Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Это уже просто неловко 😬

Оказывается, перед переходом в Саудовскую Аравию Криштиану Роналду предлагали всем клубам-участникам Лиги чемпионов.

Причем португальца предлагали не только топ-клубам, но и командам поскромнее, участвующим в еврокубках.

– У меня такое ощущение, что Роналду предлагали каждому участнику Лиги чемпионов. Вам тоже?

– Нам его тоже предлагали. Да, даже нам его предлагали! – сказал представитель правления «Айнтрахта» Аксель Хелльман в документальном фильме DAZN о первом в истории выступлении команды в Лиге чемпионов.