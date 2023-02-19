Самый колоритный забег в мире – по 1500 ступеней Эмпайр-стейт-билдинг. Участвуют даже клерки и больные после химиотерапи

Подниметесь на 86-й этаж без лифта?

Эмпайр-стейт-билдинг – третий по высоте небоскреб США (443 метра) и самое узнаваемое здание Нью-Йорка. Вокруг него много легенд и культовых событий. Одно случается ежегодно: забег по лестнице с первого этажа до 86-го. Это 1576 ступеней. И примерно десять минут тяжелейшего подъема.

Участники (брокеры, полицейские, журналисты) ничего не выигрывают, но помогают благотворительности

Забеги в Эмпайр-стейт-билдинг проводятся с 1978 года. Отдельно мужской и женский старты. Эта гонка никогда не позиционировалась как большой спорт – скорее, как необычное развлечение, которое стало традицией.

Участвуют в подъемах в основном работники самого Эмпайр-стейт-билдинг – например, биржевые брокеры. Также можно выиграть место в лотерее, подав заявку. У некоторых жителей Нью-Йорка есть гарантированные места: в первую очередь, на забег попадают люди из местных медиа, полицейские и паралимпийцы. И вокруг них как раз и вырастает смысл забега сейчас – деньги идут на поддержку спорта для людей с инвалидностью. Главный спонсор забега последние четыре года – авиакомпания Turkish Airlines. Но сами участники тоже жертвуют деньги. И ничего не выигрывают, кроме мерча от небоскреба.

Подъем к Эмпайр-стейт-билдинг создал интерес к похожим забегам и в других небоскребах мира. Появились даже отдельные марафонцы, чья главная дисциплина – подъем по лестницам. У них есть сводная таблица и свои фавориты.

Рекорд среди мужчин (9 минут и 33 секунды; у женщин рекорд на полторы минуты больше) установил марафонец Пол Крейк из Австралии. Он хотел улучшать время в новых забегах, но однажды упал с велосипеда и получил паралич части тела. Сейчас Крейк вспоминает подъем на небоскребе как самое сложное испытание: «В какой-то момент бежать практически невозможно».

Чемпион 1998 года Терри Перрсел объясняет, что многие выбирают неправильную тактику: слишком медленны на поворотах, не используют перила, рано выдыхаются и не тренируются на лестницах перед большими забегами.

Но подъемы по лестницам Эмпайр-стейт-билдинг хорошо даются возрастным спортсменам. Например, рекордсменка среди женщин – 43-летний бухгалтер Сьюзи Уолшем. Она выигрывала забег восемь раз, пропускала только год из-за беременности и ежегодно победно пробегает десятки лестничных соревнований. Уолшем говорит, что ее главная тактика – спокойно подниматься первые 20 этажей. И дальше – ускориться. «Удачи в гонке за второе место!» – говорит она соперницам.

Что эти люди чувствуют: называют подъем сложнее марафона и выходят на старт после химиотерапии

Очевидно, что главная сложность в таком забеге – необходимость постоянно подниматься, испытывая нагрузку на одни и те же мышцы. Все участники говорят, что 86 этажей – это слишком. Но есть и другие сложности: пыльные и душные пролеты с плохой вентиляцией, давящая атмосфера (особенно для клаустрофобов) и мало людей рядом. Да, они поднимаются небольшими группами: иногда некоторые участники отстают и бегут в одиночестве.

Но все же дух забега в Эмпайр-стейт-билдинг – больше о преодолении среды, чем о победе. Основа участников – люди неспортивных профессий. Их главная цель – не пробежать быстро, а просто добраться до 86 этажа. Вот, например, запись с камеры от первого лица: парень всю дистанцию практически не бежит, поднимается спокойно и просто радуется, что дошел до финиша.

В подъеме участвуют люди и с ограниченными возможностями. Например, Розанна Сдойя потеряла ногу после взрыва на Бостонском марафоне. Сейчас у нее протез, что заставляет тратить на 30% больше энергии, чем человек с обычной ногой. Но Сдойя все равно бежит непростую гонку – это помогает обретать силы. Еще ее в забегах поддерживает муж Майк Материя. Он вообще выходит на подъемы в рабочем костюме пожарного.

И подобных историй там много. Люди бегут с титановыми пластинами в теле, после тяжелых травм и операций, с серьезными нарушениями зрения и слуха. Кристи Хакими вообще вышла на старт через четыре дня после первого курса химиотерапии – хотя врачи резко против. «Я была так измотана, – делилась Хакими после гонки. – Возможно, и не стоило этого делать. Но именно гонка помогает мне лучше справиться со всеми проблемами».

69-летний Артур Гонсалес рассказывает, как не остановился даже после перелома девяти ребер. Восстановился – и снова побежал, потому что обожает бежать. «Единственная мысль, когда ты пролетаешь 70-й этаж – «Какой уже этаж?» – рассказывает Гонсалес.

Но в подъеме по ступеням Эмпайр-стейт-билдинг были участники и старше. Например, Чико Симоне в 93 года поднялся на 84-й этаж за 50 минут. Хотя он даже не спортсмен, а пианист, который поднимался на небоскреб 16 раз. Симоне умер через два месяца после последнего подъема.

