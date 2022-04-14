Эмоции фанатов «Бенфики» после решения ВАР – то, за что мы любим Лигу чемпионов

Трогательно.

«Бенфика» выдала 3:3 на выезде с «Ливерпулем». Один из самых ярких моментов игры – реакция болельщиков «Бенфики» на третий гол команды. Точнее – на решение ВАР, ведь главный судья Сердар Гезюбююк сначала отменил мяч Дарвина Нуньеса из-за офсайда, но прочерченные линии подарили надежду.

Та самая трогательная сцена.

Забив третий гол, «Бенфика» отыгралась по счету на «Энфилде», но по сумме двух матчей этого все равно не хватало. В Лиссабоне команда уступила «Ливерпулю» 1:3, так что нужно было побеждать в два мяча. Совершить камбэк с 1:3 на 5:3 – красиво в теории, но на практике звучало слишком безумно.

Уже в дополнительное время, на 95-й минуте, Дарвин Нуньес забил четвертый мяч «Бенфики», и его тоже отменили из-за офсайда. Здесь ВАР не помог – нападающий не рассчитал положение.

«Бенфика» вылетает, устроив шоу и до конца сохранив надежду фанатов на фантастическое возвращение. Спасибо, Лига чемпионов!