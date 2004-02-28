«Обратно поедем, х**е тут делать». Первый выезд «Спартака» после Бильбао

В Самаре грустно и много матерятся.

«Спартак» хотел перенести матч Кубка России в Сочи, оплатить перелет сопернику и в итоге отказался играть в мороз. «Крылья Советов» были против Сочи, но хотели играть на «Металлурге». А самарский тренер вратарей Анатолий Рожков в итоге назвал «Спартак» трусами.

Самара готовилась к матчу, фанаты «Крыльев» чистили сектор от снега, «Спартак» резал подготовку и летел из Сочи в мороз, игроки натирались мазью и чувствовали жжение; болельщики мчали на выезд из Москвы, Урала и Казахстана. Отменить матч из-за погодных условий по просьбе одной из команд, сославшись на минус 15, – решение, которое вписывается в правила УЕФА, с этим согласен глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский.

Но сообщать об этом за 40 минут до начала, когда тольяттинское пиво уже все и заправлено дальневосточным кальмаром, крайне бесчеловечно. «В Перми вчера играли в минус 30», «Оланаре можно, а нам нельзя», «Мы в любительской лиге и не в такой холод играли» – не аргументы, но уместные выкрики людей, которых лишили мощнейшего выхлопа.

Ниже – грустный репортаж о людях, русском футболе и холоде.

Рассказывать, что такое минус 15 (позже стало еще холоднее) градусов и как они чувствуются, не нужно – мы тут все за Россию болеем и прекрасно понимаем, как замерзают брови. При этом в Самаре в день футбола и перед ним было слишком волшебно: безлюдно, но солнечно, по Волге гоняли катера на воздушных подушках, в коробке на набережной парни играли в футбол.

Футбола в Самаре много, «Крылья Советов» тоже везде. Плакаты на заборах сообщают, что приезжает «Спартак», в музее «Самара космическая» много атрибутики и коллекционные бутсы – подарок от бывшего тренера Франка Веркаутерена, пустые магазины в торговом центре закрываютретро-плакатами с игроками «Крыльев».

На стадионе еще лучше – гремит летняя испанская музыка, фанаты «Спартака» танцуют, повсюду культ Андрея Тихонова. Болельщики с каждой из сторон покупают стильные матчевые шарфы: с одной стороны – «Крылья» против «Спартака»; с другой – «Андрей Тихонов – наш тренер» и обе эмблемы; к матчу подготовили вымпелы, кружки, магниты с концептом «Одна легенда. Два клуба».

Поэтому болельщики не ссорились. Фаны «Спартака» гуляли вокруг стадиона, а когда на встречу шли полицейские – кричали даже громче, матом (про ЦСКА) и демонстративно в их сторону. В барах повторяли за Петером Шмейхелем – два дня назад он приезжал в Самару снимать шоу про чемпионат мира для Russia Today и смотрел футбол с пузатым пивом и прозрачной стопкой. «Три вещи, без которых не может самарец,— это футбол, пиво и водка», – цитата местного Сергея Галицкого, самарского совладельца «У Палыча» Александра Мербаума. Так и было.

На стадион уже запустили фанатов «Крыльев», тех самых, которые два дня назад чистили сектор от снега. Они развешивали баннеры, проверяли барабан и матерились так громко и сочно, что стюарды на противоположной стороне улыбались. Все портил воткнутый в газон термометр, который привез «Спартак» (в Самаре такого оборудования просто не было).

За 40 минут до игры начался апокалипсис. На телефоны полетели новости об отмене матча. В баре, где пили пшеничное из пластиковых стаканов и не отрывались от UFC на телевизорах, люди вдруг прилипли головами к столам и заговорили не просто матом, а только им. Ужасная грусть, ведь за предматчевым весельем, пивом и экскурсиями в продуктовый забыли, что матч могут отложить. У стадиона – еще хуже, там вырастала ненависть ко всем: УЕФА, РФС, «Амкару», «Авангарду». Болельщик «Спартака» из Екатеринбурга стоял на месте и полминуты кричал в воздух: «Б***ь», «Б***ь», «Б***ь».

Компания друзей ехала на матч из деревни в Ульяновской области – 300 км от Самары.

Они прокачали серебристую «Ладу» спартаковскими наклейками и достали из окна большой флаг, а потом подробно и с шутками, еще не подозревая о переносе, рассказали, как будут утепляться: термоноски под валенки, «боевые армейские ватники», несколько слоев курток и свитеров, рыболовецкие сапоги и один на пятерых шарф «Крыльев».

Четыре болельщика из Москвы (1000 км) не захотели фотографироваться, но в диктофон прокричали:

– Есть цирка только два: РФС и КДКА. Мы отменяли работу, покупали билеты заранее, ведь об игре сообщили еще до Нового года. У чиновников в Москве теплая вип-ложа и алкоголь на трибунах, а мы мерзнем в Самаре, летели и ехали сюда – кто как. Один из нас встал в четыре утра, чтобы добраться до Внуково, еще такси из аэропорта, гостиница. Вышло под 20 тысяч.

– Что будете делать?

– Обратно поедем, х**е тут делать.

40 человек приехали из Оренбурга (413 км от Самары) на двух микроавтобусах. На фото – четверо из них, после слов ниже они запели «Знаешь ли ты».

– Тебе не понять, ты не болеешь за «Спартак». Мы ради выезда посреди недели отменяли работу, теряли в деньгах, ехали из Оренбурга. Если надо – могли бы и поле почистить. Отмена матча – беспредел.

Для Даурена из Астаны – это первый выезд в жизни, он потратил восемь тысяч рублей на поезд и теперь не знает, что делать.

Кирилл – один из героев текста про акцию Артема Реброва #ХудейЗаСпартак – приехал на машине с друзьями из Челябинска (860 км). На фото – второй справа.

– Сложная дорога, пурга, аварии, было очень сложно на перевале через Уфу. Еще вчера Камаз размотал маршрутку, было несколько трупов, мы проезжали и видели последствия. Сейчас не унываем – еще перед выездом было известно, что 50/50, так что будем ждать переноса, снова приедем и поболеем, а сейчас будем встречаться со старыми знакомыми, пить гулять и угарать.

***

К болельщикам у стадиона подъехал автобус «Крыльев» – его встретили аплодисментами, все знали, что Самара хотела играть. Автобус остановился у запасного поля «Металлурга», Тихонов, а потом и футболисты прошли через спартаковскую толпу, игроков обнимали, пели про Тихонова, даже предложили сыграть, потому что у кого-то из фанатов нашлись бутсы.

– Пацаны, почему отменили матч? (вопрос из толпы)

– Это вы у своих спросите (ответ Тараса Бурлака)

Команда Тихонова тренировалась в окружении полиции, фанаты «Спартака» недолго за ними смотрели, даже выкрикивали: «Крылья».

***

Все разошлись. Красно-белое встречалось в центре и в баре «На дне» при Жигулевском пивзаводе.

«Спасибо, «Дно» за то, что ты у нас одно. О! Дно!!!», – написано над окнами, где наливают пиво.

Футбол в России тоже один.