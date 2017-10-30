Ленинградская область против Владивостока или битва за полуфинал кубка России

В 19:30, в последний день зимы на малой арене Петровского за выход в полуфинал схлестнулись "Тосно" и "Луч-энергия". Прежде всего хочется отметить "продвинутость" РФС, по решению которого матчи 1/4 финала игрались при температуре ниже -10, ну почему бы и нет. Как говорится, футбол состоится в любую погоду. Зато болельщикам хотя бы не пришлось платить за это безумие, однако футбол они всё-таки увидели. А теперь, непосредственно о матче.

Историческим событием для тосненского футбола стало появление на поле с первых минут Павла Погребняка. Достаточно много споров возникало по поводу правильности приобретения, ведь 34-летний нападающий уже не тот, что был раньше, и дело не только в возрасте, но и в отсутствии нормальной практики. В "Динамо" он, выражаясь простым языком, "просидел на лавке" и вышел лишь ненадолго в матче как раз таки с "Тосно". Однако, Павел удивил, но об этом позже.

В начале первого тайма команды привыкали к холоду, надо было как-то адаптироваться. Игроки с Владивостока, на мой взгляд и вовсе засыпали, ну а что, разные часовые пояса, оно и понятно. Не сказать, что "Луч" выставил автобус у своих ворот, но играли вторым номером, что по-моему вполне логично. Однако, в следствии сонливости или недостаточной оклиматизированности, хозяева взломали их оборону и Буйволов открыл счет на 22-ой минуте, голевую передачу отдал Вагиз Галиулин.

Черно-белые почувствовали нить игры и на воодушевляющем порыве понеслись вперед. Через каких-то 5 минут Галиулин отдает классный пас на Павла Погребняка и тот, на радость всем болельщикам и самому себе в особенности, посылает мяч в сетку, счёт становится 2:0.

Казалось, что наши далекие гости сейчас развалятся и матч пойдет в одну калитку. Как бы не так... "Луч-энергия" - команда с характером. После второго пропущенного мяча они прибрали мяч к своим ногам и атаки стали чередоваться. Мяч долго не задерживался в центре, в прочем он нигде не задерживался, так как линия защиты у обеих команд работала слаженно. До конца первого тайма хозяевам удалось удержать счет 2:0.

Во втором тайме жёлтых было просто не узнать. Сложилось ощущение, что в перерыве они проснулись. Мяч стал лучше ходить, начало что-то получаться в атаке, а у тосненцев стали появляться ошибки. И на 51 минуте гости, продавив левый фланг соперника, вывели на ударную позицию Мязина, которому нельзя было ошибиться, а он и не ошибся, счёт стал 2:1. Интрига снова воскресла. Теперь уже черно-белым надо было просыпаться и не думать, что дело уже сделано. Игра пошла более вязкая. "Тосно" задействовал преимущественно левый фланг, то и дело забрасывая мяч в штрафную, либо разыгрывая его у штрафной. "Луч-энергия" пытались пройти через центр, либо же с правого фланга, но справедливости ради надо сказать, что у хозяев атаки получались острее. Однако "Луч" не расклеился и не разломился, несмотря на то, что подходов и моментов у игроков "Тосно" в конце второго тайма было даже больше, чем в первом. По-настоящему голевой момент у Тосно был, на мой взгляд, один, когда Павел Погребняк пробил головой, но здорово сыграл вратарь.

На радость всем, кроме команды из Владивостока, спустя 93 минуты, судья дает финальный свисток. Тосно, продолжает творить историю. Команда впервые вышла в полуфинал кубка России! Однако, радоваться пока рано, так как в полуфинале соперник будет явно выше уровнем. Напомню, с "Тосно" сыграет победитель пары "Крылья Советов" - "Спартак".

Будем надеяться, что всё сложится удачно для бравых парней из области. Любите футбол и продолжайте верить в "Тосно"!