – праздновал предыдущие чемпионства на поле вместе с командой.
Новый титул – хороший повод послушать Oasis (группа, напомним, распалась в 2009-м – в «Сити» только-только полились деньги шейхов), тем более что их песни неплохо ложатся на главные сюжеты этого сезона.
Эрлинг Холанд – мегабомбардир
Пожалуй, трансфер Холанда – главный в истории «Сити». В первый же сезон побил бомбардирский рекорд АПЛ и поставил серьезный вопрос: где у этого блондина пределы?
И это ведь только начало. Таким же громким оно было и у Oasis. Supersonic со странными строчками в духе «Девушка по имени Эльза нюхает Алка-Зельтцер» разорвала чарты, дав старт не группе с одним хитом, а будущим легендам британской музыки.
«Тебе нужно быть самой собой,
Ты не можешь быть никем другим».
6:3 с «МЮ»
Самый крышесносный матч сезона АПЛ с хет-триками Фодена и того парня, чья фамилия слишком часто мелькает в ленте Sports.ru. Важная победа, которая в очередной раз доказала пропасть между двумя Манчестерами (хоть «МЮ» попозже и возьмет реванш).
Время для эпика! Fuckin’ in the Bushes, несмотря на провокационное название, одна из самых узнаваемых мелодий Oasis (она часто открывала концерты). В качестве слов там только сэмпл из документалки 1970-х о рок-концертах.
Под эту песню, кстати, в кульминации «Большого куша» дерется Брэд Питт.
«Весело, хорошо, жизненно, молодо, красиво...
Я только за!»
Пента-трик Холанда в ЛЧ
7:0 в игре с бедным «Лейпцигом» и исторические (пусть и не слишком удивляющие) пять голов Холанда. Отметим песней, где все говорит название. Элвис, Чак Берри, Холанд – одна компания.
«Ведь я верю, что мои мечты осуществимы,
Тебе интересно, что я сейчас чувствую?
Этой ночью я звезда рок-н-ролла».
АПЛ обвиняет «Сити» в финансовых махинациях
В середине сезона поднимается очередная волна обвинений в финансовых махинациях. Журналисты в расследованиях пишут, что клуб нарушал все возможные нормы УЕФА и АПЛ, ему светит суровое наказание – от снятия очков до бана в лиге.
Саундтрек этого события – песня, которую Ноэль написал под кокаином. Тревожные мысли человека, ощутившего зловещее присутствие нечто страшного и необъяснимого. Фанаты «Сити» пребывали в похожем состоянии – на поле не мешает никто, но может прийти чиновник из АПЛ и все отобрать. Ночной кошмар!
«Мой пульс бьется в такт с танцем призрака,
У меня глаза мертвеца, а горло как черная дыра».
Два поражения подряд и вылет из Кубка лиги
Норма для обычных людей и аномалия для людей Гвардиолы. Две игры подряд с поражениями: в гостях от «МЮ» и проигрыш «Саутгемптону», который освободил клуб от Кубка лиги.
Тут самое время наконец-то выбрать грустную песню. Sad Song – мысли молодого парня о том, как все не очень справедливо и как все вокруг лгут. «Сити» тоже соврал, что у него намечается кризис.
«Там, где мы живем в этом городе,
Солнце восходит и заходит,
Но на закате дня все то же самое:
Мы обманываем и лжем».
Решающий матч с «Арсеналом»
Oasis – Born On A Different Cloud
Кульминация сезона, которую так все ждали…И выдохнули. «Сити» размазал «Арсенал», показав, что дело тут не в удаче, а в уровне. Об этом у Oasis есть строчки, которые ложатся сюда идеально.
«Я рожден на другом облаке,
Не с теми, кто разрушил город».
«Сити» снова берет сезон АПЛ – по-другому быть и не может
Гвардиола сконструировал машину, которая жестоко проехалась по романтичному сюжету победы «Арсенала». Возможно, в следующем сезоне кто-то разгонится быстрее «Сити», но вы ведь не удивитесь, если в мае 2024-го «Этихад» опять погрузят в ванны шампанского?
Что еще можно чувствовать кроме радости? Похмелье! Hello записана на фоне осознания популярности группы. Безумная слава и сравнения с The Beatles повсюду, но Oasis отходят в сторонку от праздника и поют, что все временно, как капли дождя, и придется вернуться. Домой, на очередной концерт, ну или на стадион – буднично закинуть тройку голов «Фулхэму».
«Совсем никто не замечает,
Что от погоды зависит, каким будет весь день.
Никто, похоже, даже не помнит,
Что жизнь – это просто игра».
А что там с Лигой чемпионов…
«Maybeeeee!»
«Ман Сити» – чемпион Англии! Третий раз подряд 🏆
Фото: Gettyimages.ru/Sebastian Artz, Laurence Griffiths, Ryan Pierse, Catherine Ivill, Alex Livesey, Mike Hewitt, Julian Finney
Stop Crying Your Heart Out