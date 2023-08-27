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В ближайшие дни поток трансферных новостей усилится, а количество сделок достигнет пиковой частоты – клубы активизируются на финише трансферного окна. «Манчестер Юнайтед» еще не закончил работу на рынке – ожидаются как трансферы на вход (Амрабат, Гравернберх, Байындыр), так и на выход (Ван де Бек, Мактоминей, Магуайр). Чтобы отфильтровать поток новостей и ориентироваться только на самых надежных авторов, мы подготовили удобный график.