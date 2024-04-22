Какие рекорды в этом сезоне побил Овечкин? А как он выступит в плей-офф?

Этот сезон начинался для Александра Овечкина крайне сложно, но закончился попаданием в плей-офф и несколькими побитыми рекордами. Давайте проверим при помощи теста, готовы ли вы к старту Кубка Стэнли вместе с капитаном «Вашингтона»?

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