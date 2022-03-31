«Сначала левой чапалах, а потом правой». Что бывает, когда жестко фолишь и не хочешь извиняться

Кейс Арсения Капитанова.

Финал нижней сетки МКС-2023 «БроукБойз» – FC Bus запомнится не только великолепным камбэком, но и трэшем, который происходил после матча. Тренер по физподготовке FC Bus отвесил пощечины (по другой версии – подзатыльники) игроку «Броуков» Капитанову.

Капитанов ударил локтем в затылок защитника FC Bus, а после матча назвал его чертом

«Броуки» спокойно вели 3:0, однако во втором тайме расслабились и пропустили быстрый гол. Нервяк передался и Арсению Капитанову. В первом тайме молодой талант «Броуков» забил, а на 69-й минуте схлопотал удаление. Повод – агрессивная борьба с соперником. Капитанов специально влетел локтем в затылок защитника Заура, а после игры назвал его чертом.

В медиафутболе могут сыграть грязновато, но поступок Капитанова возмутил очень многих.

« Вот насколько тупым можно быть? Этот броук не знает, что есть повторы? За такое надо минимум пять матчей дисквалификации давать», – ужаснулся капитан «Амкала» Сибскана.

«Меня задолбал этот детский сад. Меня взбесило, что он получил красную, потому что подвел себя, команду, теперь не сыграет на стадионе «Динамо». Ты не имеешь права человека локтем бить в затылок. Если ты локтем лупишь человека, и он не видит, что происходит, это может закончиться куда хуже для человека», – президент «Броуков» Дмитрий Егоров тоже был в шоке.

После матча от Капитанова ожидали раскаяния, однако он не только не извинился, но и оскорбил соперника: «Были провокации даже в начале игры, черт этот подталкивал . Да я даже не хотел его никак трогать, бить. Я просто отпрыгивал, и локтем задел, потому что мне некуда было руку убирать и все. Это уже такой момент, что он симулировал по-любому, это никак не скрывается».

«Я тебе такую пощечину при встрече не дам, от которой ты ключи от жопы потеряешь». После этого обещания тренер FC BUS случайно пересекся с Капитановым

Сильнее всех грязной игрой Капитанова возмущались в FC Bus. Сослан Дзалаев, тренер FC Bus по физподготовке, увидел интервью Капитанова и записал ему видеообращение:

«Официальное обращение к этому метровому Дацику !

За этот удар и за твое интервью, где ты говоришь: «этот черт меня провоцировал». Я не сын своего отца, если я тебе такую пощечину при встрече не дам, от которой ты ключи от жопы потеряешь» .

Видео появилось в 20:12 в телеграм-канале Дзалаева. Через 18 минут в том же канале выложили новое видео – оказалось, тренер совершенно случайно встретил Капитанова в Сокольниках: «Вот бывает такое, что карма существует реально. Он не вышел на улицу, я хотел с ним сначала поговорить, чтобы он извинился. Он начал дергаться, и сначала левой чапалах, а потом правой чапалах получил за свой длинный язык». Сколько же счастья на лице Дзалаева!

В следующем сообщении (в 20:51) Дзалаев уточнил: «Я его не бил. Я ему дал подзатыльник».

В 20:52 видео выложил Арсений Капитанов. У него альтернативная версия событий: «Почему он там гордится, что какого-то чапалаха дал? Когда вас там 4-5 человек на одного, это так себе ситуация. В другой обстановке все было бы по-другому. Это не удары, это так, сопли . В равной обстановке было бы неплохо. А то когда вы втроём пытаетесь меня выводить на улицу – это ЛОЛ».

Еще одна версия есть у Фанки – игрока FC Bus, который был с Дзалаевым: «Арсений, хватит врать. Я сижу в том же маке и все прекрасно видел, никто на тебя толпой не шел. Уже после чапалаха к тебе подошли три наших пацана и просто начали спрашивать, мол как так, зачем так говоришь».

Поминутно восстановить тот вечер по-прежнему тяжело, но одно ясно точно – была мегагрубая игра Капитанова и агрессия (пощечины или подзатыльники) от Дзалаева.

«С огромным удовольствием поддержу своего агрессивного брата». Как отреагировали звезды медиафутбола?

Дмитрий Егоров (президент «Броуков»): «Да, Капитанов не прав. Его типаж мне иногда не близок. Обычно из-за таких принципиальных пацанов и начинаются драки.

Что же дальше будет? В команды нужно набирать вышибал, которые, в случае чего, будут тут же защищать честь клуба и его игроков . Иначе одним будет можно, другим – нет. К этому все идет?

Я еще раз призываю к сбору руководителей клуба и обсуждению ситуации. Если нужно, могу его сам организовать. Иначе я потерялся, где у нас вкиды, рофлы, контент, а где вражда за пределами этой игры. Или это уже не игра?».

Артем Райзен (президент «Броуков»): « Я призываю всех руководителей лиг принять меры, ибо дальше будет только хуже. Тут не только поступок имеет исключительно негативный и радикальный характер, но и его трактовка в интернете, нельзя кичиться нарушением закона и первобытной агрессией».

Фикус (администратор «Амкала»): «Если им не нравится насилие только тогда, когда оно направлено против них, а если они инициаторы, то это одобрительно. Если каждая команда начнет с себя и будет заниматься самодисциплиной, то таких моментов и не будет».

Станос (президент ФК «Деньги»): «С огромным удовольствием поддержу своего агрессивного брата, ведь я и сам такой. Полностью поддерживаю. Пора заканчивать с этими обнаглевшими подростками, которые считают, что, раз они попали под камеры, то могут себе позволить любое действие, и за это их не вобьют колом в землю».

А на чьей вы стороне?