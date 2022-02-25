«Наполи» попытался сыграть смелее, но «Барса» снова недосягаема. Бускетс и Френки – главные архитекторы победы

Слава Палагин – с разбором.

Первый матч между «Барсой» и «Наполи» завершился вничью 1:1, но прошел с подавляющим перевесом каталонцев. Лучано Спаллетти пообещал, что в Неаполе его команда сыграет качественнее, но этого не произошло. Хозяева точно были смелее, чем на «Камп Ноу», но в рамках более смелого стиля им ужасно не хватало слаженности – «Барса» снова провела убедительный матч, только в этот раз дополнила его реализацией.

По сравнению с домашней игрой Хави внес три изменения в состав. Два из них затронули защиту – вместо Оскара Мингесы на правом фланге появился Серджиньо Дест, а партнером Жерара Пике по центру обороны стал не Эрик Гарсия, а Рональд Араухо. Еще одна важная перестановка – выход в основе Серджи Бускетса. Благодаря этому привычную позицию занял Френки Де Йонг.

У «Наполи» сменились две позиции. Одна затронула левый фланг обороны – вместо номинального центрального защитника Жуана Жезуса вышел классический левый Марио Руй. А партнером Фабиана Руиса по опорной зоне стал не Андре-Франк Замбо-Ангисса (как в первом матче), а Диего Демме.

«Наполи» попытался прессинговать «Барсу», но все попытки выглядели нелепо. Френки блистал в этой стадии

Более смелый стиль «Наполи» по сравнению с гостевой игрой – результат в первую очередь собственного прессинга: на «Камп Ноу» мы его практически не видели. Прессинг позволил избежать такого же доминирования «Барсы». У команды Хави было всего 56% владения (неделю назад – 67%). Намерения хозяев четко прослеживаются по фолам на чужой половине: в первом матче «Наполи» не сфолил ни разу, вчера целых 13 раз.

В прессинге команда Спаллетти перестраивалась с 4-2-3-1 на 4-4-2. Трансформацией занимался Петр Зелиньски – с позиции десятки поляк поднимался на одну линию к Виктору Осимхену:

Проблемой для «Наполи» стало отсутствие слаженности. Хорошее отражение этого – потери «Барсы» на своей половине. Несмотря на контраст в игре неаполитанцев, показатели практически не изменились: в первом матче – 10, во втором – 11.

Главная причина – перевес, который возникал в полузащите «Барсы». После подъема Зелиньски в нападение у «Наполи» оставалось всего два игрока в центре поля – Демме и Руис. У «Барсы» – троица из Бускетса, Френки и Педри. В теории лишнего игрока можно ограничивать другими путями (не только количественно) – например, перекрывая направление паса на него. Но вчера «Наполи» не хватало даже самых базовых вещей в прессинге.

Лучше всех это использовал Френки Де Йонг. Голландец здорово распознавал моменты, когда можно найти свободную зону или освободить партнера за счет движения.

В этом эпизоде Френки опустился со спины Руиса и переадресовал мяч свободному Бускетсу:

Здесь Руис поднялся к Бускетсу. В итоге Френки уже сам оказывается без опеки:

В эпизоде со вторым голом «Барсе» слегка повезло – Амир Ррахмани неудачно сыграл головой. Но дело в том, что защитник «Наполи» изначально оказался в неудобном положении – из-за того, что собирался выйти к свободному Френки и помочь полузащитникам:

Важно, что голландец сочетал два типа движения – опускаясь к полузащитникам и поднимаясь вперед (ближе к нападающим). Это позволяло ему либо опережать соперников, либо забирать подбор, либо врываться в свободные зоны – часто в роли проигравшего был Фабиан Руис. Перед первым матчем испанец отвечал на вопросы о возможном трансфере «Барсы» – перфоманс Френки в ответной встрече точно их отложил. Де Йонг полностью его затмил.

Еще один оригинальный ход «Наполи» – розыгрыши под давлением. Тут у «Барсы» тоже был лучший – теперь Бускетс

Одержимость короткими розыгрышами (в том числе от вратаря) – фишка «Наполи» еще при Дженнаро Гаттузо: тот даже вступался за Давида Оспину после одной из ошибок, предупредив, что это он просит кипера играть в короткий пас. В первом матче неаполитанцы тоже пробовали такие розыгрыши, но из-за высокого прессинга «Барсы» ход не принес пользы.

Тогда игроки «Барсы» располагались по двум группам. Первая (атакующая пятерка) встречает «Наполи» у чужих ворот. Вторая (четверка защитников + опорник Де Йонг) страхует сзади. В Неаполе команде Хави пришлось перестроиться – в ответ на решения Спаллетти.

