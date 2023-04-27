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Тайное всегда становится явным.

Златан Ибрагимович рассказал о своей игре с Лионелем Месси в одной команде под руководством Пепа Гвардиолы:

«Месси начал говорить разные вещи. Лионель Месси потрясающий. Он совершенно потрясающий. Он присоединился к «Барсе», когда ему было 13 лет. Он воспитывался в этой культуре, и у него нет проблем с этим школьным дерьмом. Но когда я был там, я забивал больше голов, чем он», – написал Златан Ибрагимович в своей автобиографии.

«Он пошел к Гвардиоле и сказал: «Я больше не хочу быть на правом фланге, я хочу играть в центре». Я был нападающим. Гвардиоле было наплевать на это. Он изменил тактическую схему. Гвардиола должен был его выслушать».

Неназванный партнер Ибры по «Барселоне» подтвердил утверждения Ибрагимовича.

«Если кто-то забивает больше, чем он [Месси], у него будут проблемы. Он опасался Златана и все время жаловался Гвардиоле», – сказал игрок, по словам журналиста Лиама Каннинга.

Летом 2010 года Ибрагимович ушел в «Милан». Большой швед забил 21 гол в 45 матчах за свой единственный сезон в «Барсе».