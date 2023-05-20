Сезон «Манчестер Сити» – в 8 песнях Oasis

Без Wonderwall.

«Манчестер Сити» взял третье чемпионство подряд. У лидеров Oasis братьев Галлахеров, несмотря на давние ссоры, сегодня общий праздник. Ноэль и Лиам с детства за «Сити», они самые известные фанаты в мире. Ноэль вообще дружит с Пепом – праздновал предыдущие чемпионства на поле вместе с командой.

Новый титул – хороший повод послушать Oasis (группа, напомним, распалась в 2009-м – в «Сити» только-только полились деньги шейхов), тем более что их песни неплохо ложатся на главные сюжеты этого сезона.

Эрлинг Холанд – мегабомбардир

Oasis – Supersonic

Пожалуй, трансфер Холанда – главный в истории «Сити». В первый же сезон побил бомбардирский рекорд АПЛ и поставил серьезный вопрос: где у этого блондина пределы?

И это ведь только начало. Таким же громким оно было и у Oasis. Supersonic со странными строчками в духе «Девушка по имени Эльза нюхает Алка-Зельтцер» разорвала чарты, дав старт не группе с одним хитом, а будущим легендам британской музыки.

«Тебе нужно быть самой собой,

Ты не можешь быть никем другим».

6:3 с «МЮ»

Oasis – Fuckin’ in the Bushes

Самый крышесносный матч сезона АПЛ с хет-триками Фодена и того парня, чья фамилия слишком часто мелькает в ленте Sports.ru. Важная победа, которая в очередной раз доказала пропасть между двумя Манчестерами (хоть «МЮ» попозже и возьмет реванш).

Время для эпика! Fuckin’ in the Bushes, несмотря на провокационное название, одна из самых узнаваемых мелодий Oasis (она часто открывала концерты). В качестве слов там только сэмпл из документалки 1970-х о рок-концертах.

Под эту песню, кстати, в кульминации «Большого куша» дерется Брэд Питт.

«Весело, хорошо, жизненно, молодо, красиво...

Я только за!»

Пента-трик Холанда в ЛЧ

Oasis – Rock ‘N’ Roll Star

7:0 в игре с бедным «Лейпцигом» и исторические (пусть и не слишком удивляющие) пять голов Холанда. Отметим песней, где все говорит название. Элвис, Чак Берри, Холанд – одна компания.

«Ведь я верю, что мои мечты осуществимы,

Тебе интересно, что я сейчас чувствую?

Этой ночью я звезда рок-н-ролла».

АПЛ обвиняет «Сити» в финансовых махинациях

Oasis – Gas Panic!

В середине сезона поднимается очередная волна обвинений в финансовых махинациях. Журналисты в расследованиях пишут, что клуб нарушал все возможные нормы УЕФА и АПЛ, ему светит суровое наказание – от снятия очков до бана в лиге.

Саундтрек этого события – песня, которую Ноэль написал под кокаином. Тревожные мысли человека, ощутившего зловещее присутствие нечто страшного и необъяснимого. Фанаты «Сити» пребывали в похожем состоянии – на поле не мешает никто, но может прийти чиновник из АПЛ и все отобрать. Ночной кошмар!

«Мой пульс бьется в такт с танцем призрака,

У меня глаза мертвеца, а горло как черная дыра».

Два поражения подряд и вылет из Кубка лиги

Oasis – Sad Song

Норма для обычных людей и аномалия для людей Гвардиолы. Две игры подряд с поражениями: в гостях от «МЮ» и проигрыш «Саутгемптону», который освободил клуб от Кубка лиги.

Тут самое время наконец-то выбрать грустную песню. Sad Song – мысли молодого парня о том, как все не очень справедливо и как все вокруг лгут. «Сити» тоже соврал, что у него намечается кризис.

«Там, где мы живем в этом городе,

Солнце восходит и заходит,

Но на закате дня все то же самое:

Мы обманываем и лжем».

Решающий матч с «Арсеналом»

Oasis – Born On A Different Cloud

Кульминация сезона, которую так все ждали…И выдохнули. «Сити» размазал «Арсенал», показав, что дело тут не в удаче, а в уровне. Об этом у Oasis есть строчки, которые ложатся сюда идеально.

«Я рожден на другом облаке,

Не с теми, кто разрушил город».

«Сити» снова берет сезон АПЛ – по-другому быть и не может

Oasis – Hello

Гвардиола сконструировал машину, которая жестоко проехалась по романтичному сюжету победы «Арсенала». Возможно, в следующем сезоне кто-то разгонится быстрее «Сити», но вы ведь не удивитесь, если в мае 2024-го «Этихад» опять погрузят в ванны шампанского?

Что еще можно чувствовать кроме радости? Похмелье! Hello записана на фоне осознания популярности группы. Безумная слава и сравнения с The Beatles повсюду, но Oasis отходят в сторонку от праздника и поют, что все временно, как капли дождя, и придется вернуться. Домой, на очередной концерт, ну или на стадион – буднично закинуть тройку голов «Фулхэму».

«Совсем никто не замечает,

Что от погоды зависит, каким будет весь день.

Никто, похоже, даже не помнит,

Что жизнь – это просто игра».

А что там с Лигой чемпионов…

Oasis – Live Forever

«Maybeeeee!»

Фото: Gettyimages.ru/Sebastian Artz, Laurence Griffiths, Ryan Pierse, Catherine Ivill, Alex Livesey, Mike Hewitt, Julian Finney