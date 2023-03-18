11 комментариев

Фанаты «Наполи» мечтают о файер-шоу прямо у кратера.

Везувий – единственный действующий вулкан континентальной Европы. Он расположен всего в 15 километрах от густозаселенного Неаполя и по оценкам ученых все еще опасен, несмотря на постоянные наблюдения за малейшими признаками активности.

Везувий – это катастрофические истории с большим количеством жертв. Но в неаполитанской культуре это еще символ величественности и место силы, которое охраняет город огромной тенью.

Почему Везувий – самый опасный вулкан Европы

Последнее извержение Везувия случилось в 1944 году (сейчас длится самое долгое затишье). Тогда полностью разрушились прилегающие деревни, погибли 26 человек, а вулканический пепел засыпал американские самолеты, задействованные во Второй мировой (кстати, именно американцы эвакуировали местных). И это по меркам Везувия считается небольшим извержением, которое осталось в тени военных событий.

Самое знаменитое и масштабное извержение случилось в 79 году. Под пеплом оказался тот самый город Помпеи, где погибли до двух тысяч человек (всего, с учетом соседних деревень и курортного города Геркуланум погибло до 16 тысяч). Об этом стало достоверно известно только в середине XVIII века, когда археологи обнаружили спрятанный в пепле город, который много рассказал об античном укладе. Как раз на волне интереса к истории Помпеи художник Карл Брюллов и написал в 1833 году картину «Последний день Помпеи», лично увидев во время поездки в Неаполь весь ужас разрушений.

Извержение подробно описывал государственный деятель и историк Плиний Младший. В его эпоху Везувий еще считался не вулканом, а горой со странной формой. Хотя там постоянно случались небольшие землетрясения, но им не придавали значения. Поэтому извержение вызвало особый шок – никто в тихом месте такого не ждал. Самые жуткие моменты Плиний описывал через историю своего дяди Плиния Старшего, который организовывал эвакуацию жителей и сам чуть не погиб:

«Между тем по Везувию во многих местах широко разлилось пламя, и высоко поднялся огонь от пожаров. Дядя успокаивал напуганных... Затем он отправился спать... Пространство, ведущее к его помещению, было уже так сильно засыпано пеплом с кусками пемзы, что стоило еще задержаться, и выйти было бы невозможно. Дядю разбудили... Дома качались от частых продолжительных толчков; под открытым небом было страшно от падавших кусков пемзы... Уже в других местах наступил день; здесь была ночь, чернее и гуще всех ночей...».

После извержения 79 года Везувий просыпался больше 30 раз. Один раз вулкан даже перенес Олимпиаду. Игры 1908 года по плану проходили в Риме, но правительство Италии (изначально не сильно желающее тратить на спорт) отказалось от Олимпиады после извержения 1906-го – разрушенный Неаполь больше нуждался в деньгах.

Извержение 1944 года

Везувий в жизни и культуре Неаполя: символ борьбы и великая песня о фуникулере

Пожалуй, Везувий – это первое впечатление гостей Неаполя. С виду это огромная гора, которую видно практически отовсюду. Большую часть времени Везувий спокоен, поэтому для многих поколений это не уничтожающий катаклизм, а ключевой неаполитанский символ, обложка города.

Для неаполитанцев Везувий стал символом борьбы за родную землю. Ведь после любого извержения люди возвращались к вулкану, чтобы обустроить новые поселения и воспользоваться плодородной почвой. Историки пишут, что Везувий выработал у жителей Неаполя особое отношение к смерти – как к переходному периоду жизни: «И для многих из неаполитанцев, как и для их предков пришла смерть. Но это не конец, а простой болезненный переход к другим формам, растениям, животным, людям и вещам. Через месяцы и десятилетия земли, покрытые пеплом, шлаком и лавой, вернутся, чтобы растения цвели, кормили животных, давали людям жизнь и богатство».

Историк Шон Кокко вообще пишет, что Везувий дал толчок эпохе Возрождения. Потому что крупные извержения XVII века заставили людей в поисках вечных ответов обратить внимание на «землю» (естественные науки), а не на «небо» (божественный промысел).

В дневниках разных эпох и стран можно найти много записей и впечатлений о Везувие. Например, путешественник эпохи Петра I Петр Толстой писал о поездке в Неаполь: «Не доезжая Неаполя за две мили итальянских на какой-то левой стороне есть гора зело высока, которая непрестанно от сотворения света горит; и в день от той горы великой курится дым, а ночью бывает видеть и огнь; и так, сказывают, всегда беспрестанно горит и не угасает никогда ни на малое время».

В поп-культуре Везувий ярче всех горит в песне «Funiculì funiculà» – вы наверняка слышали ее в бодром исполнении Лучано Паваротти или Муслима Магомаева. Хотя песня посвящена не Везувию, а прогулке к его кратеру на фуникулере вместе с любимой девушкой. Песня быстро обросла легендами: ее написали в шутку, ее написали для рекламы увядающего фуникулера.

