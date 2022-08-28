У Мане уже 5 отмененных голов в сезоне. Он постоянно страдает из-за ВАР

В «Ливерпуле» было то же самое.

Садьо Мане начал в «Баварии» так, что в Мюнхене уже не очень скучают по Роберту Левандовскому. В первых пяти матчах сенегалец забил четыре гола. А ведь могло быть еще больше – Мане лидер сезона по отмененным мячам.

За четыре тура в Бундеслиге судьи не засчитали уже пять его голов. В матче с гладбахской «Боруссией» Мане два раза забивал – и оба раза судьи находили офсайды. Сначала у Лероя Сане (спорный), потом – у самого Мане.

Оба момента случились подряд еще в первом тайме (они на отметке 5:45).

Получается, именно этих голов Мане и не хватило: героический Ян Зоммер удержал для «Гладбаха» 1:1.

А Юлиан Нагельсманн после матча был очень недоволен судейством.

Еще три отмененных гола Мане: забил рукой, попал в офсайд, в офсайд попала ступня Мюллера

В прошлом туре «Бавария» разгромила «Бохум» (7:0), там у Мане тоже был гол, который не засчитали. Мяч попал в штангу и отлетел в руку нападающему – о чем Садьо прямо из сетки и сообщил то ли одноклубнику, то ли судье.

Правда, за честность воздалось: через две минуты Мане забил правильный мяч.

Переносимся еще на тур назад – там «Бавария» обыграла «Вольфсбург» (2:0), но Мане из-за бдительных судей ушел без гола. В начале матча Садьо забил из весьма очевидного «вне игры» – заметно сразу.

А во втором тайме ВАР разглядел офсайд у Томаса Мюллера, делавшего результативную скидку на Мане (обратите внимание на правую ступню). Немецкие судьи изучали эпизод несколько минут.

Пока Мане часто попадает в офсайд, но не надо забывать: в «Баварии» он всего пару месяцев – возможно, будет достаточно привыкнуть к новым партнерам и маневрам, чтобы избегать сантиметровых офсайдов.

Мане – лидер АПЛ по отмененным голам. Большинство из-за офсайдов и игры рукой

В «Ливерпуле» именнно Мане больше других страдал от отмененных голов. Английские судьи были очень внимательны к Садьо – и лишили его четырех мячей.

ESPN собирает статистику всех действий ВАР: там посчитали, что за три сезона после введения видеоповторов в Премьер-лиге у Мане отменили столько же мячей, как у Сона Хын Мина и Мохамеда Салаха. Это только те, что сенегалец забивал сам, еще пару раз его действия приводили к отмененным голам партнеров.

В сезоне-2021/22 отменили один гол Мане – в октябрьском матче против «Брайтона» из-за игры рукой (Роберт Санчес попал в руку Садьо, когда выбивал мяч). Та игра закончилась 2:2 – возможно, этого гола и не хватило «Ливерпулю» для чемпионства.

В сезоне-2020/21 из-за Мане отменили три гола. Один раз аннулировали его собственный офсайд. Два раза отменяли голы одноклубников: в матче против «Эвертона» Мане оказался во «вне игры» по ходу результативной атаки (минус гол Хендерсона), против «Вест Хэма» нападающий сфолил (минус гол Жоты).

В сезоне-2019/20 отменили два гола Мане – из-за игры рукой (против «МЮ») и офсайда (против «Уотфорда»).

С одной стороны, Мане не везет. С другой – это часть его стиля. Садьо много открывается за спину – отсюда и офсайды. В «Баварии» он вообще регулярно замыкает дальнюю штангу. А вот количество свистков за игру рукой больше похоже на невезение, в неуклюжести этого форварда точно не обвиннить.

Фото: REUTERS/Lukas Barth,; globallookpress.com/Terry Donnelly