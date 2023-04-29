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Узнаете в лицо всех обладателей Кубка Гагарина-2023?

ЦСКА ЦСКА
Кубок Гагарина Кубок Гагарина
КХЛ КХЛ
Хоккей Хоккей

Проверяем, популярны ли чемпионы.

ЦСКА второй год подряд уверенно берет Кубок Гагарина! Причем московская команда даже не особо меняла состав – сразу 17 человек из нынешнего состава поднимали над собой трофей в конце апреля 2022-го. Почти те же лица.

Пришла пора проверить, насколько же популярна лучшая хоккейная команда последних лет. Сможете ли вы узнать игроков, если встретите их на улице или так и останетесь без автографа? Давайте узнаем.

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4 комментария

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kazbek.sultanbek
Не очень сложный тест, если честно, из-за того, что варианты даются с игроками из ВХЛ и МХЛ. Две ошибки допустил с Провольневым.
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Дмитрий Топорков
Чемпионство ЦСКА - это заслуга Брюквина и Яроша
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Rudenzik
Прости Провольнев, только тебя не угадал
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Phantom of Opera
21/24. Но из них 14-15 угадал)))
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