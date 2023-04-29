Узнаете в лицо всех обладателей Кубка Гагарина-2023?
Проверяем, популярны ли чемпионы.
ЦСКА второй год подряд уверенно берет Кубок Гагарина! Причем московская команда даже не особо меняла состав – сразу 17 человек из нынешнего состава поднимали над собой трофей в конце апреля 2022-го. Почти те же лица.
Пришла пора проверить, насколько же популярна лучшая хоккейная команда последних лет. Сможете ли вы узнать игроков, если встретите их на улице или так и останетесь без автографа? Давайте узнаем.
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