Участвуя в забеге, можно встретить и знаменитостей. Например, актер Патрик Уилсон (звезда серии хорроров «Заклятие» и второго сезона «Фарго») Рассказывает, что боится сильно рисковать здоровьем (все-таки есть роли, где нужно быть в форме), но лестничная гонка не отпускает: «Когда все заканчивается, ты чувствуешь себя ужасно и думаешь, что это худшее, что ты когда-либо делал, а потом просыпаешься на следующее утро и думаешь: когда следующая гонка?»

Чем еще знаменит Эмпайр-стейт-билдинг: там парковались дирижабли, врезались самолеты и включали свет для имитации деятельности

Эмпайр-стейт-билдинг – символ мании по небоскребам. В первой половине ХХ века компании соревновались, кто построит самое высокое здание Нью-Йорка. В итоге Эмпайр-стейт-билдинг опередил по высоте всех конкурентов – и держал лидерство до возведения первой башни Всемирного торгового центра в 1970-м. При этом здание построено рекордно быстро – всего за 20 месяцев. Для этого на стройке каждый день работали 3400 человек.

В первые годы небоскреб примечателен футуристичной задумкой создателей. Они хотели, чтобы он был стоянкой для дирижаблей (тогда думали, что за ними будущее). В чем идея: дирижабль подлетает к небоскребу, цепляется за мачту, и люди по трапу спускаются на небоскреб. Но оказалось, что сильный ветер мешает.

Неудача была не только с дирижаблем. Сам Эмпайр-стейт-билдинг до Второй мировой войны – убыточное здание. У него набиралось мало арендаторов офисов, а чтобы создать привлекательность небоскребу, владельцы включали вечером свет в пустых офисах. Окончательно добить Эмпайр-стейт-билдинг могла катастрофа 1945 года. Тогда из-за тумана в небоскреб врезался бомбардировщик – погибло 14 человек, возник пожар. Но уже через два дня здание снова принимало людей.

Все пошло к лучшему в 1951 году – новые владельцы купили небоскреб за $51 млн и за пару десятков лет сделали так, что Эмпайр-стейт-билдинг железно ассоциируется с Нью-Йорком и приносит много денег. Сейчас только на смотровых площадках небоскреб зарабатывает $140 млн в год. $100 млн приносят офисные арендаторы, а $55 млн – лицензия на вещание и остальные доходы.

Почему конкретно этот небоскреб так важен в культуре: Кинг-Конг, легенда стиля арт-деко и восьмичасовый фильм Энди Уорхола с одним планом

Эмпайр-стейт-билдинг интересен не только высотой и гигантской прибылью. В отличие от большинства небоскребов, он закрепился в поп-культуре как конкретный объект.

Хотите показать, что это Нью-Йорк – покажите Эмпайр-стейт-билдинг. Это правило работает в кино уже с 1933 года, когда на небоскреб ради финальной схватки взобрался Кинг-Конг. Всего Эмпайр-стейт-билдинг хотя бы мельком появляется в сотне фильмов, сериалах и видеоиграх. Там небоскреб взрывается, становится убежищем во время ядерной войны или уходит под воду. Сайт Эмпайр-стейт-билдинг даже ведет список всех фильмов, где фигурирует небоскреб (это больше 250 фильмов). Есть также более детальный список лучших сцен.

Больше всего Эмпайр-стейт-билдинг заснят в экспериментальном фильме Энди Уорхола «Эмпайр». Это восемь часов черно-белого кино, где есть только один операторский план – на верхушку небоскреба. Больше ничего не происходит. Критики видели в этом троллинг развлекательного кино, но Уорхол говорил, что просто хотел сделать самый длинный фильм в истории.

Но настоящие смыслы Эмпайр-стейт-билдинг все же излучает. Журнал Time рассказывал историю небоскреба через посыл об ориентире оптимизма для современности. Ведь великое здание удалось возвести в эпоху Великой депрессии, и оно вдохновляло людей тянуться к свету и надеяться на лучшие времена.

А в плане архитектуры Эмпайр-стейт-билдинг интересен? Да, это титульное здание эпохи арт-деко. В XX веке многие архитекторы конструировали дома с прямыми линиями – это отголоски популярности кубизма и конструктивизма. Но арт-деко – это еще и отсылки к прошлому. Поэтому Эмпайр-стейт-билдинг часто сравнивают с зиккуратом, где намешаны разные стили (на небоскребе можно разглядеть фигуры горгульей и орлов).

Фото: East News/AP Photo/Jason DeCrow, AFP PHOTO/TIMOTHY A. CLARY, AP Photo/Gregory Bull, STAN HONDA / AFP, AP Photo/Peter Dejong; kinopoisk.ru; globallookpress.com/b09/ZUMAPRESS.com, Bryan Smith/ZUMAPRESS.com; unsplash.com/Christian Ladewig, Alexander Hipp; Gettyimages.ru/Mario Tama, Keystone, Lewis Hine/National Archive