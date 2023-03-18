28 комментариев

Турнир снимали киностудии Голливуда, чтобы развивать пропаганду.

Что вы знаете о чемпионате мира по футболу 1958 года? Там на турнир впервые приехала сборная СССР, в финале Бразилия победила Швецию 5:2, а весь мир узнал о Пеле. Возможно, вы вспомните еще какой-то факт, но есть одно внезапное предположение – ЧМ-1958 на самом деле не проводился. Это фейковый турнир.

Так о нем рассказывает получасовой шведский фильм в жанре мокьюментари – «Конспирация 58». Он вышел незадолго до ЧМ-2002 и родил, возможно, самую странную теорию заговора в истории футбола. Хотя совершенно этого не хотел.

Разбираем этот парадокс.

«Доказательства», что ЧМ-1958 не проводился в Швеции: короткие тени, улыбка вратаря и подозрительные здания на фоне

«Нет ни одного надежного свидетеля, который бы подтвердил, что чемпионат действительно проводился», – фильм начинается с серьезных лиц экспертов и кадров реальной хроники.

Повествование стартует с предположений историка Брора де Ваерна (если что, это не историк, а вообще художник и яхтсмен). Де Верн показывает обложку книги о футбольном заговоре и говорит, что нет никаких сомнений – ЧМ-1958 не проводился: «Об этом говорят многие факты». Сам Де Верн возглавляет организацию «Конспирация 58», которая собирает доказательства в фейковости ЧМ-1958.

Например, Де Верн смотрит по телевизору гол Курта Хамрина в полуфинале. Останавливает запись после празднования и указывает на фон: «Таких зданий в Швеции нет. По крайней мере, в Гетеборге. Но я нашел такие, – де Ваерн показывает на фото в книжке, – на окраине Лос-Анджелеса».

Еще де Ваерна смущают короткие тени – в Швеции они намного длиннее! Разобравшись, для какой области характерны такие тени, де Ваерн снова утверждает, что съемки проводились в Лос-Анджелесе.

Конспирология де Ваерна при этом сочетается с интервью президента УЕФА Леннарта Юханссона и трех футболистов Швеции, которые играли на том турнире. Они спокойно опровергают теорию заговора. Эти интервью на фоне странных предположений де Ваерна выглядит обычной документалкой: футболисты вспоминали голы и ощущения от чемпионата.

Но погодите расслабляться: де Ваерна снова с лупой рассматривает архивные кадры. «Почему вратарь немцев смеется? – удивляется де Ваерн. – У него нет причин для смеха, он только что пропустил гол». На другом кадре Хамрин видит следы монтажа: «Игрока сюда вклеили для драматичности. В такие кадры верят».

А зачем вообще подделывать футбольный турнир? Де Ваерн уверен, что это работа американских спецслужб, ФИФА и телеиндустрии. Все это делалось в начале Холодной войны, и в США интересовались, как сильно с помощью тв они способны влиять на массы.

Дальше фильм резко меняет интонацию, демонизируя организацию «Конспирация 58». Ее участники занимаются террором: шлют письма с бомбами, кидают фаеры на матчах чемпионата Швеции, постоянно донимают участников турнира и создают сайты на разных языках, чтобы весь мир знал о великом разоблачении.

К концу фильм все более абсурден. «Конспирация 58» получает противников – молодых футбольных фанатов, которые устраивают пикеты перед презентацией книги де Ваерна. Он же продолжает говорить, что доказательств проведения чемпионата нет, а, например, звуковую дорожку с криками зрителей и вступительной речью Короля записывали в Голливуде.

Свидетели чемпионата тревожатся, что скоро в теорию заговора поверят все больше людей – и поэтому надо собирать доказательства о реальности ЧМ-1958 в Швеции.

«Конспирация 58» сделана специально, чтобы высмеять теории заговора. Но все пошло резко не по плану

Изначально фильм вышел без каких-либо предупреждений о том, что это псевдодокументалистика. Даже посмотревшие фильм до тв-премьеры журналисты получили запрет на раскрытие главного секрета – никакой теории заговора не существовало.

Поэтому доверчивые зрители всерьез поверили, что такая теория действительно есть. Режиссер Йохан Лефштедт говорит, что на это и был расчет: человек включает телевизор и вокруг очевидного факта разворачивается серьезный спор, в котором участвуют известные ему люди. Так Лефштедт высмеял популярные исторические теории заговора.

В Швеции к перформансу отнеслись серьезно, и тв-канал получил от зрителей три жалобы за распространение ложной информации. Контролирующие госорганы никак не наказали канал, но сама ситуация создала интересный прецедент. Мысль «Чемпионата мира 1958 года на самом деле не было» распространилась – и теперь ее иногда приходится всерьез опровергать.

Например, смотритель футбольного музея в Швеции в 2008 году говорил, что устал от постоянных вопросов о подлинности турнира: «Я расстроен тем, что люди опять об этом говорят и называют ЧМ-1958 пешкой в руках политиков».

Лефштедт рассказывал, что получил кучу писем. Свидетели ЧМ-1958 писали, как они расстроены выходом фильма, а один мальчик злился, что ему должно быть стыдно за такой фильм. Но Лефштедт уверен, что его задумка удалась: «Мы хотели обмануть как можно больше людей. Я подумал: если смогу заставить людей поверить в эту историю или поверить, что эти люди или мнения существуют, это окажет большое влияние на зрителей, когда они поймут, что все выдумка».

Тем не менее, Лефштедт сам признает, что некоторые люди все еще верят в теорию «Конспирации 58»: «Кто-то понял шутку уже на следующий день, когда обсуждал фильм со своими коллегами. Но одна небольшая группа поддалась на обман, они также думали, что теории были реальными. Это страшные люди».

Фото: Gettyimages.ru/Hulton Archive; eastnews.ru/Ivan Vdovin