Ключевой ход Лучано – перестроения на 4-3-3 в этой стадии. Треугольник из Демме, Руиса и Зелиньского располагался вершиной вниз. На старте матча это создавало дилеммы перед игроками «Барсы» – атакующая группа из пяти человек уже не могла всех контролировать.

Здесь ей пытается помочь Бускетс (забрал Зелиньского), но Педри разрывается между Демме и Руисом:

А тут разрывается уже Ферран – только теперь между Ди Лоренцо и Руисом:

Второй эпизод даже завершился угловым у ворот «Барселоны». Лоренцо Инсинье разыграл его в худших образцах Яго Аспаса – неудачный пас превратился в убойную контратаку «Барсы». Хави не обманулся счетом на табло – и начал действовать.

Чтобы его игроки не разрывались, придумал два ситуативных решения.

Первое – в помощь Бускетсу поднимается защитник. Тут Серджи закрывает Руиса (самый свободный игрок на старте), а Араухо выдергивается к Зелиньски:

Второе решение – смещения в центр Траоре (для этого оставлял Руя свободным, но полагался на то, что «Наполи» не сможет быстро доставить до него мяч). Здесь Бускетс снова действует по Руису, а вот Зелиньского берет на себя уже Адама:

Решения Хави позволили Бускетсу даже высоко подниматься в прессинг – в этом главное отличие от первого матча, где игравший на его позиции Френки, как правило, только страховал партнеров (более решительные действия попросту не требовались). Далее Серджи включал интеллект – особенно важен он был в эпизодах, когда партнеры внезапно выключались из игры.

Тут Бускетс снова играет по Руису, а вот к Зелиньски медленно смещаются Траоре и Араухо. Серхио читает пас на поляка, бросил своего игрока и перехватывает:

В этом эпизоде из игры выключился Ферран – Бускетс снова берет все в свои руки и уже в подкате перехватывает пас на свободного Руиса:

Итогом второго эпизода стал не только перехват Бускетса, но и своевременная передача под удар Обамеянгу. Итогом же его попытки – угловой, с которого гости организовали для габонца убойный момент.

«Наполи» хотел перестроиться во втором тайме, но снова неудачно. Френки получал слишком много свободы

В перерыве Спаллетти произвел замену – вместо Демме появился номинально правый вингер Маттео Политано. Схема не изменилась (Элмаз стал вторым опорным), зато поменялись настройки «Наполи» в прессинге.

Чтобы лишить «Барсу» численного перевеса в центре поля, к Осимхену в прессинг начали подтягиваться вингеры – либо Инсинье, либо Политано. Предварительно они оставляли своих соперников на фланге (Деста и Альбу):

Идея не сработала. Да, в начале тайма у «Барсы» возникли сложности, но только из-за новизны задачи. Вдобавок, «Наполи» начал постепенно отказываться от этого варианта – переходили к старому (и так не работавшему) из первой половины.

В обоих случаях свободу снова получал Френки. Тут Элмаз вынужденно выдвигается к свободному Альбе (остался один из-за того, что Политано прессинговал с Осимхеном) – Де Йонг остается без опеки:

А здесь Элмаз разрывается уже между Педри и Френки – снова без опеки голландец:

Перед четвертым голом Де Йонг трижды обхитрил Элмаза. Несмотря на то, что напрямую не поучаствовал в голе, его движение в завершающей стадии снова смутило защитников (как перед вторым мячом).

Благодаря такой свободе Де Йонга и ответу на все вопросы, поставленные хозяевами, матч снова превратился в мастер-класс «Барсы». К 70-й минуте перевес по ударам был 15:2 в пользу гостей. На заключительном отрезке команда Хави слегка расслабилась, но если суммировать обе игры, то это противостояние стало самым односторонним на этой стадии Лиги Европы.

В общей сложности «Барселона» нанесла на 26 ударов больше «Наполи» – близко к этому подобрались только «РБ Лейпциг» (+23 против «Реала Сосьедад») и «Брага» (+20 против «Шерифа»). Голы неаполитанцев – чуть ли не вся острота, которую команда Спаллетти создала в обоих матчах. «Барса» же к своим мячам добавила еще и качественную игру. Версия в Неаполе – даже лучшая в этом сезоне, по мнению Хави:

«Возможно, это был наш самый цельный перфоманс. Мы хотели доминировать, и мы это сделали. Доволен усилиями, которые приложили, и футболом, который мы показывали. Результат справедлив. Мы хорошо прессинговали, всегда очень высоко. Да, «Наполи» тоже высоко нас встречал, но позади них всегда было свободное пространство».

Фото: REUTERS/Ciro De Luca; globallookpress.com/www.imagephotoagency.it via www./www.imago-images.de, Fotoagenzia via www.imago-images/www.imago-images.de