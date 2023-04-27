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Она оставила 5 одинаковых эмодзи – по ним можно сделать выводы.

Вы уже наверняка слышали трек Шакиры, в котором она уничтожила Жерара Пике в начале 2022-го года.

В песне есть такие строчки, как «Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять», «Ты променял Ferrari на Twingo, ты променял Rolex на Casio», «Много качаешься, но мало работаешь мозгом». Видео стало хитом на ютубе.

Среди прочих на видео внезапно отреагировала жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо. Она оставила 5 одинаковых эмодзи:

Вряд ли мы точно узнаем, что имела в виду Антонелла, но вполне вероятно, она не только оценила качество трека, но и не упустила случай поддержать Лео в конфликте с Пике.

О том, что бывшие игроки «Барселоны» враждуют, много писали в медиа. Один из последних примеров – Месси был едва ли не единственным экс-игроком «Барсы», кто не отреагировал на завершение карьеры Пике.

Как сообщалось в январе 2022 года, Месси разочаровало решение Пике не снижать зарплату. Такой шаг со стороны Жерара был необходим, чтобы Лео остался в «Барсе». Тогда у них испортились отношения.

Также появлялась информация о том, что Пике советовал президенту «Барселоны» Жоану Лапорте не продлевать контракт с Месси, указывая на то, что это станет решением проблемы с соблюдением финансового фэйр-плей.

Точно неизвестно, общаются ли Шакира и Антонелла Рокуццо, но по-крайней мере у них есть общее фото из 2019 года.