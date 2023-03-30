15 комментариев

Угадайте, о каком клубе пишет ChatGPT – в самых разных стилях. От Пушкина и ATL до Уткина и фильмов Линча!
Сразитесь с логикой главной нейросети года.
ChatGPT – нейросеть, которая в ответ на ваш запрос напишет что угодно: от программного кода и дипломной работы до романтического письма и школьного эссе по литературе.
Мы попросили ChatGPT рассказать о футбольных клубах в самых разных стилях. А вам предлагаем угадать, о ком именно пишет нейросеть.
Если тест не открывается здесь, переходите по ссылке.
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