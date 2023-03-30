Too Old to Die Young
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Угадайте, о каком клубе пишет ChatGPT – в самых разных стилях. От Пушкина и ATL до Уткина и фильмов Линча!

Манчестер Сити Манчестер Сити
Арсенал Арсенал
Спартак Спартак
ЦСКА ЦСКА
Зенит Зенит
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Барселона Барселона
Челси Челси
Реал Мадрид Реал Мадрид
Бавария Бавария
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Футбол Футбол

Сразитесь с логикой главной нейросети года.

ChatGPT – нейросеть, которая в ответ на ваш запрос напишет что угодно: от программного кода и дипломной работы до романтического письма и школьного эссе по литературе.

Мы попросили ChatGPT рассказать о футбольных клубах в самых разных стилях. А вам предлагаем угадать, о ком именно пишет нейросеть.

Если тест не открывается здесь, переходите по ссылке.

«Fan ID помог в борьбе с билетной мафией». Интервью с нейросетью ChatGPT о российском футболе

15 комментариев

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Kama_Pulya
Понравились Амкал и Зенит, парочку интересных еще было, но в основном либо прям очевидно, либо совсем непонятно (черно-красные костюмы Спартака?). Но вообще чат вещь прикольная, скорее всего станет лучше
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Кирилл Голивец
13/15, я победил искусственный интеллект))))
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Nissan 0123
10/15, почти все на рандом
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100% кабан
Бред
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Junny
Ответ Mihmesh35
Много сложных слов для тебя прост
так здесь стилизация по сути отсутствует. При всем восторге в отношении ChatGPT стихи/прозу он пока писать не умеет от слова совсем
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Владимир Молявин
10 из 15.
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DynamoUfa
Шляпа полная
0
-1
-1
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Mihmesh35
Ответ Astalion
Мне не зашло, хрень какая то
Много сложных слов для тебя прост
+2
-3
-1
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Fuji69
Бредятина
+1
-1
0
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Hamletik
Вообще зачем нужны авторы если есть искусственный интелект chat gpt
0
-1
-1
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Astalion
Мне не зашло, хрень какая то
+15
-2
+13
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Agent Smith
11/15⚽️
+1
-1
0
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руслан яушев
14/15
0
-1
-1
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toldo_slava
7/15. Про Зенит в точку. Цель РФС - победа Зенита, а все остальные команды РФС должен сдуть как пыль на пути Зенита
+3
-3
0
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vahe080822@mail.ru
10/15
+1
0
+1
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