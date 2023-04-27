СуперЭвер: Барса
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Представитель правления «Айнтрахта» из Бундеслиги прервал молчание: «Да, Криштиану Роналду предлагали даже нам»

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Это уже просто неловко 😬

Оказывается, перед переходом в Саудовскую Аравию Криштиану Роналду предлагали всем клубам-участникам Лиги чемпионов.

Причем португальца предлагали не только топ-клубам, но и командам поскромнее, участвующим в еврокубках.

– У меня такое ощущение, что Роналду предлагали каждому участнику Лиги чемпионов. Вам тоже?

– Нам его тоже предлагали. Да, даже нам его предлагали! – сказал представитель правления «Айнтрахта» Аксель Хелльман в документальном фильме DAZN о первом в истории выступлении команды в Лиге чемпионов.

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