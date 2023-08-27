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Чьи инсайды о «Ман Юнайтед» самые надежные? Список лучших на финише трансферного окна

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

В ближайшие дни поток трансферных новостей усилится, а количество сделок достигнет пиковой частоты – клубы активизируются на финише трансферного окна. «Манчестер Юнайтед» еще не закончил работу на рынке – ожидаются как трансферы на вход (Амрабат, Гравернберх, Байындыр), так и на выход (Ван де Бек, Мактоминей, Магуайр). Чтобы отфильтровать поток новостей и ориентироваться только на самых надежных авторов, мы подготовили удобный график.

• Англоязычные медиа используют для градации инсайдерской надежности систему лун – ее придумали авторы крупнейшего реддит-аккаунта об «МЮ» – reddevils. Чем полнее луна – тем надежнее источник. • В оригинальной системе лун все авторы и издания разделены на шесть уровней – с нулевого по пятый. Нулевой – новости от самого клуба, пятый – ненадежные и кликбейтные издания. • Важная деталь – уровень инсайдера может меняться в зависимости от клуба. Именно поэтому относительно «Ман Юнайтед» у Фабрицио Романо только второй уровень. Король инсайдеров не специализируется на одном клубе или лиге (как авторы The Athletic и The Telegraph), а потому владеет не полным объемом информации и не всегда стреляет инсайдом в числе первых. При этом общий уровень надежности Романо все еще высокий. Подписывайтесь на телегу автора – лучший канал про «МЮ» на русском

1 комментарий

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Dm Kznts
Роб Доусон?
Тут сложно согласиться.

А где инсайдеры SSN ?
Где Саймон Стоунс с ВВС?
Из перечисленных самый надёжный Орнстайн
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+1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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