Но точно факт в том, что песню приняли за народное творчество. Поэтому автор даже судился с композиторами, которые вставляли «Funiculì funiculà» в свои сборники. За первый год после появления песня достигла космических высот коммерции – миллион проданных экземпляров нот. И, конечно, люди поехали кататься на фуникулере.

Везувий стягивает к себе туристов, велосипедистов и фанатов «Наполи» (хотят отметить чемпионство прямо у кратера!)

Сейчас трудно сказать, что Везувий как-то особенно влияет на жизнь Неаполя. Пока он спокоен, то тихо пребывает в роли горного фонового массива, который популярен у туристов – обычное восхождение и прогулка по Везувию стоит от десяти евро.

Сами туристы часто пишут, что опыт восхождения на Везувий оказывается не слишком приятным: проблема со связью, плохая навигация на узких горных дорожках и требование купить новые билеты, если вы опоздали на полчаса. Хотя на Везувий можно попасть и без билета, выбрав опасный и несогласованный маршрут. Но это иногда приводит к печальным историям: в 2022-м американский турист упал в кратер, пытаясь сделать эффектное селфи. Хорошо, что в кратерах дежурят туристические гиды (как раз на случай подобных происшествий), и мужчина быстро поднялся наверх.

Еще Везувий популярен у велосипедистов, ведь неаполитанский этап гонки Джиро д’Италия проходит через горную местность. Еще она, например, помогла Себастьяну Феттелю подготовиться к сезону 2010 года. Нет, он не катался по Везувию на болиде – Феттель совершал пешие подъемы, тренировал выносливость и восхищался видами открывающегося Неаполя.

А что там с главной командой города? Фанаты «Наполи» хотят отметить первое за 33 года чемпионство масштабным перформансом: устроить на вершине Везувия файер-шоу, создав «имитацию извержения». Неаполитанские власти заранее предупредили, что это запрещено – национальный парк строго охраняется от любого огня. Доступ к кратеру и другим опасным зонам в день чемпионства на всякий случай перегородили полицейские.

Опасен ли Везувий сегодня. И как в случае угрозы спасут Неаполь

Везувий – самый изученный вулкан мира. В нем установлены приборы для непрерывного мониторинга сейсмичности, деформаций почвы и выбросов газов. Поэтому невозможна ситуация, когда Везувий начнет извержение – и к этому не будут готовы.

Но все зависит от мощности извержения. Если Вулкан пробудится, как в 1631 году, то итальянская экономика по приблизительным оценкам потеряет до 20 миллиардов долларов. Страшнее выглядят последствия для людей: от 10 тысяч человек жертв, миллионы останутся без света и тепла, тысячи домой навсегда испортятся и пойдут под снос.

Поэтому у властей есть план, как экстренно расселить минимум 600 тысяч человек, живущих в «красной зоне». Для этого созданы программы, где Неаполю в случае катастрофы оперативно помогут соседние регионы. Но всего Везувий в теории угрожает почти трем миллионам человек – как их экстренно спасти, не совсем понятно. Журналисты давно критикуют правительство Италии за устаревший план эвакуации людей из «желтой зоны».

Вулканологи говорят, что нужен план, как эвакуировать три миллиона человек. Потому что, по их прогнозам, возможен такой страшный и молниеносно развивающийся сценарий: «Все начинается со взрыва такой силы, что столб пепла и камней поднимается на 40 километров в стратосферу. Затем обломки падают на землю, забрасывая поверхность раскаленными осколками пемзы и покрывая землю толстым слоем пепла. Крыши рушатся, а транспортные средства со скрежетом останавливаются. Но худшее еще впереди. Вскоре лавины расплавленного пепла, пемзы и газа с ревом катятся по склонам вулкана, разрушая здания и погребая все на своем пути. Почти за одну ночь переполненный мегаполис превращается в вулканическую пустошь».

Еще одна мера предосторожности от властей – расселять территорию вокруг вулкана, снижая количество людей в «красной зоне». В опасной близости от Везувия по-прежнему много незаконных построек. Их обладателям предлагают жилье в безопасном месте: дома сносят, а вместо них расширяется территория национального парка. Только не все хотят уезжать, поэтому власти стимулируют людей как могут, предлагая даже до 40 тысяч долларов за переезд и обустройство нового жилья.

Фото: unsplash.com/Francesco Baerhard, Jānis Beitiņš; wikipedia.org; a href=»http://gettyimages.ru»>Gettyimages.ru/Keystone; globallookpress.com/Alessandro Garofalo; AP Photo/Alessandra Tarantino; eastnews.ru/Alberto PIZZOLI / AFP; youtube.com