15 комментариев

Сразитесь с логикой главной нейросети года.

ChatGPT – нейросеть, которая в ответ на ваш запрос напишет что угодно: от программного кода и дипломной работы до романтического письма и школьного эссе по литературе.

Мы попросили ChatGPT рассказать о футбольных клубах в самых разных стилях. А вам предлагаем угадать, о ком именно пишет нейросеть.

Если тест не открывается здесь, переходите по ссылке.