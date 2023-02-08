Леброн мечтает просто пить в Starbucks кофе со своим именем на стаканчике. А как появилась эта традиция?

И почему в именах постоянно ошибки?

Леброн побил рекорд НБА по набранным очкам. И на этой божественной высоте Леброну порой неуютно. Цитата : «Не очень часто, но бывают моменты, когда я жалею, что не могу заниматься обычными вещами.

Хочется просто выйти на улицу, зайти в кинотеатр, присесть, сходить в буфет, купить попкорн. Хочется просто пойти в парк развлечений, как обычный человек. Сходить в Target, зайти в Starbucks и написать свое имя на чашке, как обычный человек».

Но откуда вообще в современном образе жизни взялась такая традиция – писать на кофейных стаканчиках имена людей перед заказом. Это удобство для официантов, чтобы не перепутать клиентов, или тут притаился дополнительный смысл?

Обращаясь к посетителям, Starbucks создает эмоциональную связь – но традиции всего десять лет

Starbucks появился в 1971 году, но имена на стаканчиках пишет только с 2012-го. В рекламе об этом Starbucks показывает, что писать постоянно «латте» или «капучино» – рутина и скука. И обезличивание, которое пропитывает цифровой мир (борьба с обезличенностью закрепилась еще и через бейджики, которые получили все сотрудники). Starbucks запустил новую концепцию через посыл, что уникальность каждому стаканчику дает сам покупатель. И не нужно именовать его «латте». Поэтому в Starbucks теперь спросят ваше имя – чтобы написать его маркером на стаканчике с кофе.

Конечно, никто не обяжет писать настоящее имя. Поэтому люди веселятся. Когда Starbucks еще работал в России, то проводилось исследование . Оказалось, люди часто просят писать на стаканчиках имена домашних животных и представлять себя важными персонами королевских кровей («Мой господин, «Королевишна», «Ваше высочество Даша», «Владыка мира» и т.д.).

Креатив Starbucks объясняет поп-психология. Например, Дейл Карнеги говорил, что свое имя – самый приятный звук для любого человека. Маркетологи раскладывают стратегию так: кофейня хочет понравиться и закрепляет дружескую интонацию через персональное обращение к вам.

Но удобство для сотрудников – тоже важный фактор. Им удобнее ориентироваться, какой кофе кому нужен, запоминая заказ не как «Заказ №241», а, допустим, «Леброн».

Почему идея Starbucks многих бесит: ошибки в именах, игнорирование просьбы написать что-то другое

Но не всем людям нравится фишка Starbucks. Кого-то не устраивает сама концепция : я здесь пришел пить кофе, а не заводить друзей. Но большинство критиков недовольны ошибками в именах. Популярная версия: Starbucks делает это специально, разводя вас на эмоции (еще одна связь!) и заставляя показать фото с ошибкой в соцсетях.

Starbucks отрицает намеренность ошибок. Но по правилам компании бариста не должен уточнять правильное написание имени, потому что это отнимает время. Что услышал – то и пишет. Поэтому часто ошибки случаются, потому что бариста просто не расслышал клиента (или он сам сказал свое имя невнятно). Сотрудники Starbucks жалуются , что в кафе постоянно шумно – и иногда им приходится угадывать имена тихих клиентов. Но всегда есть верный способ получить стаканчик без ошибок в имени: оплатить заранее кредиткой, где Starbucks узнает ваше имя.

Ошибки на стаканчиках Starbucks стали отдельным укоренившимся мемом. Например, есть скетч на 13 миллионов просмотров с «баристой Starbucks», который говорит: «Я пишу в день 500 имен. Позвольте мне объяснить, почему я ошибаюсь: я *** [трахаюсь] с вами. Я не ослышался вашего имени. Я намеренно пишу его с ошибками, чтобы сбить вас с толку и позлить. Это лучшая часть моей работы, и я никогда не остановлюсь».

А можно написать что-то другое, не имя? Зависит от баристы, но оригинальничать и писать что-то длинное он вряд ли будет.

Например, в твиттере обсуждалась история девушки, которая вместо имени просила подбодрить ее добрым посланием перед сложным экзаменом. Но Starbucks промолчал, раззадорив споры о том, можно ли писать что-то кроме имени.

Впрочем, есть как минимум один Starbucks в мире, где на стаканчиках не пишут даже имя. Это Starbucks в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, штат Виргиния. Там бариста проходят жесткий отбор на собеседованиях и проверку на надежность. И им вообще нельзя спрашивать имена посетителей.

Фото: REUTERS/Kirby Lee-USA TODAY Sports; unsplash.com/Guilherme Stecanella, AIRIZ; pexels.com/Erik Mclean